Уже меньше двух месяцев осталось до Единого дня голосования, в ходе которого жители столицы выберут депутатов Московской городской думы. Избирательная кампания в самом разгаре, сейчас как раз проходит этап сдачи кандидатами собранных подписей для выдвижения и их верификации в избирательной комиссии.

Пресс-центр Московской городской думы Московская городская дума

По всем законам жанра, представители оппозиционных кандидатов уже традиционно обвиняют власти в создании искусственных барьеров для сбора, предвзятом отношении и желании не допустить их до выборов. Тема довольно серьезная, чтобы просто отмахнуться от неё. Так какие же меры столичные власти и избирательная система предпринимают для формирования реальной конкурентной среды и максимальной открытости как процесса регистрации, так и непосредственно самого голосования 8 сентября?

Во-первых, в Москве решен один из наиболее острых организационных вопросов электоральной повестки. Столичные власти практически отменили все ограничения для пополнения избирательных фондов кандидатов. Был увеличен их размер — до 35 миллионов рублей, что также стало реакцией на предложения ряда оппозиционных партий. Помимо этого, можно отметить беспрецедентную открытость и готовность содействовать в наружной агитации — подавляющее большинство уличных агитационных мероприятий мэрией Москвы согласовывались в кратчайшие сроки. Да это было видно и невооруженным взглядом. Любой москвич или гость столицы мог видеть в последние месяцы десятки так называемых «кубов» возле метро, на оживленных улицах и площадях города. Значительную часть из них оставляла агитация именно оппозиционных кандидатов.

Другое дело, что граждане не особенно интересовались оппозиционной повесткой, также как и не горели желанием оставлять свои подписи в их поддержку. Но это, скорее, вопрос к организационным навыкам и желанию штабов оппозиционных кандидатов наладить эффективную работу по сбору подписей. При этом был создан даже специальный Центр по коллективному сбору подписей сразу за нескольких кандидатов — и никаких препятствий его деятельности никто не чинил.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Стоит напомнить также и о «Дне подписи», который прошел 30 июня на Цветном бульваре. Мероприятие было согласовано мэрией Москвы, и при этом не наблюдалось какого-то особого аншлага. Низкую привлекательность своей программы (или недостаток организационных навыков) были вынуждены признавать и сами оппозиционеры. Так, в частности, один из сподвижников Навального Владимир Милов признал, что его команда не смогла собрать нужного количества подписей. Однако если у Милова хватило мужества на это признание, то Илья Яшин, судя по заявлениям его бывшего сотрудника, и вовсе пошел, по словам последнего, на фальсификацию подписей.

Мало того, целый ряд кандидатов в нарушение избирательного законодательства вообще собирали подписи на рабочих местах, в больницах и других учреждениях. Были выявлены и факты подделок подписей и подкупа избирателей. Несмотря на то, что по этим случаям предусмотрена серьезная ответственность (вплоть до уголовной), применять ее к кандидатам не стали — Мосгоризбирком ограничился разъяснениями.

Также стоит упомянуть и меры, непосредственно направленные на помощь в голосовании, — причем как традиционному «костяку» избирателей, так и новым возрастным и социальным группам. Во-первых, была оставлена в неприкосновенности старая нарезка округов, принятая в 2014 году. Это облегчает кандидатам агитацию, а также повышает меру ответственности действующих депутатов. В случае изменения округов прежний депутат мог как бы «перезагрузить» свой политический бэкграунд, не особенно вспоминая свои предыдущие обещания. Работа в округе с постоянными границами такие возможности исключает. И это, к слову, также повышает градус политической конкуренции. Про организацию цифровых участков и говорить не стоит — эта мера позволит максимально упростить процесс голосования, причем вовлечет в избирательный процесс больше молодежи. Власти пошли на эту меру, даже несмотря на то, что среди молодежи, как традиционно считается, более сильны протестные настроения. Однако ставка сделана на конкурентность и открытость, и эти принципы воплощаются на практике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Задействован и институт общественного наблюдения на выборах в Мосгордуму. На этих выборах штаб наблюдения, сформированный Общественной палатой Москвы, по соглашению с Мосгоризбиркомом получит возможность мониторинга электорального процесса на всех этапах. Для наблюдателей внедряются и различные технологические новшества, включая специализированное приложение, с помощью которого можно будет как мониторить ход подсчета голосов, так и фиксировать нарушения и подавать жалобы.

Если смотреть на ход избирательной кампании в Мосгордуму по совокупности, то ее можно охарактеризовать как одну из наиболее открытых и дружелюбных к кандидатам. Как и в ходе выборов действующего состава МГД, кампания пройдет в рамках исключительно мажоритарной системы. Агитационная работа также не встречает каких-то препятствий, при этом серьезных нарушений не зафиксировано. Вместе с тем внедряемые на выборах в Мосгордуму технологические инновации ставят их в один ряд с лучшими мировыми электоральными практиками.