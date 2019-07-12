Оказывается, в номенклатуре российских товаров есть превосходящие японские аналоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Япония

По информации корреспондента «Российской газеты» в Сеуле Олега Кирьянова, Россия может заменить Японию в поставке в Республику Корея фтористого водорода. Об этом сообщила южнокорейская газета «Хангере синмун».

Как известно, Токио решил «наказать» южнокорейцев за их непримиримую позицию по вопросам ответственности Японии за военные преступления и жестокости, допущенные за десятилетия колониального владычества на Корейском полуострове. Следуя «санкционной практике» главы страны-сюзерена США Дональда Трампа, Токио тоже решил «поставить на место» своих соседей — южнокорейцев. Возомнив о себе, как о незаменимом поставщике важных компонентов для производства полупроводников и жидкокристаллических экранов, Токио решил нанести Сеулу удар, дабы он знал «свое место» и прекратил раздражать напоминаниями о бесчеловечном поведении японцев в не столь далеком прошлом.

О том, что выбранная форма «наказания» будет иметь не одноразовый, а длительный эффект, свидетельствует заявление Токио о «начале работы по исключению Южной Кореи из списка стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках им продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности». В качестве причины для подобных действий правительство Японии назвало «разрушение двустороннего доверия». Ударившись в амбицию, кабинет Абэ надменно отказывается даже встречаться с южнокорейцами для дипломатического диалога по устранению нынешних коллизий. И это в отношении государства, которое Вашингтон и Пентагон видят активным участником проектируемого «восточного НАТО», противостоящего Китаю, России и КНДР.

Korea.net Вооруженные силы Республики Корея

Но, как известно, «на сердитых воду возят». Да и не такая уж Япония незаменимая, как, кстати, хочет себя подать и на переговорах с нашей страной, например о сотрудничестве на Курильских островах, требуя, да, именно требуя запустить японцев на земли, которые они считают «своими», с правом не соблюдать суверенитет России над пресловутыми «северными территориям». Поразительно, но российские политики и дипломаты соглашаются обсуждать и обсуждают эти несуразные «требования». Да еще, дабы не раздражать «богатых японских дядей», проявляют пассивность в предоставлении возможности сотрудничать на Курилах компаниям других стран на условиях преференций, аналогичных предлагаемым японцам.

В связи с этим весьма обнадеживающими для Сеула звучат сообщения о готовности нашей страны помочь выйти из трудного положения, когда под угрозу поставлено производство ключевых наименований южнокорейского экспорта. Корреспондент РГ цитирует слова источника в правительстве Республики Корея: «Недавно через дипломатические каналы Россия довела до нашего правительства, что может начать поставки нашим компаниям фтористого водорода. Наше правительство уже и так давно искало пути диверсификации импорта веществ, в которых мы пока сильно зависим от Японии». На заседании правительства, посвященного преодолению создавшегося острого положения, президент Корейской ассоциации международной торговли Ким Ен Чжу заявил: «Правительство России через посольство РФ в Сеуле довело до нас, что по части производства фтористого водорода они обладают более передовыми технологиями, чем японцы. Россияне и предложили начать поставки концерну Samsung фтористого водорода, который по степени чистоты лучше японского».

Samsung

Едва ли «другу Синдзо» понравится перспектива подобного сотрудничества нашей страны со ставшей для японцев чуть ли не недругом Южной Кореей, где уже развернули кампанию бойкота японских товаров. Но, как любят говорить в таких случаях японцы, «бизнес есть бизнес», то есть «ничего личного». Но японцы, похоже, будут упорствовать, а то и попытаются «нажать» на Москву. Ведь Абэ не прочь использовать имидж этакого «крутого парня», наказывающего непокорных. Отмечают, что после фиаско его клятвенных обещаний «вернуть северные территории» ему для победы на предстоящих парламентских выборах такой имидж весьма желателен. И тут он может преуспеть, ибо «патриотичные японцы» всегда поддерживают свое правительство в «отстаивании национальных интересов». Это подтвердили и опросы — 58% населения согласились с действиями своего правительства по введению санкций в отношении Республики Корея.