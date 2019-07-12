На протяжении последних двенадцати месяцев США ежеквартально с большой помпой отчитываются о достижении серьезной экономической победы. Их министерство энергетики рассказывает и на многочисленных диаграммах показывает, как страна сокращает общий нефтяной импорт. В особенности из государств, входящих в Организацию стран — производителей нефти, известную как ОРЕС или, на деловом жаргоне, Картель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Согласно данным информационного портала TankerTrackers, в декабре 2018 из ОРЕС в Америку пришло 1,76 млн баррелей нефти, в январе 2019 — 1 млн барр., а по итогам марта — всего 698 тыс. барр. Падение в 2,5 раза только за последнее полугодие. В том числе сокращаются объемы закупок у ключевого экономического и политического партнера на Ближнем востоке — Саудовской Аравии (на 36%, с 20,1 млн барр. в декабре до 12,9 млн — в марте).

На первый взгляд, итог смотрится вполне достойно. И даже некоторым образом угрожающе. Согласно декабрьскому отчету о состоянии международного рынка нефти ОРЕС, в 2018 года Россия добывала в среднем 11,33 млн баррелей нефти в сутки, США — 16,54 млн. С учетом заключенных контрактов и анонсированных поставок по прогнозу на 2019 г. ожидается: РФ — 11,44 млн б/с, США — 18,24 млн б/с. Соединенные Штаты вдвое превзойдут Россию и уверенно закрепятся в тройке крупнейших мировых экспортеров углеводородов. Победа. Салют. Конфетти. Восторженные ахи дам в чепчиках.

На второй взгляд, дело, хоть уже и не столь пафосно, тем не менее предстает некоторым успехом. Конечно, про переход из категории ведущих мировых покупателей в новый класс — чистых экспортеров черного золота — тут минэнерго США, мягко скажем, несколько лукавит.

По их собственным данным, на конец 2018 года Америка продавала на мировом рынке 1,5 млн баррелей в день, а покупала 7,5 млн. То есть чистый баланс оставался отрицательным. Импорт из Картеля действительно сокращается, но это дело компенсируется расширением закупок в других странах. Например, из Канады. Хотя следует признать, что общий размер входящего потока энергоносителей американцы действительно снижают.

Roy Luck Эшелон с нефтью

И про процесс роста успешного замещения в национальном балансе импортных энергоносителей собственными Вашингтон тоже говорит почти правду. За прошедшие десятилетие, особенно с рубежа 2014 года, внутренняя добыча нефти в США практически удвоилась. Как на каждом американском углу говорится — благодаря фантастическим успехам сланцевой революции.

Однако полностью принимать на веру радостные речи ведущих американских политиков во главе с Трампом торопиться не стоит. Если сильно пнуть по мячу, он, конечно, полетит, но лишь на некоторое время и без самостоятельного исполнения фигур высшего пилотажа. У всего существует собственная цена.

То, чем сейчас пытается торжественно козырять Америка, вовсе не является победой. Это всего лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Несмотря на два года отчаянных усилий по переподписыванию с ведущими партнерами торговых договоров «на более справедливых условиях» и якобы успешную торговую войну с Китаем, по итогам 2018 года дефицит баланса сальдо внешней торговли США не снизился, как ожидалось (и обещалось), а еще больше вырос, перевалив за планку в триллион долларов. Тем самым сократив примерно на 2−3 года срок до наступления системного финансового кризиса в стране.

При всем богатстве Америки терять на внешней торговле по триллиону долларов ежегодно сколько-нибудь долго она не в состоянии физически. Гегемон вынужден задумываться о сокращении собственных внешних расходов. При всем кажущемся многообразии решений по факту доступными являются немногие. Ведущее место среди них занимают как раз энергоносители, общий импорт которых стоит Соединенным Штатам почти 200 млрд долларов в год.

Это лишь для недалеких мечтателей Вашингтон в 2014 году сланцевую революцию разворачивал в качестве попытки инициировать энергетическую экспансию в Европу и Азию с целью выдавить с рынка всех ему неугодных конкурентов (в том числе не только Иран и Россию, но также даже Картель), а также для энергетического удушения Китая.

Хотя такая цель действительно имелась, главной являлась не она. Американский истеблишмент абсолютно серьезно рассчитывал полностью заменить привозные углеводороды собственными. По состоянию внешнеторгового дефицита на пять лет назад, успех позволял сократить убыток сразу на 25−30% и расширить временное окно для поиска других решений по меньшей мере еще лет на десять.

Правда, как теперь выясняется, платить за ускорение приходится чрезвычайно дорого. Практически как при использовании сильного допинга в так называемом спорте высоких достижений.

В конце июня в славном городе Питтсбурге в США состоялась очередная американская конференция по нефтехимической промышленности. Выступивший на ней бывший генеральный директор крупнейшего производителя природного газа компании EQT Стив Шлотербек признал, что для инвесторов в эту отрасль революция обернулась катастрофой. За десять лет ТОР40 занимающихся сланцами ведущих компаний потратили денег на 200 млрд долларов больше, чем заработали сами.

Дело даже не в том, что объемы добычи оказались сильно ниже обещанных. С расчетами не совпало практически всё, в особенности прогнозы по объему дебета и продолжительности эффективной эксплуатации скважин. В результате обещанных сроков выхода на прибыль пока не достиг вообще ни один из проектов. Даже лидеры их сдвигали минимум дважды, и судя по текущим итогам, будут вынуждены пересмотр планов продолжить и далее.

Отрасль продолжает жить лишь потому, что, во-первых, набрала слишком много кредитов, мгновенное списание которых грозит дефолтом финансовой системы США. Во-вторых, из-за короткого срока активной жизни сланцевых скважин, их скупка по бросовым ценам у разорившихся владельцев уже не сулит сколько-нибудь ощутимых доходов. То есть забравшие их за долги кредиторы банально не смогут залог хоть кому-нибудь продать.

Ведущий инвестиционный банк Америки Goldman Sachs в своем прогнозе вообще сказал, что к 2025 году, по причине уже наличия всех признаков истощения, сланцевая отрасль полностью потеряет экономический смысл. Но случится это лишь через шесть лет, а пока революция еще продолжает генерировать большой объем нефти, пусть и убыточной для производителей. Ее можно использовать в качестве допинга в попытке стимулирования стратегически важного рывка.

Говоря об успехах в наращивании экспорта, Вашингтон аккуратно обходит вниманием тот факт, что его действия идут вразрез с политикой ОРЕС+ по поддержанию нынешнего мирового баланса цен. Сегодняшние средние 64,36 доллара за бочку нефти обеспечиваются благодаря соглашению членов Картеля и прочих крупнейших добытчиков сократить суточную добычу в сумме на 1,2 млн баррелей (из них страны Картеля — на 800 тыс., а Россия и прочие производители — на 400 тыс.).

Так вот, пока ОРЕС+ балансирует рынок посредством сокращения предложения, Америка внаглую гонит на него свой товар, увеличивая избыток, пытаясь снять сливки. Расчет предельно прост.

Во-первых, Вашингтон получает сиюминутный доход очень ему сейчас необходимой экспортной выручки. Во-вторых, сбивая рынок, он рассчитывает всерьез его обрушить. Чтобы к моменту накрытия сланцев большим медным тазом и откату США назад в категорию чистых и больших импортеров нефть стала стоить примерно 20−30 долларов за бочку, и вместо нынешних 200 млрд в год внутренние потребности Америки стало возможным покрывать где-нибудь за 65−70.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Вариант тоже не радостный, но заведомо более приятный, чем немедленный экономический крах в случае списания всех безвозвратных долгов, накопившихся в экономике за время сланцевой революции.

А главное, он кажется очень похожим на свет в конце длинного и мрачного стратегического тоннеля. У более-менее адекватной части американской правящей элиты сохраняется надежда на вероятность успешного придумывания решения нынешних проблем США в течение открывающейся форы по времени. Рискованно, не гарантированно, но в текущих условиях сочетает в себе наличие смысла и высокую вероятность практической реализуемости.

Конечно, в Соединенных Штатах есть и неадекватная часть истеблишмента, убежденная в своей способности гордиев узел легко разрубить. Всё перевести на электричество, которое получать строго из зеленых технологий, которые создать и построить на полностью бесплатно и неограниченно напечатанные деньги. Но в данном случае их идеи рассматривать не имеет смысла.