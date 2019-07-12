Ни для кого не секрет, что европейские лидеры не питают тёплых чувств к президенту США Дональду Трампу. За последние два года трансатлантические отношения обострились из-за вызывающей риторики Трампа по целому ряду вопросов, начиная с критики недостаточных военных расходов европейских государств и заканчивая двусторонней торговлей. Тем не менее по крайней мере по одному вопросу — Ирану — европейские страны медленно, но верно всё больше склоняются к точке зрения Белого дома, пишет Илан Берман в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранcкая ядерная программа

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Ранее иранское правительство заявило о том, что больше не будет соблюдать ограничения на уровень обогащения урана, предусмотренные в рамках ядерного соглашения 2015 года. Если Иран воплотит в жизнь свои угрозы, то уже на этой неделе уровень обогащения превысит пороговое ограничение в 3,67%, что создаст основу для «рывка» в направлении создания ядерного оружия. Причём, по словам иранских чиновников, если США и их союзники не уменьшат давление на иранский режим, то в течение ближайших двух месяцев Иран продолжит своё движение в направлении отказа от условий ядерного соглашения. Иранские чиновники подчеркнули, что в конечном итоге Иран «будет готов обогащать уран до любого уровня в любом количестве».

Понятно, к чему именно стремится Иран. По словам эксперта из Института Гудзона Майкла Дорана, заявления Ирана направлены на то, чтобы воскресить призрак войны с США и заставить европейские страны оказать давление на Соединённые Штаты с тем, чтобы Вашингтон отказался от своей кампании «максимального» экономического и политического давления.

Но манёвры Тегерана на самом деле могут привести к обратному эффекту. Европейские страны, сильно обеспокоенные недавними безрассудными действиями Ирана в Ормузском проливе, начинают смотреть на Иран как на всё более ненадёжного партнёра.

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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил недавний шаг Ирана в Ормузском проливе. На данный момент Франция больше не призывает задействовать механизм по разрешению споров в отношении Ирана, что в конечном итоге может привести к повторному введению многосторонних санкций против Ирана. Германия также заявила о том, что она «крайне обеспокоена» поведением Ирана, призвав Тегеран «немедленно прекратить» подобную деятельность и вернуться к выполнению условий ядерного соглашения 2015 года. В ЕС заявили, что, вероятно, потребуется создать новый механизм разрешения споров, чтобы подтолкнуть Иран к соблюдению условий ядерного соглашения.

Подобные настроения отражают одну общую проблему, с которой в настоящий момент столкнулись европейские страны. Страны ЕС на протяжении длительного периода времени выступали в качестве ярых сторонников нормализации отношений с Ираном. Почему? ЕС стал одним из крупнейших бенефициаров торговли с иранским режимом после подписания ядерного соглашения. В период между 2015 и 2017 годами объём двусторонней торговли между ЕС и Ираном резко увеличился, достигнув более $10 млрд как в импорте, так и в экспорте. Но в 2018 году торговля между ЕС и Ираном резко сократилась на фоне усиления санкционного давления со стороны Вашингтона.

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Европейские страны отчаянно пытаются сохранить своё экономическое партнёрство с иранскими аятоллами. Именно поэтому в начале 2019 года ряд европейских государств создали новый «канал транзакций» или инструмент поддержки торговых обменов (INSTEX). Однако такая торговля остаётся устойчивой лишь до тех пор, пока Иран придерживается условий ядерного соглашения, которое он заключил с международным сообществом четыре года назад. Чем больше Иран отклоняется от условий ядерного соглашения, тем труднее ЕС становится вести бизнес с Тегераном. При этом антииранская кампания США начинает казаться ЕС всё более справедливой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

Таким образом, иранские лидеры оказались между молотом и наковальней. Если Иран откажется придерживаться условий ядерного соглашения, Тегеран рискует оттолкнуть от себя нынешних торговых партнёров и превратить страны ЕС в сторонников иранской стратегии администрации Трампа. Подобного развития событий Иран, конечно же, не может себе позволить, поскольку иранский режим сейчас изо всех сил пытается сохранить на плаву свою экономику.