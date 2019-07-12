В Чувашии проходит комплексная проверка деятельности УГИБДД республики, самая масштабная за последние годы: была проверена работа практически всех подразделений управления. Как и в других регионах страны. Связано это с поручением президента России Владимира Путина и генерального прокуратура Юрия Чайки, озабоченных состоянием сети автомобильных дорог и вопросами безопасности дорожного движения. Промежуточные итоги проверки в Чувашии уже впечатляют: 10 сотрудников из руководящего звена Госавтоинспекции привлечены к дисциплинарной ответственности, вероятно возбуждение уголовного дела по факту одной из закупок со стороны КУ «Чувашупрдор» минтранса республики, выясняются обстоятельства непривлечения к административной ответственности владельцев транспортных средств с «красивыми номерами», а в их числе — чиновники, судьи, депутаты, правоохранители.

Avtouragan.ru Камеры видеофиксации нарушений ПДД

Предварительные итоги проверки были представлены сегодня, 12 июля, на пресс-конференции в прокуратуре Чувашии. Не умаляя заслуг и работу коллег из УГИБДД, в надзорном ведомстве сразу предупредили, что будут обозначать только проблемные моменты, чтобы показать реальное положение дел, вскрыть «гной из раны и лечить» — чтобы повысить безопасность на дорогах в республике, а значит — сохранить жизни и здоровье жителей.

Камеры — «в более выгодных» для штрафов местах

Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашии Аслан Тхазеплев сообщил, что в республике наблюдается снижение аварийности в целом, хотя остаются «точечные проблемные» участки. В частности, за последний год вдвое возросло число погибших в ДТП с участием пьяных водителей, на 17% увеличилось количество ДТП с участием детей и в 35 раз — когда дети были пешеходами, на 85% отмечен рост погибших в авариях вне населённых пунктов, на 5% стало больше происшествий на федеральной трассе.

По мнению прокуратуры, это может свидетельствовать о том, что принимаемые профилактические «меры неадекватны складывающейся обстановке». В частности, автоинспекция не всегда вносит предписания в адрес собственника дорог, «чьё плохое состояние является одной из причин совершаемых дорожно-транспортных происшествий».

Особое внимание было уделено ситуации с использованием камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. В прокуратуре констатировали, что иногда они использовались «не там, где положено по закону», а «в более выгодных участках с точки зрения сбора штрафов местах». Согласно закону, треноги должны стоять в местах концентрации ДТП с целью снижения аварийности: по нормативу стационарные камеры устанавливаются на участках, где за год произошло не менее трёх аварий с пострадавшими. Место установки камер определяет ГИБДД, направляя затем обращения в КУ «Чувашупрдор».

"Однако на деле происходило иначе. К примеру, в городе Новочебоксарске на перекрестке улиц 10-й Пятилетки и Пионерской произошло три дорожно-транспортных происшествия, где пострадали три человека. Но на этом месте соответствующие приборы фиксации установлены не были. На аварийно опасных участках федеральной трассы М-7 «Волга» на 651 км в трёх авариях пострадали восемь человек, на 671 км произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с четырьмя погибшими и восемью пострадавшими. Однако на этих аварийно опасных участках камеры не были установлены по непонятным нам причинам», — сказал Аслан Тхазеплев.

При этом, по его словам, УГИБДД по Чувашии в адрес «Чувашупрдора» направляется информация об установке комплексов в местах, «где концентрация аварийности не наблюдается и нет необходимости устанавливать эти треноги». В частности, речь идёт об участках дорог Автанкасы — Моргауши — Козьмодемьянск, Моргауши — Тараево — Сура, Никольское — Ядрин — Калинин.

«В 2018—2019 годах здесь не были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, но в этих местах по указанию сотрудников УГИБДД комплексы фотовидеофиксации за год выставлялись 26 раз. Камеры нужно устанавливать не там, где вам хочется, а где есть необходимость», — напоминают в прокуратуре.

ИА REGNUM В центре — начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашии Аслан Тхазеплев

В надзорном ведомстве также отметили, что в Чувашии используются устаревшие модели передвижных комплексов фиксации ПДД. В 2017 году вступили новые правила ГОСТ, хотя пока они носят рекомендательный характер.

Напомним, 26 июня на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что цель их установки камер видеослежения — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей.

«Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий — вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», — поручил глава государства.

«Двойные стандарты»

В прокуратуре считают, что выявленные нарушения говорят «об отсутствии системности и единства подхода» в работе Госавтоинспекции Чувашии в профилактической работе в сфере безопасности дорожного движения. Наиболее яркое свидетельство этому — проверка деятельности Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Чувашии (ЦАФАП) и изучение так называемых отбракованных материалов.

По данным прокуратуры, в I полугодии специалистами центра обработано свыше 450 тыс. зафиксированных материалов по фактам нарушений ПДД. По результатам их рассмотрения вынесено более 360 тыс. постановлений о привлечении собственников транспортных средств к административной ответственности, 92 тыс. материалов фотофиксации отбраковано. В числе причин — плохая видимость фотоматериала, брак настройки датчика камеры. Иногда выясняется, что транспортное средство снято с учёта либо его собственник числится умершим или является несовершеннолетним, иногда представлена неполная информация о владельце машины.

Mvd.ru Госавтоинспекция МВД

«Мы установили, что за аналогичные нарушения правил дорожного движения одни граждане привлекались к ответственности, а другие лица не привлекались. Вот такой избирательный подход. Все равны перед законом, наказание должно быть неотвратимым…

Например, собственники транспортных средств с «обычными» в кавычках номерами государственных регистрационных знаков — условно говоря, например, 837, 411, 528 — привлекались к административной ответственности. В то же время в отношении собственников транспортных средств с «необычными» в кавычках номерами, интересными или красивыми, как в народе говорят, например, три семерки, три пятёрки, 600, 001, 003 — принимались решения об отсутствии нарушения правил дорожного движения и браковании таких материалов фотовидеофиксации», — говорит Аслан Тхазеплев, подчеркнув, что «двойные стандарты» недопустимы.

По его словам, «таких случаев было несколько десятков». В числе владельцев транспортных средств — депутаты, судьи, чиновники, руководители крупных коммерческих структур, сотрудники правоохранительных органов. При этом зачастую такие автовладельцы заявляют, что тогда за рулём находились «не они сами, а их супруги или братья — на этом основании материалы прекращались». В надзорном ведомстве не скрывают, что в ходе проверок «в поле нашего зрения» попали и десять сотрудников прокуратуры:

«Тоже они указывали, что управляли автомобилем не они, а супруги либо родственники. По этим фактам также проводится соответствующая проверка. Но подлогов явных, искажений данных мы не увидели».

Mvd.ru Госавтоинспекция МВД

Материалы проверок в настоящее время переданы в «компетентные органы, чтобы разбирались, обоснованно это было, или избирательный подход». Начальник управления прокуратуры Чувашии считает, что надо «детально, дотошно разбирать каждую ситуацию»:

«Мы спрашиваем сотрудников: «А почему так? Почему обычный гражданин наказывается, а автовладелец с красивыми номерами — нет. Нам вразумительных объяснений дать не смогли».

По материалам прокурорской проверки десять «руководителей УГИБДД по всей республике привлечены к дисциплинарной ответственности» . На рассмотрении находится ещё одно прокурорское представление. Проводятся служебные проверки.

Отметим, что в июне 2019 года прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода выяснила, что в январе-феврале должностные лица Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАПАФ ОДД ГИБДД) уничтожили более 117 тыс. фотоматериалов, или 46% от общего объема.

Подробнее: Нижегородское ГИБДД уничтожило почти половину фото с нарушениями ПДД

Прокуратура России

«Не всё чисто»?

В прокуратуре также обратили внимание на закупки стационарных комплексов фиксации правонарушений, высказав мнение, что «здесь не всё чисто».

«В одном случае увидели, что КУ «Чувашупрдор» установлено незаконное изменение предмета контракта, которое повлекло поставку стационарного комплекса фотовидеофиксации правил дорожного движения не того, который предусматривался изначально государственным контрактом, а более дешёвого по той же цене, другой фирмы, другого изготовителя. Разница составила сумму, превышающую 2 млн рублей», — сообщил Аслан Тхазеплев, отметив, что деньги могли быть похищены, в этой связи материалы проверки направлены в следственные органы.

По данным ведомства, с 2016 года в Чувашии закуплено 40 комплексов стационарных приборов по 14 государственным контрактам, заключенным казённым учреждением «Чувашупрдор». Общая сумма контрактов за эти годы составила 150 млн рублей.

Формальный подход

В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки выявлены «многочисленные нарушения в повседневной деятельности сотрудников» УГИБДД. В их числе — «формальный подход к исполнению требований федерального законодательства, ненадлежащее выполнение должностных функций». В частности, не всегда своевременно возбуждались дела по оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения, слабо контролировалось выполнение выданных предписаний, порой самовольно проводились проверки бизнеса. Вопиющие примеры касаются бездействия в отношении водителей, лишённых прав, но продолжающих садиться на руль.

«К примеру, житель Ибресинского района ещё в 2017 году был лишён прав за вождение в пьяном виде. При этом в последующем в отношении этого водителя девять раз составлялись протоколы за нарушение скоростного режима. Если водитель лишён прав, то какую скорость он может превышать? На этот момент никто внимание не обращал, административное расследование не инициировалось, грубое нарушение не пресекалось», — констатировал Аслан Тхазеплев.

По его словам, таких случаев выявлено более 70. В настоящее время проверки продолжаются.

«Мы лишь показываем проблему. Это как гной выдавить из раны и показать, что это надо лечить, с этим надо работать. Мы показали эту ситуацию, что там не так всё просто», — заключил начальник управления прокуратуры Чувашии.