Кто в детстве не мечтал о далёких звёздах? О захватывающих космических путешествиях и изучении таких непохожих на нашу планет. Помнит о своей детской мечте и дуэт американских художников Розмари Моско и Джона Чада, создавших графический роман с лаконичным названием «Космос». Буквально с первых страниц своего комикса авторы отвечают на вопрос: «Что будет, если смешать науку, приключения и щепотку детской фантазии?». Спойлер: получится очень познавательная и увлекательная история.

Иван Шилов ИА REGNUM

Школьница по имени Сара скучает: она заболела, папа не пускает в школу, а заняться в четырёх стенах комнаты на втором этаже решительно нечем. Ситуацию пытается исправить подруга Джилл — она предлагает девочке прочитать книгу о Солнечной системе, но сделать это нетрадиционным, весёлым способом. А что если старая картонная коробка вдруг станет сверхсовременным звездолётом, домашние питомцы Сары превратятся в смелых космических путешественников, а сама Джилл на один вечер перестанет быть американской школьницей и перевоплотится в бортовой компьютер, знающий всё и обо всём? От такого приключения не откажется ни один ребёнок.

Розмари Моско и Джон Чад. «Космос. Научный комикс» Космический корабль для дальних полетов, в разрезе

С самого начала сюжетной линии «Космоса» на первый план выходит главный плюс комикса: история зверьков — исследователей Солнечной системы интересна и увлекательна сама по себе, даже без образовательного подтекста. Они милые, забавные и отлично дополняют друг друга. Космическая ищейка Райли — ответственная, справедливая и раз за разом пытается сравнить планеты с мячиками. «Хомяк на все лапы» Фортинбрас — трусливый, но очень добрый и верный товарищ. Змея мистер Слиз — рассудительный, начитанный, и именно с его подачи герои узнают что-то новое о космосе. А кошка Пеппер… просто милая. Все герои так или иначе вносят свою лепту в изучение Солнечной системы, а зачастую берут на себя роль читателя — задают интересные вопросы и уточняют непонятные моменты.

Образовательная линия в «Космосе» тонко вплетена в сюжет. Дело в том, что звездолёт «Нескучный» летает на специальном топливе под названием «ТЯГАЗНАНИЙ». Принцип его работы очень прост: если Сару заинтересовал рассказ об очередной планете, то топливные баки заполняются и корабль может лететь дальше. Таким образом, герои вынуждены избегать монотонных лекций и малоинтересных фактов — только всё самое яркое и запоминающееся. Благодаря такому подходу, сюжет комикса развивается стремительно, а читатель не успевает забыть очередную подробность.

Розмари Моско и Джон Чад. «Космос. Научный комикс» Инфографика

Каждой планете (а также Солнцу) в «Космосе» посвящена отдельная глава. «Нескучный» прилетает на место, и начинается этап сбора информации. Герои просвещают Сару: из чего состоит планета, кто и почему дал ей такое название, возможна ли на ней жизнь, а также вспоминают самые известные контакты космонавтов с ней. На первый взгляд кажется, что тема говорящих домашних питомцев, изучающих космос, будет интересна только детям, но это не так. Многие взрослые откроют для себя наш мир с новой, интересной стороны. Вы знали, что Солнце настолько большое, что в нём может поместиться 1,3 миллиона копий планеты Земля? Знали о том, что Меркурий назван в честь бога — покровителя путешественников из-за того, что он вращается вокруг Солнца быстрее других планет? Таких фактов в «Космосе» десятки, и всё они по-своему увлекательны.

В отличие от «Вирусов и микробов» (ещё один графический роман в линейке «Научный комикс»), мозг читателя «Космоса» не успевает перегрузиться обилием научных фактов. Да, образовательных подробностей здесь много, но все они важны. Более того, в конце каждой главы члены экипажа «Нескучного» составляют краткую сводку самых интересных фактов о только что изученной планете. Так, и читатель систематизирует новые знания вместе с героями. А в конце комикса (что также оговорено сюжетом) персонажи показывают Саре альбом с лучшими моментами всего их путешествия. К двухсотой странице забыли, чем интересна Венера? Звери-космонавты уже спешат на помощь. Благодаря такому подходу, к финальным страницам комикса вся полученная информация обретает целостность и ей хочется тут же поделиться с окружающими.

Розмари Моско и Джон Чад. «Космос. Научный комикс» Предполагаемый путь через кольцо астероидов

Целостной выглядит и сюжетная линия. Сара понимает, что образование может быть интересным и увлекательным, Джилл возвращается домой с чувством выполненного долга, а команда «Нескучного» в воображении девочек отправляются изучать Галактику. Наблюдая за приключениями и взаимодействием персонажей, становится ясно — им бы отлично подошёл мультипликационный формат. Сюжет комикса хорошо подойдёт для короткометражного образовательного мультфильма или же небольшого сериала, в котором каждый эпизод будет посвящён отдельной планете. Учитывая моду на образовательные мультсериалы, хочется отметить, что немногие из них посвящены изучения космоса.

Розмари Моско и Джон Чад. «Космос. Научный комикс» Множественное открытие

Стоит ли читать «Космос» самому и советовать прочитать его своим детям? Однозначно, да. Это лёгкое, приятное и очень забавное приключение, приправленное доброй сотней интересных научных фактов. В отличие от «Вирусов и микробов» в нём нет неприятных и излишне реалистичных моментов, поэтому исследование Солнечной системы вызовет лишь положительные эмоции. Особенно в компании таких обаятельных и запоминающихся героев.

Розмари Моско и Джон Чад. «Космос. Научный комикс» 110-я страница

Как отмечают члены команды «Нескучного», космос огромен и не изучен. А значит, читателям можно надеяться на продолжение истории домашних питомцев, волшебным образом превратившихся в смелых исследователей космического пространства.