Настольные игры бывают разными. По игровым механикам, теме, оформлению, целевой аудитории — и в том числе по функциям. Многие представители современного настольного рынка говорят, что самая востребованная ниша на нем — это так называемые «пати-игры», веселые игры для шумной компании, развлечения для вечеринок. Классическими представителями жанра являются, например, ставшие уже народными «Крокодил» (игра про объяснение слов через пантомиму или рисунок) и «Кто я» (игра, в которой вам клеят на лоб стикеры с именами персонажей и нужно угадать, кем вы являетесь). Эти и другие идеи регулярно превращаются в успешные коммерческие продукты. Любой настольщик назовет с ходу несколько игр, где нужно объяснять слова. Я могла вспомнить как минимум пять («Эки-воки», «Активити», «Alias», «Муза», сам «Крокодил»). Теперь шесть — в июне книжное издательство «Манн, Иванов, Фербер» выпустило настольную игру «Плавали, знаем».

Иван Шилов ИА REGNUM «Плавали, знаем!» — настольная игра для влюбленных в море

Когда долго играешь в игры одного плана, начинаешь понимать, в чем причина их успеха или провала. Пати-игры лидируют, потому что смеяться нравится всем. Смех — движущая сила праздника и главный инструмент для сплочения коллектива. Стесняешься знакомиться с кем-то? После того, как вы жестами объясните друг-другу «муху-цокотуху», комплексы и дискомфорт растворятся сами. В то же время реиграбельность таких игр — очень высокая, партии каждый раз будут уникальными из-за разного порядка выпадания заданий. Весело и часто — идеальная формула популярных пати-игр.

«Плавали, знаем» — отечественная игра Зины и Филиппа Суворовых, буквально (согласно надписи на коробке) создана для тех, кто влюблен в море. Это семейная игра с образовательным уклоном на морскую тематику. «МИФ» умеет создавать красивые и стильные проекты, но в настольных играх издание делает свои самые первые шаги — и, конечно, в портфель готовых проектов попадают максимально «безопасные» настолки. Те, которые с большей вероятностью понравятся публике. Почему эта игра должна была стать такой — и стала ли?

Postila.ru Настольная игра «Плавали, знаем!»

Булькай и ныряй

Правила представляют собой классическую игру «кинь-двинь»: игроки в порядке хода бросают кубики и передвигаются по клеткам игрового поля на столько значений, сколько выпало на кубиках. Поле делится на клетки-сегменты — у каждой клетки есть свое задание. Попадая на клетку, игрок должен выполнить его — и если у него получилось, взять фишку-очко в форме рыбки. Кто первый дойдет до конца поля — тот победил. Кто наберет больше всех «рыбок» — тот тоже победил. Если оба условия выполняет один человек — он главная умница и чемпион, но и два победителя тоже могут быть.

С первого взгляда кажется, что это очередная вариация «Крокодила»: покажи слово, нарисуй, объясни иначе. Но некоторые задания заставят содрогнуться не только детей, но и взрослых. Например, попробуйте объяснить слово «небо» сигнальной азбукой (в коробке есть две красных карточки) или описать флаг Гондураса без описания голубого и белого цвета.

Среди необычных заданий можно отметить тренировку памяти — когда игроку нужно за время запомнить максимально много фактов (об истории, мореплавании, биологии…) и пересказать, или азбуку Морзе — да, создатели предлагают участникам партии выстукивать слова, изучая этот гениальный корабельный способ коммуникации. Интересно будет и любителям рисовать: помимо типичной зарисовки слов, игроки также могут рисовать слова по буквам, где каждая буква — это флаг из флажковой азбуки.

Если вышеперечисленное не кажется вам игрой для шестилетних детей (а возрастной ценз на коробке указан именно от шести лет) — то заботливые геймдизайнеры подготовили вариации правил для маленьких (и более продвинутые — для тех, кто уже может без подсказки отстучать «макароны по-флотски» с первого раза). Я люблю, когда авторы игр заботятся об играющих. Хороший тон — помнить, что игра не является железобетонным сводом законов. Игра — это гибкая система, которая должна меняться под каждую партию участников так, чтобы им было комфортно.

Mann-ivanov-ferber.ru Карты настольной игры «Плавали, знаем!»

Есть и совсем смешные задания — те, которые обычно в компаниях «заходят» лучше всего. Например, «встань на стул и изобрази маяк». Или «изобрази глубоководное погружение: залезь под стол и побулькай». Я представляю своего отца в его 45 лет, который изображает маяк или булькает, и мне уже становится весело. Пожалуйста, геймдизайнеры, не бойтесь издеваться над людьми: чаще всего такие эксцентричные эксперименты запоминаются игрокам надолго. Еще мне нравится тип заданий «Назови»: необходимо назвать три слова из какой-нибудь категории (например, три млекопитающих). Когда-то я работала игромастером на игротеках, и игра с подобной механикой была настоящей бомбой вечеринок: когда кто-нибудь отвечал на вопрос «Что такое лето?», не задумываясь и быстро, получалось что-то вроде «дождь, рыба, январь». И это, конечно, нравилось публике.

Возможно, эта игра — не чистая пати-игра, потому что сложность заданий иногда зашкаливает за рамки веселого развлечения. Но она также и не сугубо детская — несмотря на то, что примитивная механика «кинь-двинь» значительно упрощает игру, вам наверняка захочется услышать, как ваш друг рассуждает о способах спасения от акулы или пытается нырнуть на диван, как в волны океана. «Плавали, знаем» — игра, застрявшая в жанре посередине между веселой и детской, но это же позволяет ей охватить сразу две аудитории разом.

И что ей, несомненно, удается — это выдерживать морскую тематику. Юмор граничит с наукой, но во время игры кажется, что ты действительно находишься или в уютной каюте корабля, или на берегу моря. Если бы можно было положить в коробку колбу с морским воздухом — цены бы ей не было, конечно. Но нам остается только смотреть на песчинки в песочных часах в комплекте и думать о том, что в том же песке когда-то был зарыт легендарный пиратский клад. Учите азбуку Морзе и изучайте флаги: возможно, однажды вы попадете в удивительное морское приключение.