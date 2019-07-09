В своей политической деятельности экс-президент Украины Петр Порошенко сменил знамя. Если свою президентскую кампанию Петр Алексеевич убедительно проиграл под лозунгом «АРМОВИР» (Армія! Мова! Віра!), но «армия» закончилась «свинарчукгейтом» в «Укроборонпроме», «мова» — практической политической изоляцией среди ближайших соседей (Польши, Венгрии, Румынии и даже Турции), в «вера» — расколом в недавно созданной и пока не признанной всеми автокефальными Церквями (кроме Константинопольского патриархата) «Святейшей Церкви Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рейтинг

Но для кого-то поражение — конец, а для кого-то — новый шанс. В поисках нового шанса Порошенко выдвинул новый предвыборный лозунг: «Нет реваншизму». При этом экс-президента абсолютно не смущает, что в нынешней ситуации единственным «реваншистом» является он сам. Поскольку «реванш» — это стремление проигравшей стороны изменить результат поединка и отплатить за поражение в новом противостоянии. И как раз Порошенко является стороной, с треском проигравшей в президентской гонке этой весной.

Но из политики в ближайшем будущем он никуда не денется. Во-первых, страшно. Потому что отсутствие депутатского иммунитета для него является практической гарантией уголовного преследования в будущем. Во-вторых, шанс-то есть.

Порошенко практически в диктаторском формате (то есть когда политические противники загнаны «ниже плинтуса») управлял страной пять лет. И все эти годы, естественно, функционировал «социальный лифт», выносивший к солнцу экономических благ его приближенных и сторонников. Так было всегда и так будет всегда: сейчас свой «социальный лифт», не скрываясь, монтирует Владимир Зеленский.

Вот, к примеру. Год назад, когда уже мало для кого секретом была украинская экономическая и коррупционная катастрофа, агентство украинское «Рейтинг», по заказу Международного Республиканского Института (США) проводило очередной опрос. И даже тогда, уже после многолетних повышений цен и тарифов, 15% опрошенных выразили убеждение, что политика Украины идет «в верном направлении». И даже более того, 1% были убеждены, что экономическая ситуация в стране «значительно улучшилась», а 8% — «несколько улучшилась». То же самое и с вопросом «Как за последний год изменилось экономическое положение вашей семьи»: у 10% оно значительно или несколько улучшилось.

И именно эти 9−10% являются питательной средой Порошенко, позволяющей ему рассчитывать и на депутатский мандат, и на дальнейшую жизнь в политике со всеми ее экономическими прелестями. Ведь порог для похода в парламент — всего лишь 5 процентов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Это, конечно, беспредельное меньшинство, но это не страшно. Ведь уже можно считать доказанным, что в политике побеждает «наименее толерантный». И Нассиму Талебу возразить нечего: «Когда численность бескомпромиссно настроенного меньшинства определенного типа достигает какого-то порогового уровня — казалось бы, незначительного, скажем, в три или четыре процента от общей численности населения, — остальной популяции приходится подчиниться их предпочтениям». История Украины последних пяти лет полностью подтверждает вывод отца «черных лебедей».

Но для этого меньшинство должно быть действительно агрессивным… Поэтому Порошенко и сменил «АРМОВИР» на куда более прикладной и образный лозунг «Нет реваншу!», которые просто предполагает гневно взметнувшийся кулак, причем, желательно, у самого носа оппонента. Под «реваншем» он понимает не себя, а некие пророссийские силы, которые, по мнению экс-президента могут прийти (вернуться) во власть. Хотя за время украинского суверенитета в Украине ни разу не было «пророссийского» режима: в эпоху президентства Виктора Януковича о нем не раз говорили, что он «готов плевать в суп России». Но это обстоятельство Петр Алексеевич безмятежно игнорирует.

Зато теоретически и не особо по уму готов взмётывать кулаки. Сейчас это «с весельем и приколом» демонстрирует Анатолий Шарий.

Этот популярный украинский блогер и, как он сам себя называет, «медиаэксперт», бежавший в Европу в 2012 году, немало попил крови у Порошенко еще в период президентства оного. Тогда он раскрутил «вопросную кампанию»: во время публичных выступлений Порошенко у него, по и без повода, спрашивали: «За что вы преследуете Анатолия Шария?» У президента слетала планка и он начинал то срывать шапки, то просто бить по лицу.

Анатолий Шарий Анатолий Шарий

Сейчас и того похлеще. Шарий зарегистрировал свою партию и попытался включить ее в парламентскую гонку. Ну, о политическом эффекте демарша Шария, по-моему, с краткостью истинного таланта написал киевский историк Александр Каревин: «Вопрос к тем, кто рвёт рубаху (или ещё что-то) за Партию Шария. Ребятки, а вы программу этой партии читали? Ну ведь одни общие фразы и неопределённые обещания, которые можно трактовать как хочешь! Что вас привлекает в этой партии? То, что Шарий прикольно стебался над Пэцей? Так и Зе тоже прикольно стебался, и что? Один (Зе) —более удачливый приколист (с более богатыми спонсорами). Другой — менее удачливый. Это вся разница? И ещё. Вчера на Укрорадио по жеребьёвке ЦИК было выделено время в эфире для предвыборной рекламы Партии Шария. Представитель партии в студию не явился, хотя рейтинг у ПШ небольшой и нужно использовать любую возможность его нарастить. Но не используют. Верный признак того, что проходить в парламент ПШ не собирается. Просто оттягивает от кого-то голоса».

Вот уж ни прибавить, ни убавить. Хотя нет, прибавить можно… Кроме откровенного стёба, Шарий заставляет Порошенко продемонстрировать «бессильную агрессию». Симпатики Анатолия ходят по и без того малочисленным митингам Порошенко с красными надувными шариками. Люди Порошенко бесятся и, как на митинге в Каменце-Подольском, лезут в конфликт, а сам Петр Алексеевич истерически матерится (на камеру, в прямом смысле) и подзуживает к драке.

Выглядит это смешно — и это самое страшное для проекта того самого, талебовского, «агрессивного меньшинства», когда над ним смеются. Ведь клоунов на арене не боятся… И это, пожалуй, самый грамотный политтехнологический ход в антипорошенковской парламентской кампании. Ведь на следующей после каменец-подольской встрече в городе Хмельницком «какой-то момент украинцы вокруг него начинают скандировать «Ганьба». После этого бывший «гарант» заметно прибавил ходу».

Хотя теперь откровенные мордобои на митингах становятся неизбежными. Впереди еще почти две недели, а лиха беда начало.