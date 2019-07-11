Сложные процессы происходят в последние месяцы на пространстве бывшего СССР. Вектор нового объединения, в который наша страна вкладывает возрастающие экономические и политические ресурсы, встречает нарастающее противодействие Запада. Это столкновение проявляется не только на поле боя в Донбассе или на площадях в Ереване и Тбилиси, не только за столом политических и экономических дискуссий в Москве, Минске или в среднеазиатских столицах, но и в информационном поле, в пропаганде, в историко-культурной рефлексии, в оценке советского опыта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Туск

Свой «вклад» в этот мировоззренческий аспект противостояния по проблеме постсоветской интеграции внес на днях уходящий глава Европейского совета поляк Дональд Туск. На конференции «Европейский путь Грузии», посвященной 10-летию программы ЕС «Восточное партнерство», он заявил, что распад Советского Союза был не «величайшей геополитической катастрофой XX века», как в своё время оценил его Владимир Путин, а «благословением» для «грузин, поляков, украинцев и всей Восточной и Центральной Европы, а также для русских». Не ахти какая фигура Туск, но сказанное им — неплохой повод порассуждать на эту тему именно под взятым им углом зрения: «катастрофа — благословение».

То, что поляк смотрит на историю и культуру иначе, чем русский, это понятно. То, что высокий чиновник Европейского союза смотрит на эту же проблематику иначе, чем президент России, тоже ничего нового в себе не содержит. Поляк задирается в Грузии, радуясь «коллапсу советского доминирования» и прославляя наступившее, по его мнению, близкое к вечному доминирование ЕС, — и это логично. Только вот наступило ли это «европейское доминирование» и надолго ли — большой вопрос.

Различия в наших оценках и оценках Дональда Туска по поводу значения и роли СССР в мировой истории вызваны как минимум двумя обстоятельствами. Первое заключается в том, что он смотрит на СССР, в котором он никогда, в отличие от нас, не жил, как на закрытый бабушкин сундук: слышал что-то по поводу того, что там внутри, но никогда не видел, а вот снаружи — точно огромный и проходу мешает (мешал). Второе обстоятельство — историософского свойства: для Туска СССР — это факт геополитики; для нас — культурно-историческое явление.

Именно под историософским углом зрения, уверен, смотрел на данную проблему Владимир Путин, когда говорил о катастрофе. Наш президент — далеко не сторонник социалистических идей, но широты политического кругозора и уважения к делу отцов у него достаточно, чтобы сожалеть, что попытка установить на планете Земля справедливый общественный строй не увенчалась успехом. Владимир Путин не хотел бы повторения такой попытки, и тем более не хотели бы этого люди в его окружении, но это не мешает ему если не всегда признавать, то внутренне осознавать величие достижений Советской эпохи.

Ну, а что же мы, простые смертные, в России и других бывших республиках СССР?

Член-корреспондент АПН СССР Шалва Амонашвили ведет урок математики в начальном классе одной из городских школ. Тбилиси, 1987

Разрушение СССР принесло многие страдания не только русскому народу, но ему — в первую очередь. Более двадцати миллионов русских оказались за новыми рубежами родной страны. Многие были поражены в правах и возможностях. Некоторые в обиде или по другим причинам перестали считать нашу страну родной, но их меньшинство. Большинство из тех, кто не смог пока переехать в Россию или в силу своих убеждений не собирается этого делать, продолжают считать и её своей родиной. Все они надеются, что новый объединительный проект в Евразии состоится.

Представители других народов бывшего СССР, создавших независимые, как они считают, государства, тоже активно тянутся к России. Здесь не только работа, здесь культура — одновременно и древняя, традиционная, и современная. И здесь — дружелюбие, готовность жить многонациональным сообществом при том понимании, что местные правила и авторитет коренных народов, прежде всего русского народа, уважаются. Количество постоянно проживающих в России грузин за последние годы несколько уменьшилось, но общины других кавказских народов, прежде всего армян и азербайджанцев, растут. Активно мигрируют в Россию и на постоянное жительство, и с целью заработка представители коренных национальностей бывших среднеазиатских республик СССР. В последние годы переехало много украинцев. Приезжают прибалты.

Судьба тех, кого Дональд Туск, помимо грузин, перечислил среди выигравших от развала СССР, на самом деле печальна. Латыши, литовцы и эстонцы голосуют ногами: население этих стран скукоживается на глазах. Да, они едут в основном в Европу, но ведь не от «благословенной» же жизни! То же самое с молдаванами. Про украинцев и русских на Украине я уже сказал.

Специалисты-конструкторы Рижского автозавода, принимавшие участие в создании микроавтобусов. 1979

А вот для России, российского государства и, соответственно, русских в России прекращение существования СССР имело и немалые положительные последствия. Взглянем на этот вопрос с точки зрения демографической реальности и особенно перспективы! А вероисповедный аспект? Было бы православие в условном новом, заменившем СССР, союзе преобладающей по численности приверженцев религией? Точно бы не было. А сколько бы «помощи» вместо США и ЕС нам пришлось бы вкачивать в эти новые гордые «субъекты союза»!

Рассуждения на данную тему можно продолжать и продолжать, но главное ясно: как всякое крупное историческое явление, распад СССР имел свои отрицательные и свои положительные аспекты. Катастрофой он стал не сам по себе, а в силу того качества элит, которые пришли к власти и в России, и у наших соседей по бывшему Союзу. Эти элиты в капиталистическом угаре уже совершили и продолжают совершать многочисленные серьёзные ошибки во внутреннем управлении, и в международных делах. Эти ошибки придётся исправлять.

И «благословением» сам по себе распад Советского Союза ни для кого не стал — хотя бы в силу многократно возросшего внешнего вмешательства во внутренние дела всех государств, возникших на пространстве бывшего СССР. Некоторым элитам это вмешательство на руку: иначе не сохранить возможностей обогащаться. Но оно же является причиной многих вышеупомянутых ошибок и далее будет вести к ним. Пример Грузии, где Дональд Туск озвучил свои «историософские изыскания», — лишь один из многочисленных примеров такого рода.