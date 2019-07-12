Достаточно долго и горячо обсуждаемая тема с поставками российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности С-400 Турции подошла к концу — согласно официальному заявлению турецкого министерства обороны первые компоненты системы уже доставлены на авиабазу Мюртед рядом с Анкарой. Теперь пришло время говорить о значении сделки, возможных местах дислокации «Триумфов», а также о возможных международных последствиях.

ИА REGNUM С-400

Для США сложилась патовая ситуация?

Отношение США к приобретению Турцией ЗРК С-400 было максимально отрицательным со дня подписания контракта. Предварительно было заморожено участие Турции в программе по закупкам и производству истребителей пятого поколения F-35, в рамках двухпартийного консенсуса в Сенате США было заявлено о введение санкций в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA) против турецкой экономики и военно-промышленного комплекса (ВПК) в том случае, если Анкара не откажется от поставок С-400.

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Все эти публичные и жесткие угрозы не возымели должного эффекта — Турция не отказалась от запланированных поставок четырёх дивизионов ЗРК С-400 по контракту стоимостью около $2,5 млрд. Теперь возникает логичный вопрос — сможет ли Вашингтон воплотить свои угрозы?

По сути, запрет на поставки американских истребителей F-35 может вполне логично привести Анкару к российским производителям боевой авиации, открыв им путь на ранее недоступный рынок с такими самолётами как Су-35С или даже Су-57 в экспортной модификации. Самое забавное в этой ситуации то, что одной из идей CAATSA было ограничение доступа российского ВПК на международный рынок вооружения, однако в этом случае всё может получиться ровно наоборот. Конечно, в Вашингтоне могут сыграть и по-другому — продержать заморозку программы F-35 в течение 1−2 лет, а после вернуться к поставкам. Но в таком случае есть риски «потери лица» и авторитета, по которому в последние годы слишком часто наносятся удары. Вот так и получается, что хорошего решения проблемы сегодня уже может не оказаться.

ИА REGNUM С-400

Что касается ещё более тяжёлого удара — введения санкций против турецкого ВПК и экономики, то здесь Турция действительно может получить серьёзный удар, особенно учитывая имеющиеся и без того экономические проблемы. Но надо понимать, что в случае с авторитарным режимом Реджепа Тайипа Эрдогана подобными мерами можно добиться обратного эффекта — ещё большего количества антиамериканских шагов и сближения страны с Китаем и Россией.

Однако несмотря на жёсткость, Эрдоган и очень прагматичен и попробует максимально показывать добрую волю и возможность демонстративных уступок, считает старший преподаватель Ереванского государственного университета, тюрколог Варужан Гегамян. По его мнению, несмотря на приобретение «Триумфов», они не будут расположены вблизи от сирийской границы (несмотря на популярные в Турции тезисы о необходимости усиления противовоздушной обороны для защиты от Сирии). Об этом свидетельствуют и недавние высказывания Эрдогана о том, что «С-400 будут использованы тогда, когда будет нужно», а также предполагаемое место их дислокации — Анкара. Это позволяет говорить о том, что с помощью такой позиции Эрдоган может попробовать смягчить позицию США и других партнеров Турции по НАТО.

В любом случае, судя по всему, в Турции уже начали готовиться к возможному введению санкций: к примеру, по данным западных СМИ закупается большое количество запчастей для американских истребителей F-16, стоящих на вооружении турецких военно-воздушных сил (ВВС).

ИА REGNUM С-400

Где разместят ЗРК С-400?

Пока открытым остаётся вопрос о том, в каких районах Турции будут размещены ЗРК С-400. Четырёх дивизионов, естественно, недостаточно для того, чтобы прикрыть всю территорию страны, поэтому придётся выбрать 1−2 приоритетных направления. Из тех публикаций и слухов, что имеются, одним из них, вероятно, станет столица Турции Анкара. Также можно почти с уверенностью сказать, что С-400 не будут размещены вблизи авиабазы НАТО Инджирлик. Некоторые турецкие СМИ говорят о возможном размещении части «Триумфов» у турецко-сирийской границы, однако достоверной эту информацию назвать сложно, тем более что опять-таки возможно возникновение определённой конфликтной ситуации, связанной с работой авиации НАТО в Сирии.

Другой интересный факт заключается в том, что ЗРК С-400 не будут интегрированы с НАТО и будут находиться только под контролем вооружённых сил Турции. Вполне понятно, что это связано с политическими ограничениями, так как в плане эффективности интеграция ПВО и ВВС в единую систему позволяет достигать намного более высоких результатов.

В целом приобретение ЗРК С-400 серьёзно поднимет возможности ПВО Турции, которая отличалась своей слабостью и отсутствием современного вооружения. Интересен и тот факт, что повышение этих возможностей более всего актуально против стран НАТО и монархий Ближнего Востока, тогда как против ВВС России экспортные С-400 эффективно действовать наверняка не смогут и будут успешно подавляться системами радиоэлектронной борьбы.