Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри 7 июля 2019 года в ходе интервью ряду немецких СМИ заявил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы «сухопутные войска Германии частично заменили американских солдат» в Сирии. Джеффри отметил необходимость международного присутствия для обеспечения поддержки с воздуха, логистики, проведения обучения, а также оказания технической помощи.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Спецпредставитель США добавил, что подобное развертывание в целях поддержки курдских отрядов Сирийских демократических сил не предполагает непосредственного участия немецких военных в боевых действиях с остатками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако военнослужащие Германии должны быть готовы защищаться в случае нападения на них.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель дала однозначный ответ на это предложение США через своего пресс-секретаря: «Правительство [ФРГ] будет придерживаться текущих мер в коалиции против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это включает в себя отсутствие сухопутных войск, как это хорошо известно».

Кто же такие, эти Сирийские демократические силы, и для чего они созданы. СДС — это проект США. Именно Соединенные Штаты создали их, обучают, оснащают вооружением и техникой и поддерживают всеми доступными средствами, в том числе и военными. В основе Сирийских демократических сил — курдские вооруженные отряды Народных защитников (формирования сирийских курдов).

Kurdishstruggle Бойцы Отряда народной самообороны (YPG)

На данный момент СДС при поддержке международной коалиции во главе с США контролируют 28 процентов территории Сирийской Арабской Республики. Это регион к востоку от реки Евфрат. Здесь расположено 70 процентов нефтяных месторождений страны, есть достаточно земель для ведения сельского хозяйства. Это очень самодостаточный регион. Следующим этапом развития данного проекта будет создание на этой земле квазигосударства Сирийский Курдистан.

Поэтому для узаконивания аннексии сирийской территории Соединенные Штаты заинтересованы в расширении круга стран, разместивших наземные воинские контингенты к востоку от реки Евфрат. Так можно «размазать» ответственность и придать некую видимую легитимность за счет увеличения стран-участников незаконного действия.

Кроме того, Сирия рассматривается США, Израилем и рядом других западных стран как важный плацдарм противодействия распространению влияния Ирана на Ближнем Востоке. И именно это стало главной причиной постепенного отказа от выполнения решения президента США Дональда Трампа о полном выводе американских войск с сирийской территории. Здесь «глубинное государство» США сумело фактически отменить его. Поэтому наличие наземного контингента бундесвера в Сирии со временем могло бы повлечь втягивание Германии в военный конфликт с Ираном.

Военно-политическое руководство ФРГ все это прекрасно понимает. Есть и другие причины, по которым Бонн не хотел бы идти на поводу у США.

Минобороны России Гвардейский ракетный крейсер «Москва» у берегов Сирии

Определяющую роль в сирийском урегулировании играет Россия, которая однозначно выступает за территориальную неделимость Сирии. Поэтому не в интересах Германии ввязываться в эту авантюру. Нет смысла портить отношения с Москвой с учетом наличия серьезных общих проектов и общих интересов по целому ряду стратегических вопросов.

Есть еще фактор Турции. Фактически, Германии было предложено защищать вооруженные курдские отряды Народных защитников. А Анкара внесла их в список террористических организаций и считает сирийской ветвью запрещенной Рабочей партии Курдистана. Турция также неоднократно заявляла о намерении провести в этом регионе военную операцию и «нейтрализовать» курдские формирования. Таким образом, может возникнуть острый конфликт с Турцией, с которой у Германии и так не очень хорошие отношения.

Не может Берлин не учитывать и внутренний фактор — в ФРГ проживает большое количество лиц турецкого происхождения. В официальных немецких переписях не указывается этническая принадлежность граждан, поэтому точные цифры получить крайне сложно. По данным МИД ФРГ — более трех миллионов, из которых половина имеет немецкое гражданство.

Еврокомиссия оценивает их количество в 7 миллионов с учетом представителей второго и третьего поколений эмиграции. В это число входят и курды. Курдов же в Германии насчитывается, по разным оценкам, от 500 до 800 тысяч человек, при этом среди них есть горячие сторонники Рабочей партии Курдистана. И у немецких курдов непростые отношения с остальной турецкой общиной.

Kurdishstruggle Курдское ополчение

Кстати, кроме Германии от предложения США о введении сухопутных контингентов в Сирию отказались Нидерланды и Италия. По информации британской газеты The Guardian, дополнительные контингенты военнослужащих в Сирию направят Франция и Британия. Но эти страны и так здесь присутствуют. Речь идет об увеличении британских и французских сил на 10−15 процентов.

Таким образом, Берлин сделал выбор в пользу интересов Германии, а не в пользу интересов США. Не стоит думать, что это решение немецкому военно-политическому руководству далось легко. Курт Георг Кизингер, третий федеральный канцлер ФРГ с 1966 по 1969 год, как-то высказался: «Фактически мы являемся протекторатом Соединенных Штатов». С того времени мало что изменилось. На территории страны находится более двухсот американских военных баз.

Есть еще и так называемый «Канцлер-Акт», тайный государственный договор от 21 мая 1949 года, текст которого отсутствует в открытом доступе. Документ, который должен подписывать каждый немецкий федеральный канцлер еще до принятия присяги. Он представляет собой заявление власти ФРГ об обязательствах по отношению к союзникам — США, Франции и Британии. Согласно данному документу, союзники владеют немецкими газетами, радио и телевидением до 2099 года. Он также предполагает владение союзниками золотым запасом ФРГ.

Естественно, «Канцлер-Акт» подписала и Ангела Меркель, иначе не была бы канцлером. Однако сухопутного воинского контингента Германии в Сирии не будет. По крайней мере пока.