По утверждению Die Welt, гитлеровцы одержали в сражении под Прохоровкой победу в танковой дуэли со счетом 235:5 в свою пользу?!

Флаг СССР

Сообщение о том, что в Германии нашелся журналист, который призвал снести памятник погибшим советским танкистам, ибо на Прохоровском поле в июле 1943 года не было-де «никакого крупного сражения, а Красная армия не одержала победу» — это даже не фальсификация истории войны в общепринятом смысле слова, а прямая и поразительная по своей наглости ложь. И, что удивительно, эта ложь растиражирована, казалось бы, респектабельным немецким изданием Die Welt.

Chumakov Andrey Памятник павшим воинам в мемориальном комплексе «Прохоровское поле»

По утверждению журналиста, Свена Феликса Келлерхоффа, на самом деле в битве на Прохоровском поле якобы принимали участие 672 советских и 186 немецких танков, а потери составили 235 танков со стороны Красной армии и 5 танков со стороны немцев. При этом автор «сенсации» называет действия советских войск «атакой камикадзе», так как танки якобы встали перед узким мостом, подставившись под удар 2-го танкового корпуса СС.

Оставим развернутый ответ этому называющего себя журналистом человеку и немецкой газете профессиональным военным историкам, которые, считаю, не должны отмахиваться от подобных грубых инсинуаций и рассчитанных на несведущего читателя «открытий».

Пока же позволю себе ограничиться цитированием важного документа, опровергающего злобные фантазии апологета гитлеровского вермахта.

Ниже приводится «Доклад представителя Ставки ВГК Маршала А. Василевского Верховному главнокомандующему о боевых действиях в районе Прохоровки» от 14 июля 1943 года:

«Согласно Вашим личным указаниям, с вечера 9 июля 1943 г. беспрерывно нахожусь в войсках Ротмистрова (П. А. Ротмистров — командующий 6-й гв. танковой армии) и Жадова (А. С. Жадов — командующий 5-й гв. армией) на прохоровском и южном направлениях. До сегодняшнего дня включительно противник продолжает на фронте Жадова и Ротмистрова массовые танковые атаки и контратаки против наступающих наших танковых частей… По наблюдениям за ходом происходящих боев и по показаниям пленных, делаю вывод, что противник, несмотря на огромные потери как в людских силах, так и особенно в танках и авиации, все же не отказывается от мысли прорваться на Обоянь и далее на Курск, добиваясь этого какой угодно ценой. Вчера сам лично наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый бой наших 18-го и 29-го корпусов с более чем двумястами танками противника в контратаке. Одновременно в сражении приняли участие сотни орудий и все имеющиеся у нас РСы (реактивные снаряды, известные как «Катюши», — А. К.). В результате все поле боя в течение часа было усеяно горящими немецкими и нашими танками.

В течение двух дней боев 29-й танковый корпус Ротмистрова потерял безвозвратно и временно вышедшими из строя 60% и 18-й корпус — до 30% танков. Потери в 5-м гв. механизированном корпусе незначительны. Назавтра угроза прорыва танков противника с юга в район Шахово, Авдеевка, Александровка продолжает оставаться реальной. В течение ночи принимаю все меры к тому, чтобы вывести сюда весь 5-й гв. механизированный корпус, 32-ю мотобригаду и четыре полка иптап (иптап — истребительно-противотанковый артиллерийский полк, — А. К.)… Не исключена здесь и завтра возможность встречного танкового сражения. Всего против Воронежского фронта продолжают действовать не менее одиннадцати танковых дивизий, систематически пополняемых танками. Опрошенные сегодня пленные показали, что 19-я танковая дивизия на сегодня имеет в строю около 70 танков, дивизия «Рейх» — до 100 танков, хотя последняя после 5 июля 1943 г. уже дважды пополнялась. Донесение задержал в связи с поздним прибытием с фронта.

2 часа 47 мин. 14 июля 1943 г.

Из 5-й гвардейской танковой армии».

AdmiralHood Район Белгорода, положение к исходу 4 июля 1943 года и направления немецких ударов

Это что же получается? Маршал Советского Союза А. М. Василевский в докладе И. В. Сталину все это придумал? И мы должны верить не ему, а безответственному борзописцу, видимо, ностальгирующему по «подвигам» гитлеровских танкистов, уничтоживших в одном сражении 235 советских танков при собственных потерях всего в 5 машин? И почему подобную абракадабру помещают на страницах влиятельной немецкой газеты? Или в центре «коллективного Запада», отвечающего за провокации по развенчанию Великой Победы Красной армии и советского народа, решили не ограничиваться общими фразами и перейти к «разбору» конкретных операций Великой Отечественной войны с «показом» бездарности советских полководцев, бросавших, как «камикадзе», сотни, если не тысячи, своих танков под расстрел германской противотанковой артиллерии?

Rонтрнаступление советских войск Воронежского фронта за танками Т-34 на Прохоровке во время Курской битвы

Как тут не вспомнить поучения «гения» лживой пропаганды Йозефа Геббельса: «Чем чудовищнее солжёшь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, чем маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну, а уж очень сильно солгать они постесняются. Большая ложь даже просто не придёт им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь. И даже когда им разъяснят, что дело идёт о лжи чудовищных размеров, они все ещё будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что, вероятно, всё-таки здесь есть доля истины…»

Правда, говорят, что «афоризм» — «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят», принадлежит самому Адольфу Гитлеру…