



Посольство Республики Польша в Российской Федерации Влодзимеж Марчиняк

На вопросы ИА REGNUM отвечает посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк.

ИА REGNUM Господин посол, вы работали в Москве в «лихие 90-е». Как наш город выглядит сейчас и как выглядит наша страна?

Если говорить о Москве, то ощущения очевидные. Город выглядит ухоженным, многое здесь отремонтировано и построено много нового. Конечно, порядка, благоустройства и чистоты по сравнению с тем, что было в 1990-х годах, значительно прибавилось. Полагаю, что московские власти стремятся сделать город более расположенным к людям. Однако, на мой взгляд, Москва — очень утомительный город, хотя это, наверное, характерная особенность все метрополий. Утомительный в интенсивности движений, шума, множества людей… Но имейте в виду, что я сравниваю Москву с Варшавой, а мой город гораздо меньше вашего и по площади, и по населению.

ИА REGNUM Ой, не знаю, не знаю. Когда я был в Варшаве, то мне показалось, что и у вас после 11 вечера очень много людей на улицах и очень шумно.

Вот видите, впечатления могут быть разными, это субъективная вещь. Что касается России, то я не настолько хорошо ее знаю, чтобы говорить объективно. Но я заметил большие контрасты. Чисто внешне, повторю, Тобольск на меня произвел впечатление ухоженного города, а Смоленск немного отстает.

Lodo27 Храм Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители

ИА REGNUM Есть ли у вас в российской столице любимые места? Может ли пан позволить себе пешие прогулки по нашему городу?

Любимые? Ну, это, конечно, скверик Шоты Руставели, который я вижу за вашей спиной. Большой Тишинский переулок, улица Климашкина — место, где находится наше посольство. Я стараюсь ходить по Москве пешком, во второй половине дня после работы. Мы с супругой много совершаем прогулок. Либо в нашем районе — доходим до Пресни, это довольно интересный район. Я люблю познавать города методом неспешного пешехода по нему. Туриста, который идет медленно, рассматривает достопримечательности и осмысливает их историю. Люблю ваш Китай-город, его переулки, Маросейку и Солянку. Очень живописный район, где много интересных зданий. Например, палаты дьяка Емельяна Украинцева. Любопытным выглядит здание, где когда-то располагался Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Юлиана Мархлевского. Могу припомнить хороший пример московского конструктивизма того времени — особняк барона Андрея Львовича Кнопа. Крайне интересный район — Замоскворечье, это такая старая купеческая малоэтажная Москва. Недавно мы осматривали храм священномученика Климента, папы Римского. Это впечатляющее здание, которое долго восстанавливали, он производит монументальное впечатление, достаточно необычная церковь. А потом посмотрели Марфо-Мариинскую обитель. И снова вернусь к Пресне. Здесь есть такие переулки, которые создают впечатление небольших тихих городков, расположенных в большой шумной столице. Правда, мне не все нравится. Например, то, что сделали с особняком Прохоровых, владельцев Трехгорной мануфактуры. Все-таки не всякая перестройка исторического памятника бывает удачной.

ИА REGNUM Вы чувствуете следы польского присутствия в Москве? Кремль и Царь-пушку, думаю, можно опустить.

Вы о том, как из нее кое-кем стреляли в сторону Запада? Думаю, что это легенда (смеется). Следов польских в Москве, конечно, много. Можно пройтись по стопам поэта Адама Мицкевича, например. Есть очень интересная история с первым домом, где он остановился. На доме рядом висела мемориальная доска. Поскольку оригинальное здание снесли в свое время, построили новое, но табличку уже не восстановили. Гостиница «Север», он тоже там бывал вместе с Пушкиным. Они бывали также в Елисеевском магазине, прямо над нынешним его рыбным прилавком в то время, когда магазин еще не был магазином, а принадлежал Волконской, там находился светский салон. Таблички сейчас, правда, нет. Мне очень понравилось Остафьево. Мицкевич и там встречался с Пушкиным, хотя, наверное, лучше нашего поэта в идейном плане понимал Вяземский. Есть много и других примеров. Дом фон Мекк на Рождественском бульваре, где провел свои последние годы польский композитор Генрик Венявский, о чем гласит мемориальная доска. Но если хорошо поискать, то в Москве можно найти значительно больше мест польского присутствия, чем это внешне выглядит.

Ngs.ru Софийский собор и Гостиный двор Тобольского кремля

ИА REGNUM Что поляку может быть в России интересно, помимо столицы?

Для меня оказалась интересной поездка в Тобольск. И сам город, и окружающая среда — все совершенно другое, чем в Европе. Чувствуется величие природы. Познавательным было знакомство с тобольским Кремлем и городской архитектурой в целом. Старые церкви ничем не напоминают московские. Местный епископ говорил мне, что это малороссийский стиль. Есть в Тобольске и польская община, католический храм, на территории которого расположен памятник святого папы Римского Иоанна Павла II. Правда, следов польского дореволюционного присутствия, кроме костела, найти невозможно.

ИА REGNUM Полякам с русскими сложно или просто? Поляки ведь говорят, что они лучше других понимают русскую душу.

Я стараюсь избегать слишком крупных обобщений. Для меня контакты воспринимаются в индивидуальном порядке. Вы справедливо отмечаете, что у поляков преимущественно культурологический подход, то самое понимание русской души. Но я не особенно признаю, увы, специфику этой души.

ИА REGNUM А как вы себя ощущается в Москве — как дома или как заграницей?

Московские улицы отличаются от варшавских. Смотрю из окон моей резиденции, москвичи шумные — и шумные в любое время суток. Московский прохожий быстро ходит и не любит уступать дорогу. Хотя, возможно, это специфика столицы, а не черта национального характера. Но что я заметил, вы, русские, очень серьезные, что выражается на ваших лицах.

ИА REGNUM Позвольте тогда в заключение поинтересоваться у вас вот чем. Нынешнее польско-российское лето выдается жарким. Чего ждать осенью?

О, у нас всегда золотая осень. У нас, в Польше. Кстати, в Москве нет такой осени, красивой, теплой, приятной.

ИА REGNUM Вы рискуете, господин посол, вас не поймут любители Александра Сергеевича Пушкина, который прославил русскую осень.

Но что поделаешь, мой ответ таков (смеется). В этом наши различия.

Примечание: беседа с послом Польши в России Влодзимежом Марчиняком состоялась 26 июня сего года.