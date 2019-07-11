10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Согласно официальному релизу, в нём

«приняли участие Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, помощник Президента Андрей Белоусов, Первый заместитель Председателя Правительства — Министр финансов Антон Силуанов, Министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина».

Kremlin.ru Совещание по экономическим вопросам

Список тех, кто написан с прописных букв и определяет, каким будет экономическое будущее России, показывает: решение уже принято и меняться не будет.

При этом председатель Правительства Дмитрий Медведев на экономику, видимо, влияния не оказывает — его на совещании не было. Теперь вся полнота управления либеральной «экономической» частью кабинета сосредоточена в руках Антона Силуанова. Куратором от президента является его помощник Андрей Белоусов, а главным функционером — Максим Орешкин, который с помощью Росстата, входящего в его министерство, в последнее время отлично создает для Владимира Путина «правильные цифры».

Можно предположить, что для того чтобы российская экономика, не дай Бог, не ускорилась в направлении внутреннего потребления и была бы полностью сосредоточена на экспорте, существует председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Недаром она, по мнению западных фондов, «лучший банкир мира» и прочее, и прочее, и прочее…

Такой «расклад» отлично отражает вступительное слово Путина, которое было записано на открытой части заседания. Прежде всего он «заражен» орешкинским оптимизмом: «В начале отмечу, что Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста: он продолжается 13 кварталов подряд. По оценке, за январь — май ВВП прибавил 0,7 процента, промышленное производство увеличилось на 2,4 процента. Наши предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, всё-таки оправдываются, и после небольшого подъёма началось снижение инфляции, сейчас она, на 8 июля, — 4,6 процента. И безработица у нас находится на рекордно низком уровне — 4,5 процента».

То, что эта «цифирь» меняется в положительную сторону за счет изменения методик подсчета, президенту, видимо, забыли сообщить. И на основании, мягко говоря, не совсем корректного вывода, Путин представляет перед присутствующими глобальную задачу: «Вместе с тем нужно добиться, и мы с вами неоднократно уже говорили об этом, более устойчивого и, главное, более динамичного роста». Это, по мнению Путина и Белоусова, «важнейшая составляющая и стратегическая задача в этом смысле — рост эффективности отечественной экономики в целом, в том числе нужно оперативно реализовывать меры национального проекта по повышению производительности труда».

Эта фраза становится новой мантрой. Президент то ли не хочет, то ли не может услышать тех экономистов, которые говорят о том, что «повышение производительности труда» в современных российских условиях идет только через увеличение нагрузки на работников при сокращении их численности на фоне резкого роста контролирующего бюрократического аппарата.

Действительно, такой рост производительности труда может привести к «росту заработных плат и доходов граждан, на что мы должны, безусловно, обращать самое пристальное внимание». Но стоит уточнить, что только для граждан, оставшихся работать за себя и того «уволенного парня». Остальные, видимо, будут сокращать безработицу, не регистрируясь на бирже труда из-за мизерности пособий по безработице. В общем, «особое внимание следует уделить финансовой поддержке деловых инициатив», — резюмировал во вступительном слове Владимир Путин, — давайте поговорим об этом». Ну вот и поговорили…