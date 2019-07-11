Когда 11 июня государственный секретарь США Майк Помпео в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Вашингтон надеется, что «Грузия закончит проект порта (порт Анаклиа — С.Т.)», что «порт усилит отношения Грузии со свободными экономиками, это поможет ей миновать быть жертвой экономических интересов Китая и России», для многих экспертов стало ясно: американцы либо уже обозначили свой новый курс в Закавказье, либо еще готовят перемены.

Иван Шилов ИА REGNUM Майк Помпео и Мамука Бахтадзе

Дело в том, что ранее грузинские власти, разрабатывая амбициозный проект по строительству глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье, напрямую связывали его с китайской инициативой «Один пояс и один путь». И вне зависимости от того, кто будет строить порт. Грузия, расположенная между Европой и Азией, является естественным мостом между двумя этими регионами, предлагая услуги по торговле с Европейским союзом для восьми стран, не имеющих выхода к морю. Планировщики утверждали, что к 2025 году Анаклия сможет обрабатывать 100 миллионов тонн грузов в год, это добавит 0,5% к ВВП Грузии. Помимо того, в 2016 году вступило в силу соглашение о свободной торговле между Грузией и ЕС, плюс к тому — подписанное соглашение с Китаем о свободной торговле, согласно которому Тбилиси брал обязательства отменить таможенные сборы на 96,5% китайского экспорта, а Китай — почти на 91% импорта из Грузии.

Грузия присоединилась к Азиатскому инфраструктурному инвестиционному банку (AIIB) — 100-миллиардному фонду, предназначенному для финансирования проектов китайской инициативы. Подписала соглашение, согласно которому AIIB предоставит 114 миллионов долларов на строительство Батумской обводной дороги — новой автомагистрали, которая соединит внутренние районы Грузии с портовым городом Батуми путем прокладки ряда горных туннелей. Утверждалось, что по мере развития событий будет возрастать спрос и на транспортные услуги между Каспием и Чёрным морем. Однако потом, как подмечает американское издание EurasiaNet, «проект «Анаклия» загадочным образом стал погружаться в неопределенность, и грузинские ворота из Китая в Европу фактически захлопнулись». Сложилась запутанная ситуация, которая воспринималась и описывалась больше как результат неких финансовых разногласий внутри консорциума, интриг конкурентов и тому подобного.

Эксперты догадывались, что в игру вступили сильные внешние игроки, которые и сделали всё для того, чтобы «всё пошло не так». В частности, США. Вот почему призыв Помпео к Тбилиси завершить проект «Анаклия» воспринимается загадочно, но и с пониманием того, что Вашингтон играет, конечно, не на стороне Пекина. Если исходить из логики обозначенного процесса, то американцы таким образом пытаются упредить и определенные события, связанные с российско-грузинскими отношениями. Как заявлял заместитель главы МИД России Григорий Карасин, «Москва была готова отменить визы для граждан Грузии», поговаривали даже о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Было также что-то такое, связанное с проектом «Анаклия». Но не случайно вспыхнувшая волна акций протеста в Тбилиси под антироссийскими лозунгами сорвала наработки.

Lika2672 Вид на Анаклию из крепости

При этом многие обратили внимание на то, что накануне беспорядков в Грузии побывал с визитом один из доверенных людей бывшего вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер, который советовал властям оценить последствия своей политики «открытых дверей с Россией». Так часть американской элиты через акции «прямого действия» осуществили в Грузии двойной удар — по Китаю и России. Но прежде всего пострадал сам Тбилиси, который теряет шансы стать крупным логическим центром для проекта «Один пояс и один путь», теряя не только связанные с ним инвестиции, но и возможности в будущем использовать в отношении Абхазии приемы «мягкой силы». Более того, потенциально Грузия превращается в плацдарм, на котором Пекин, возможно, вместе с Москвой вступит в борьбу против грузино-американского тандема. Подозрения усиливаются и тем, что США, как и их партнеры по НАТО, заявили о своей новой стратегии «усиления безопасности Чёрного моря».

Есть основания предполагать, что порту «Анаклия» уготована участь стать первой военно-морской базой США на Чёрном море, где по Конвенции Монтре 1936 года военным кораблям неприбрежных государств больше 21 дня находиться запрещается. ВМС США могут постоянно патрулировать в Чёрном море только в составе объединенной флотилии НАТО и в случае нахождения с ними флота трех прибрежных государств Чёрного моря, входящих в альянс — Турции, Румынии, Болгарии. Новая база американцев будет находиться рядом с российской военно-морской базой в Крыму и кораблями Черноморского военного флота ВМФ России в Абхазии. Что дальше? Норвежское издание Resett в этой связи отмечает, что «грузинская политическая элита попросту не представляют себе, почему Грузия вообще существует, и не может остановить процессы распада государства». Это сейчас. А в будущем, согласно Resett, она «может стать частью Ближнего Востока или даже исламского мира».

Торговать с Европой и остальным миром Тбилиси может лишь через Чёрное море. А оно после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году оказалось под контролем Москвы. В свою очередь итальянское издание L'Espresso предупреждает, что американцы не позволят «Грузии быть восточной границей объединенной Европы», уходить под протекторат России грузины сами не желают, застряв на непонятном третьем варианте — «одновременно воспевая Иосифа Сталина и восхищаясь Америкой». Страна размером с Ломбардию, Пьемонт и Венето, но с населением в 3,7 миллиона жителей, из которых один миллион сто тысяч находится в Тбилиси, уже в который раз пишет свою трагическую историю с катастрофическим эндшпилем.