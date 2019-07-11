Теперь парламентские выборы будут проводить по системе региональных открытых списков, а барьер устанавливается на уровне 4%. На выборах в сельские, поселковые, районные, районные в городах и городские советы маленьких городов (до 90 тыс. избирателей) предлагается многомандатная мажоритарная система: в округе побеждает не один кандидат, как сегодня, а от двух до четырех кандидатов в зависимости от количества избирателей. На выборах в областные советы и горсоветы больших городов (от 90 тыс. избирателей) также предлагается система открытых списков.

Яйцеголовые теоретики

Правда, не совсем «теперь…». Избирательный кодекс вступает в силу только с 1 декабря 2023 года. Следовательно, ближайшие очередные (21 июля) и весьма возможные внеочередные выборы пройдут по старым правилам.

Но всё равно — всё, точка, «во втором чтении и в целом», раз и навсегда… Ну, или до очередной смены правящей группировки… Теперь в Раду смогут пройти только кристальной чистоты политики, чьим кредо будут не деньги, а только польза Отечества. Кто-то сомневается?

Хотя, если с точки зрения сухого академизма, что быстрее приведет к становлению постмодерного феодализма (контроль над ресурсами в обмен на политическую лояльность к лидеру) — это еще очень спорный вопрос. А Украина уже преодолела очень длинную дистанцию на этом пути. Но теперь пусть этим вопросом занимаются яйцеголовые теоретики.

Но почему-то скворчонком в виске сомненье мысль бьет. Потому что «как вы яхту назовете, так она и поплывет». А принятие закона — это куда более серьезное дело, чем поименование какой-то посудины. А то, что произошло при принятии Кодекса, вызывает смех и подспудную мысль: «А не комедия ли это? Может, мы действительно рождены, «чтоб Кафку сделать былью…».

Спикер Рады Андрей Парубий вопрос «О возвращении к рассмотрению поправок к законопроекту об Избирательном Кодексе» ставил на голосование 18 (прописью — ВОСЕМНАДЦАТЬ!!!) раз. Семнадцать раз депутаты его прокатывали. Но на фоне заявлений типа: «Я имею право возвращаться к правкам и без согласия зала…», «Мы все равно сегодня проголосуем за Кодекс…», «Мы будем голосовать и голосовать, покуда его не примем…» — Андрей Владимирович снова и снова выносил вопрос на голосование. На восемнадцатой попытке депутаты сдались, и 227 депутатов проголосовали «за».

В кулуарах потом говорили, что, мол, «не обижать же блаженного». И правда, рассказы о легкой степени умственной отсталости Парубия, подтвержденные справкой психоневрологического отделения ЦГБ города Червоноград (Украинская СССР), ходят уже давно, но в данном случае получается, что «умственно отсталый» поимел (жестче не позволяет выражаться Ольга Богомолец с ее законопроектом «О дематюкизации языка») всех «умственно здоровых» депутатов Верховной рады. Потому что он добился своего. И пусть это было не изнасилование, но что-то сексуальное в этом есть.

Хотя имел ли на это право — очень большой вопрос. Парубий вносил вопрос в «порядок дня». А в 22-й статье, часть вторая, регламента Верховной рады Украины сказано, что «Предложение в проект повестки дня сессии Верховной рады, которое по результатам голосования Верховной рады не получило необходимого количества голосов народных депутатов, указанного в части третьей настоящей статьи (большинство от конституционного состава — А.Г.), считается отклоненным».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парубий

И нигде в регламенте я не нашел права председательствующего многократно ставить на голосование один и тот же вопрос, отклоненный предыдущим голосованием.

Но Парубий в течение своего спикерства делал это неоднократно. Вероятно, он взял на вооружение образ «зануды с точки зрения женщины»: это тот, кому проще отдаться, чем объяснить, что ты не хочешь. А что, метод эффективный, и история Парубия это показывает. Правда, тревогу вызывают результаты применения метода. При определенной политической воле все законы, «продвинутые» спикером таким образом, могут быть признаны ничтожными. В том числе и Избирательный кодекс.

А депутатам, очевидно, понравилось. Они не призвали спикера «к порядку», хотя регламент позволяет. Вплоть до очень болезненных мер: «В случае грубого или систематического нарушения настоящего Регламента председательствующим на пленарном заседании… Верховная рада может принять решение об отстранении председательствующего на пленарном заседании от ведения пленарных заседаний» (статья 29, 2).

Но получилось наоборот. После семнадцати отказов они отдались (ой, сдались), а потом захотели еще. И буквально через несколько минут после постановки в «повестку дня» они 230 голосами проголосовали за новый «Избирательный Кодекс» во втором чтении и в целом. Причем с «поправками, озвученными под стенограмму». А это означает, что в письменном виде поправок в завершенной форме не существует, и ответственности за них никто не несет.