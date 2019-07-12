40 минут было отведено в Совете Федерации на отчет А. Кудрина о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2018 году (в Государственной думе — 1 час 50 минут). Отчет Счетной палаты — процедура обязательная и прописанная в регламентах обеих палат. Постоянство записи в регламентах означает, что этот сюжет имеет государственную важность. Формальный подход к обсуждению вопросов государственной важности делает ущербным не только само его обсуждение.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отчетный доклад А. Кудрина был не только регламентным мероприятием. Это его первое полноценное официальное государственное выступление и как председателя, ответственного за итоги организации работы руководимого коллектива, и как представителя Счетной палаты, которая оказалась в стадии трансформации.

Однако в Совете Федерации отчетный рапорт был принят без какого бы то ни было обсуждения. Попытки начать дебаты были остановлены ссылкой на регламент, как будто это свыше данный документ, а не плод решения самих членов Совета Федерации. А. Кудрину задано несколько вопросов. Этого показалось вполне достаточно. Заранее заготовленное постановление Совета Федерации вначале принято «за основу», а после двухнедельной доработки и «в целом», но уже на следующем заседании палаты. Без дискуссий. Постановление, по существу, мало чем отличалось от прошлогоднего и носило скорее методический, чем политический характер.

Казалось бы, есть федеральный закон о Счетной палате, бери этот закон и, проходя постатейно, проанализируй деятельность Счетной палаты на примере итогов её работы в 2018 году и представленного отчета и материалов. Лучше было бы и перепроверить что-либо, комиссионно. Если взять закон за основу анализа, можно уже не менять каждый год критерии оценки и увидеть динамику в работе специализированного органа парламентского контроля, сравнив в предшествующими периодами. Можно оценить работу каждого аудитора, назначаемого на эту должность Советом Федерации — в Совете Федерации, а Госдумой — в Госдуме. Иначе контрольно-надзорная деятельность на направлениях, курируемых аудиторами, и их заслуги оказываются вовсе без какой-либо оценки, хотя назначается каждый из них в индивидуальном порядке. Трансформирующие намерения и авторитетность личности председателя палаты здесь решающей роли не играла бы. Публичная единоличность председателя Счетной палаты ограничена законом (лишь после утверждения коллегией палаты отчеты и другие документы по результатам проверок, аналитика, информационные сообщения направляются Совету Федерации и Государственной думе).

Council.gov.ru Алексей Кудрин в Совете Федерации

Однако не в адрес Счетной палаты по итогам годового отчета, а именно в адрес А. Кудрина со стороны председательствующего на заседании Совета Федерации было высказано немало пафосных слов. У него, дескать, «рака за камень не заведешь». А вот на просьбу А. Кудрина к членам Совета Федерации всё-таки обратить внимание на его новшества и нововведения так никто и не откликнулся. В результате развернутое решение было принято, но без оценки новаций. Оно не направлено ни в правительство Российской Федерации, ни в Государственную думу, ни в регионы. Только в саму Счетную палату. Получается, теряют чутьё в профильном комитете Совета Федерации, ответственном за подготовку вопроса к заседанию палаты. Ведь Счетная палата — это важнейший инструмент парламентского контроля за действиями органов исполнительной власти и правоприменением законодательства. Анализируя итоги работы Счетной палаты, парламент неминуемо должен выйти и на оценку тех, кто был объектом проверок, и тех, кто в системе исполнительной власти ответственен за ситуацию в этой системе. На оценку самих себя, в конечном счете. Или, наоборот, в профильном комитете Совета Федерации держат нос по ветру? Как же, сам А. Кудрин отчитывается! Он так близок к президенту!

Формальное обсуждение отчета Счетной палаты и похвалы в Совете Федерации сослужили тому плохую службу. Расслабился. Месяц, прошедший со дня отчета А. Кудрина на Б. Дмитровке, ничего не изменил в его выступлении перед депутатами Государственной думы с годовым отчетом два дня назад. Доклад был текстуально таким же, как и в Совете Федерации. К вопросам, заданным по бумажке от членов фракции «Единая Россия», но важным, нашелся «рояль в кустах»: по нескольку страниц шпаргалок с данными, точно соответствующими вопросу. Домашние заготовки позволили презентовать «детальное знание предмета». При ответах на вопросы депутатов из других фракций таких заготовок не оказалось, но общая эрудиция Алексея Леонидовича и здесь не подвела, а детальных знаний не требовалось.

И всё-таки, видимо, неожиданно для представителей Счетной палаты в ходе пленарного заседания Государственной думы состоялся неформальный разбор отчета. То, что заслуживало внимания и поддержки, было обсуждено и оценено. Заключение комитета Госдумы по контролю и Регламенту по отчету Счетной палаты за 2018 год заняло 55 страниц машинописного текста и обобщило оценки и предложения, представленные всеми комитетами палаты. Депутатов интересовали вовсе не нововведения А. Кудрина, на что тот рассчитывал, не будущие победы, а сегодняшние проблемы в государственном управлении. Почему исполнение национальных проектов хромает на обе ноги? Что имел в виду А. Кудрин, говоря, что надо менять саму идеологию национальных проектов? Что поменять, чтобы выделенные бюджетные деньги на реализацию национальных целей развития расходовались с начала года, а не третьего квартала? 100 миллиардов рублей «изъято» у водителей частными организациями, но только 10−15 процентов из них дошло до казны. Куда смотрим? Демография, здравоохранение, образование — сплошь проблемы и вопросы. Кто должен определять конкретные цифры приема в вузы, чтобы поправить сложившуюся неудовлетворительную ситуацию? Почему «незавершенка» вдруг так всех озадачила, если президент еще в 2015 году требовал разобраться с объектами незаконченного строительства и закапыванием денег в землю. Что с малым предпринимательством? Сколько можно говорить о вреде госзакупок у единственного поставщика или о неконкурентных способах закупок для государственных нужд? Где конкретные предложения? Закредитованность населения: каковы угрожающие пределы? Налоговые преференции бизнесу составляют 12 процентов от ВВП, а каковы критерии эффективности этих льгот? Как контролируются цены на бензин и почему деньги из фонда народного благосостояния уходят на поддержку нефтянки? 5 триллионов рублей профицит бюджета, а люди всё беднеют и беднеют.

Duma.gov.ru Алексей Кудрин в Государственной Думе РФ

Коллегию и аудиторов Счетной палаты депутаты Государственной думы настраивали на точное и полное следование задачам, определенным федеральным законом о Счетной палате, начиная с задачи по контролю за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов. Проблем здесь немало. Объем доходов федерального бюджета составил 19,5 трлн рублей и превысил прогнозируемый объем на 509,3 млрд рублей (на 2,7%). Это самый высокий показатель за последние 6 лет. Расходы же федерального бюджета составили 16,7 трлн рублей, или 95,5%. Это самый низкий уровень исполнения расходов за последние 10 лет. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 785,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза.

Менее чем на 90% исполнены расходы по десяти государственным программам Российской Федерации: «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 — 2020 годы (62,9%), «Космическая деятельность России на 2013 — 2020 годы» (74,4%), «Реализация государственной национальной политики» (75,6%), «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы (82,6%), «Внешнеполитическая деятельность» (85,1%), «Управление федеральным имуществом» (85,3%), «Развитие физической культуры и спорта» (85,5%), «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (88,4%), «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года» (89,4%), «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (89,6%). В 2018 году сложился самый низкий уровень исполнения расходов на реализацию ФАИП за последние 15 лет — всего 81,4%. Счетная палата права в том, что недостаточная эффективность реализации государственных программ Российской Федерации в 2015—2017 годах, динамика расходов и показателей госпрограмм в 2018—2021 годах провоцирует риски недостижения в 2019 году значений свыше 230 показателей (более 15% от общего количества всех показателей).

Это самое существенное. Комитеты Госдумы развернуто и содержательно оценили деятельность Счетной палаты по реализации задач, которые сформулированы в законе, и поддержали предложения палаты, которая, судя по характеру обсуждения, не утратила доверия депутатов, а наоборот: на неё возлагаются большие надежды.

Однако не поддержка или одобрение работы контрольного органа парламента, как оказалось, стало главным в отчетном мероприятии. На фоне формализма в Совете Федерации сенсационным оказалось выступление председателя комитета Госдумы О. Савастьяновой (фракция «Единая Россия»). Да, говорила она, число контрольных и экспертно-аналитических мероприятий значительно выросло. В два раза выросло количество мероприятий, носящих завершенный характер. В 1,6 раза — число предписаний, которые исполняются в срок. В 2,5 раза уменьшилось число представлений, которые не исполнялись. 21 должностное лицо лишилось своей работы. Уменьшилось число правовых экспертиз. В 2,5 раза уменьшилась сумма выявленных нарушений и во столько же — число представлений в Генпрокуратуру. В пять раз уменьшилось количество рассмотрений судами административных дел. Это хорошо или плохо? Это положительный результат или это проблемный результат? На этот вопрос ни у комитета, ни у Счетной палаты пока нет ответа. Потому что взаимосвязи между количественными цифровыми результатами и эффективностью результатов от проведенных мероприятий не обнаружено.

Duma.gov.ru Ольга Савастьянова

Мы постоянно выявляем одни и те же непростые проблемы, которые являются системными. Это проблемы, связанные со стратегическим планированием, с разработкой и реализацией государственных программ, федеральных адресных инвестиционных программ, с вопросами, связанными с управлением имуществом, лесными, земельными ресурсами, с администрированием доходов и прогнозированием рисков, межбюджетными отношениями, госзакупочными процедурами. Счетная палата причин этих проблем не выявляет, поэтому и нет результата, на который мы вправе рассчитывать.

Обсуждение отчета Счетной палаты состоялось. Не всё, что говорилось, было лицеприятно. Счетная палата не должна превращаться в научно-исследовательский институт, в котором главная задача, как выразился один из депутатов, доказать, что единственно верное мнение то, которое принадлежит его руководителю.

Принято весьма конкретное и краткое постановление Государственной думы. В тот же день. Сразу и за основу, и в целом, и сразу после заключительного слова докладчика А. Кудрина. В котором он особо поблагодарил О. Савастьянову, с трудом выговорив её депутатскую должность председателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту. Мелочь, конечно, но… И сообщил, что четко отделяет свое экспертное мнение и позицию Счетной палаты. Видимо, обиделся. Тоже неплохо. Значит, запомнит разговор.

А принятое постановление Государственной думы было направлено президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, в правительство Российской Федерации. И только потом — председателю Счетной палаты Российской Федерации.