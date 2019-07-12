«Не так всё просто»: ГИБДД Чувашии предложили «лечить»
В Чувашии проходит комплексная проверка деятельности УГИБДД республики, самая масштабная за последние годы: была проверена работа практически всех подразделений управления. Как и в других регионах страны. Связано это с поручением президента России Владимира Путина и генерального прокуратура Юрия Чайки, озабоченных состоянием сети автомобильных дорог и вопросами безопасности дорожного движения. Промежуточные итоги проверки в Чувашии уже впечатляют: 10 сотрудников из руководящего звена Госавтоинспекции привлечены к дисциплинарной ответственности, вероятно возбуждение уголовного дела по факту одной из закупок со стороны КУ «Чувашупрдор» минтранса республики, выясняются обстоятельства непривлечения к административной ответственности владельцев транспортных средств с «красивыми номерами», а в их числе — чиновники, судьи, депутаты, правоохранители.
Предварительные итоги проверки были представлены сегодня, 12 июля, на пресс-конференции в прокуратуре Чувашии. Не умаляя заслуг и работу коллег из УГИБДД, в надзорном ведомстве сразу предупредили, что будут обозначать только проблемные моменты, чтобы показать реальное положение дел, вскрыть «гной из раны и лечить» — чтобы повысить безопасность на дорогах в республике, а значит — сохранить жизни и здоровье жителей.
Камеры — «в более выгодных» для штрафов местах
Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашии Аслан Тхазеплев сообщил, что в республике наблюдается снижение аварийности в целом, хотя остаются «точечные проблемные» участки. В частности, за последний год вдвое возросло число погибших в ДТП с участием пьяных водителей, на 17% увеличилось количество ДТП с участием детей и в 35 раз — когда дети были пешеходами, на 85% отмечен рост погибших в авариях вне населённых пунктов, на 5% стало больше происшествий на федеральной трассе.
По мнению прокуратуры, это может свидетельствовать о том, что принимаемые профилактические «меры неадекватны складывающейся обстановке». В частности, автоинспекция не всегда вносит предписания в адрес собственника дорог, «чьё плохое состояние является одной из причин совершаемых дорожно-транспортных происшествий».
Особое внимание было уделено ситуации с использованием камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. В прокуратуре констатировали, что иногда они использовались «не там, где положено по закону», а «в более выгодных участках с точки зрения сбора штрафов местах». Согласно закону, треноги должны стоять в местах концентрации ДТП с целью снижения аварийности: по нормативу стационарные камеры устанавливаются на участках, где за год произошло не менее трёх аварий с пострадавшими. Место установки камер определяет ГИБДД, направляя затем обращения в КУ «Чувашупрдор».
При этом, по его словам, УГИБДД по Чувашии в адрес «Чувашупрдора» направляется информация об установке комплексов в местах, «где концентрация аварийности не наблюдается и нет необходимости устанавливать эти треноги». В частности, речь идёт об участках дорог Автанкасы — Моргауши — Козьмодемьянск, Моргауши — Тараево — Сура, Никольское — Ядрин — Калинин.
В надзорном ведомстве также отметили, что в Чувашии используются устаревшие модели передвижных комплексов фиксации ПДД. В 2017 году вступили новые правила ГОСТ, хотя пока они носят рекомендательный характер.
Напомним, 26 июня на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что цель их установки камер видеослежения — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей.
«Двойные стандарты»
В прокуратуре считают, что выявленные нарушения говорят «об отсутствии системности и единства подхода» в работе Госавтоинспекции Чувашии в профилактической работе в сфере безопасности дорожного движения. Наиболее яркое свидетельство этому — проверка деятельности Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Чувашии (ЦАФАП) и изучение так называемых отбракованных материалов.
По данным прокуратуры, в I полугодии специалистами центра обработано свыше 450 тыс. зафиксированных материалов по фактам нарушений ПДД. По результатам их рассмотрения вынесено более 360 тыс. постановлений о привлечении собственников транспортных средств к административной ответственности, 92 тыс. материалов фотофиксации отбраковано. В числе причин — плохая видимость фотоматериала, брак настройки датчика камеры. Иногда выясняется, что транспортное средство снято с учёта либо его собственник числится умершим или является несовершеннолетним, иногда представлена неполная информация о владельце машины.
По его словам, «таких случаев было несколько десятков». В числе владельцев транспортных средств — депутаты, судьи, чиновники, руководители крупных коммерческих структур, сотрудники правоохранительных органов. При этом зачастую такие автовладельцы заявляют, что тогда за рулём находились «не они сами, а их супруги или братья — на этом основании материалы прекращались». В надзорном ведомстве не скрывают, что в ходе проверок «в поле нашего зрения» попали и десять сотрудников прокуратуры:
Материалы проверок в настоящее время переданы в «компетентные органы, чтобы разбирались, обоснованно это было, или избирательный подход». Начальник управления прокуратуры Чувашии считает, что надо «детально, дотошно разбирать каждую ситуацию»:
По материалам прокурорской проверки десять «руководителей УГИБДД по всей республике привлечены к дисциплинарной ответственности» . На рассмотрении находится ещё одно прокурорское представление. Проводятся служебные проверки.
Отметим, что в июне 2019 года прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода выяснила, что в январе-феврале должностные лица Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАПАФ ОДД ГИБДД) уничтожили более 117 тыс. фотоматериалов, или 46% от общего объема.
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«Не всё чисто»?
В прокуратуре также обратили внимание на закупки стационарных комплексов фиксации правонарушений, высказав мнение, что «здесь не всё чисто».
По данным ведомства, с 2016 года в Чувашии закуплено 40 комплексов стационарных приборов по 14 государственным контрактам, заключенным казённым учреждением «Чувашупрдор». Общая сумма контрактов за эти годы составила 150 млн рублей.
Формальный подход
В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки выявлены «многочисленные нарушения в повседневной деятельности сотрудников» УГИБДД. В их числе — «формальный подход к исполнению требований федерального законодательства, ненадлежащее выполнение должностных функций». В частности, не всегда своевременно возбуждались дела по оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения, слабо контролировалось выполнение выданных предписаний, порой самовольно проводились проверки бизнеса. Вопиющие примеры касаются бездействия в отношении водителей, лишённых прав, но продолжающих садиться на руль.
По его словам, таких случаев выявлено более 70. В настоящее время проверки продолжаются.