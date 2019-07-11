Бывший заместитель мэра Луцка, а ныне кандидат в депутаты от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Юрий Моклица считает, что среди украинцев нужно культивировать ненависть к русским, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Об этом он заявил в эфире 12 канала, обсуждая подростков, которые дебоширили и слушали русскую музыку в ночное время. «Это, на самом деле, не просто так, — заявил луцкий политик. — Я это воспринимаю как кампанию, направленную на то, чтобы стереть грань ощущения того, кто есть враг. Я имел дискуссию на эту тему с людьми творческими, которые говорят, что театр и культура вне политики. Но как оно будет вне политики, мы за год-два забудем, с кем воюем, кто наш враг. И вот, пожалуйста. Выборы президентские… Поэтому я думаю, что это не случайно. И с этим надо бороться. Надо в буквальном смысле культивировать ненависть к русским, ибо это враги наши». Как ранее писали некоторые издания, Моклица неоднократно подозревался в хищении бюджетных средств. Не отличился он активной работой и на должности помощника депутата Лапина. Бурная деятельность в Луцке ограничилась избирательной кампанией, когда будущему депутату нужно было получить мандат. После этого ни Лапин, ни его помощник не проявляли особого внимания к проблемам города.

Иван Шилов ИА REGNUM

Редакции портала Mukachevo.net (Мукачево) еще 4 июля стало известно о запланированном визите в Берегово двух высокопоставленных чиновников из Будапешта — уполномоченного Иштвана Грежи (9 июля) и заместителя главы МИД Венгрии Левенте Модьора (11 июля). Точная цель приезда чиновников неизвестна, отмечало издание, но местные жители предполагают, что венгры приедут агитировать за кандидата в депутаты Василия Брензовича, который идет по 73-му избирательному округу. Приезд чиновников именно в этот период настораживает. Подобная «пикантная» ситуация возникла недавно на подписании политического соглашения о сотрудничестве двух венгерских организаций Украины — Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) и Демократического союза венгров Украины (UMDSZ). Тогда на фото «засветились» генконсул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайло, госсекретарь по вопросам национальной политики правительства Венгрии Янош Арпад Потап и генконсул Венгрии в Берегово Матиаш Силади. Присутствие этих людей на подписании соглашения двух сил, которые идут на парламентские выборы на Украине, выглядит немного странно. Именно поэтому из-за приезда еще нескольких высокопоставленных венгерских чиновников в Закарпатье возникает вопрос: не расценят ли правоохранители их встречи с местными жителями как агитацию за кандидата в депутаты? И не будет ли это расценено как вмешательство в избирательный процесс должностных лиц правительства Венгрии?

Mfa.gov.hu Левенте Модьора

Возможен ли реванш Порошенко, задаются вопросом «Херсонцы» (Херсон). Ответ на этот вопрос, по крайней мере, на Херсонщине, однозначен — невозможен. Порошенко на парламентских выборах 21 июля ни теоретически, ни практически не сможет взять реванш за разгромное поражение на президентских выборах. И тем не менее его ПЕС («Партия Европейской Солидарности») сохраняет шансы попасть в новую Верховную раду и еще может доставить Украине немало неприятностей. Хотя в Херсоне, как и на всём юго-востоке страны у нее поддержки значительно меньше, чем в западных регионах. Информацию о том, что практически все депутаты — сторонники Порошенко приняли решение снова баллотироваться в парламент, в Херсонской области восприняли без особого энтузиазма. Правда, в мажоритарных округах они «замаскировались» под «самовыдвиженцев», хотя Порошенко никуда из политики не уходил и продолжает возглавлять ПЕС. Похоже, что эти политики-неудачники так и не осознали своего поражения на президентских выборах в этом году, когда вся страна, за исключением Львовской области, выразила «вотум недоверия» пятому президенту и его команде со всеми министрами, парламентской коалицией, генеральным прокурором и главами администраций. Все они, как и Порошенко, не сумели за минувшее пятилетие навести элементарный порядок в стране. Достаточно сравнить наши сегодняшние зарплаты и пенсии с теми, которые были при одиозном режиме Януковича. Если перевести их на доллары, то они более чем в три раза уменьшились в размерах. И главное — не было войны на востоке страны, которой не видно конца. Переусердствовали и с русофобией, что негативно отразилось на торгово-экономических отношениях с Россией и существенно ухудшило ситуацию в стране. Это в полной мере почувствовали на себе миллионы наших граждан, жизнь которых стала сплошным кошмаром.

«Полным кувырком». Так портал «Провінція» (Черкассы) оценивает избирательную кампанию на Украине, проходящую сейчас. Политика — это скучное дело. Бесконечное согласование законопроектов и нормативных документов. Скрупулезное измерение каждого своего шага на предмет соответствия действующему законодательству. Поэтому физиономии европейских политиков навевают на граждан сон. Если бы Украина на самом деле хотела как можно скорее принять европейские политические традиции, то большинство политиков были бы гибридом бывших премьеров Николая Азарова и Анатолия Кинаха. Но идеальный политик на Украине: разговорчивый — как Ляшко, артистичный — как Зеленский, певучий — как Вакарчук, эмоциональный — как Тимошенко. Обратите внимание, что в этом перечне качеств отсутствуют такие слова, как «компетентный», «образованный» и «ответственный». В идеале яркого президента должны уравновесить сухие технократы. Но в реальности политика на Украине в 2019 году — сплошной карнавал. В Верховную раду баллотируются телеведущие, юмористы, певцы. На избирателя Черкасской области со всех сторон льется музыка и звучат шутки. Артисты или баллотируются сами и агитируют за себя, или поют и развлекают в чью-то поддержку. Поют и шутят они так, будто у нас всё хорошо. Будто Украина более 5 лет не находится в состоянии войны. Хотя в Донбассе каждый день обстрелы, ежедневно слышим о раненых и убитых. Кто из артистов «Вечернего квартала», которые массово баллотируются в парламент, способен вести переговоры с «сепаратистами» и Москвой? И быть при этом жестким, компетентным, гибким и профессиональным? Наверное, никто. Вместо того чтобы петь на передовой и хотя бы так помочь нашим солдатам, артисты делают «гоп-ца-ца» в глубоком тылу. И предлагают проголосовать за узнаваемые лица, за которыми скрывается тотальная некомпетентность.

State Chancellery of Latvia Николай Азаров

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который говорит и пишет на русском, не намерен переходить на государственный язык, «пока оккупированы Крым и Донбасс», информирует «За Збручем» (Тернополь). Политик считает, что языковой вопрос не является приоритетным для общества. «Если мы говорим о моем украинском языке, то я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас аннексирован Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык, чтобы никто не захотел прийти и меня здесь «защищать». У меня всё хорошо, как у человека, который говорит на русском языке», — отметил политик. «Я не уверен, что украинский язык сегодня является главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать и развивать государственный язык надо. Но, я считаю, не теми механизмами и предложениями, которые использовали представители предыдущей команды», — заявил Разумков.

Facebook.com Дмитрий Разумков Дмитрий Разумков

Новоназначенный председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский встретился с общественностью на второй день пребывания в должности, рассказывает Zaxid.net (Львов). И на этой первой встрече Мальского с активистами искали агентов ФСБ. «Обсуждение» нового губернатора инициировали представители Общественного совета при Львовской администрации. В зале Львовского дворца искусств собралось около 200 человек. Мальский пришел вовремя. На минуту задержался возле сцены, поздоровался с председателем Общественного совета, экс-руководителем скандально известной организации «Развитие общества» Андреем Болюбашем, не менее скандально известными представителями «Украинского союза участников АТО» Олегом Дудко, Максимом Каменецким и другими. Известно, что эти активисты имеют репутацию «профессиональных протестующих». Болюбаш выступал около 10−15 минут, особенно акцентировал внимание на том, что в условиях российской «агрессии» и реванша пророссийских сил глава Львовщины не должен быть агентом иностранных спецслужб. Новый губернатор был вынужден оправдываться: «Не имею никакого отношения к России или к иностранным спецслужбам. Я был почетным консулом Австрии. Уверен — и в этом не может быть сомнений — Австрия является дружественной к Украине».

Loda.gov.ua Маркиян Мальский (справа) и Владимир Зеленский

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор побеседовал с порталом «Думская» (Одесса). По словам дипломата, преобразования в армии стали одной из самых успешных реформ современной Украины. «Украинская армия за последние пять лет прошла через колоссальную трансформацию, получила боевой опыт, и сегодня во время учений на Яворовском полигоне сухопутные войска США во многом учатся у украинцев, как противостоять современной российской армии», — отметил он. Также Тейлор подчеркнул, что США верны своим союзническим обязательствам по отношению к Украине и продолжают поддержку нашей страны как дипломатическими, так и военными методами. «США и НАТО увеличили свое присутствие в черноморском регионе, и нынешние учения «Си Бриз» — яркое тому подтверждение. Уже в ближайшие месяцы на Украину прибудут патрульные катера «Айленд», которые усилят украинские ВМС. В случае новых атак со стороны России, реакция США и европейских стран будет более решительной, а новые санкции не заставят себя ждать», — заявил дипломат.

Usubc.org Уильям Тейлор

Российский боевой корабль напугал участников учений НАТО, пишет «Таймер» (Одесса). ВМС Украины утверждают, что российский сторожевой корабль «Сметливый» без спроса зашел в закрытый для судоходства район, где проходил один из этапов военно-морских учений «Си Бриз». Как говорится в релизе, «корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» около 8 часов утра 10.07.2019 зашел в закрытый для плавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя на опасную ситуацию». Украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» попытался связаться с российским кораблем, но тот на связь не вышел и через некоторое время покинул район учений. В пресс-службе Черноморского флота России обвинения опровергли, заявив, что они не соответствуют действительности. «Сметливый» выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО, чтобы принять оперативные меры реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций с угрозой гражданскому судоходству.

«Плачет и рыдает в пригородных Редковцах безнадзорная братская могила, в которой захоронено около 1500 воинов Русско-турецкой и Первой мировой воин, — сообщают BukNews (Черновцы). — И это после того, как о глумлении над памятью павших с болью не раз говорилось в местных СМИ, резко критиковалась безответственная позиция руководства общины. В том числе и местных церковников, которые, призывая прихожан к смирению, покаянию, важности христианских добродетелей, не видят реалий за порогом храмов. Братского захоронения, что в рост человека чертополохом поросло. Горе нам с такой бездуховностью, которая на нет сводит обязанность беречь историю, к созданию которой причастны и буковинцы. Ведь во время той далекой Первой мировой на обеих сторонах воевали наши земляки — возможно, что и сами редковчане. Это к сведению и церковников, и руководителей общины, и одного весьма небедного предпринимателя села. Того самого, который во время строительства едва не похоронил под лезвиями бульдозеров братскую могилу».

Днепр хоть и протекает через три страны, но более половины ее течения приходится на Украину, передает «Индустриалка» (Запорожье). В том числе и Запорожскую область. Проблемы реке создаем мы, люди. И теперь Днепр нужно спасать. Как, от чего и от кого? Ответы на эти вопросы в ходе круглого стола в Агентстве региональных инициатив давали запорожские специалисты. Главная проблема качества воды в реке Днепр — не научная, а социально-политическая. Так считает заведующий кафедрой общей и прикладной экологии и зоологии Запорожского национального университета Александр Рыльский. По его словам, появляются несанкционированные здания, сбрасывается неочищенная вода, засоряются берега. «Я уже не говорю о растворяемых веществах, которыми загрязняются эти реки, если сбрасываются в них неочищенные хозяйственные стоки», — отметил ученый. Качество воды в реке продолжает ухудшаться, и причина не в заводах, а связана с хаотичной застройкой берегов Днепра и его притоков. Об этом заявил Евгений Тулушев, специалист Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины: «По нашим наблюдениям, начиная с 2010 года качество воды по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям ухудшается. Увеличивается щелочность воды в Днепре. Причем существенно и с каждым годом всё больше. Увеличивается количество взвешенных веществ. Мы это связываем с более интенсивным цветением воды. И ухудшаются микробиологические показатели по качеству воды в Днепре. Если говорить о городе Запорожье, то такая зона отдыха, как «Волна», с самого начала сезона уже просто непригодна для купания по микробиологическим показателям». Причина в том, что налицо абсолютно хаотичная, бесконтрольная застройка берегов Днепра, берегов малых речек, сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков от разных коттеджных поселков. Контролирующих органов фактически не осталось. Санитарная служба ликвидирована, экологическая инспекция в состоянии моратория на инспектирование.

Шрифт на банкноте в 1000 гривен и ряде других купюр оказался пиратским — теперь Национальному банку Украины надо или купить права, или поменять практически все новые купюры, утверждает «Редпост» (Харьков). Один из шрифтов на купюре в 1000 гривен оказался ворованным, о чем сообщил дизайнер Богдан Гдаль. По его словам, надпись «Одна тысяча гривен» написана шрифтом компании Adobe, а именно Bickham Script, который разработал дизайнер Ричард Липтон в 1997 году. «До 2016 года этот шрифт вообще не имел официальной кириллической версии. Если им кто-то пользовался, то это были только пиратские видоизменения, которые автоматически считаются крадеными, так как лицензия шрифта запрещает любую модификацию форм букв и их переиздание», — написал в своем блоге дизайнер украинской студии. Что интересно, этот же шрифт НБУ использовал на новой купюре номиналом 20 гривен, которую представили в прошлом году. И, вероятней всего, он должен быть использован на обновлениях всех банкнот номиналом в 20, 100, 500 и 1000 гривен.