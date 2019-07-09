Американский телеканал CNBC 1 июля 2019 года опять озвучил информацию своих источников, знакомых с очередным докладом разведки США. В данном случае речь идет о ракетном комплексе с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард». По оценке американских спецслужб, Россия якобы сможет сделать не более шестидесяти таких боевых блоков, так как нет важнейших компонентов для изготовления углеродного волокна, а также потому, что это оружие получается очень дорогим.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Как отметил 26 декабря 2018 года после успешных испытаний «Авангарда» президент России Владимир Путин, у страны появился новый вид межконтинентального стратегического оружия. Вопрос постановки данной системы на боевое дежурство стоит на контроле у российского лидера. Поэтому публикация телеканала CNBC сразу же вызвала отклики в России.

Аппарат вице-премьера Юрия Борисова заявил, что работа по производству и поставке ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком проходит в рамках графика, нет никаких сбоев. Член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский назвал сообщение спецслужб США «уткой» и добавил, что у России нет никакого недостатка в теплозащитных покрытиях для космических кораблей, МБР и противоракет.

Министерство обороны РФ Пуск ракеты «Авангард»

Посмотрим, какие планы есть по развертыванию «Авангардов». Доподлинно известно, что Россия к 2027 году планирует развернуть два полка, оснащенных комплексами «Авангард». По штатной численности в каждом полку будет по шесть таких систем. Всего получается двенадцать.

Первый полк станет на боевое дежурство в конце 2019 года. Он будет располагать сначала как минимум двумя «Авангардами». В государственную программу вооружений включены 12 межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ, выступающих в качестве носителей «Авангарда». Каждая из них будет оснащена одним планирующим гиперзвуковым боевым блоком.

Таким образом, даже если предположить, что американская разведка сообщает достоверную информацию, 12 блоков — это в пять раз меньше, чем 60. Соответственно, никакие планы по развертыванию «Авангарда» сорваны не будут.

Что касается других вариантов развертывания данного блока, то в открытом доступе пока нет определенных качественных и количественных параметров. Ранее высказывалось мнение, что гиперзвуковой боевой блок «Авангард» будут устанавливать на часть тяжелых межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат», по три блока на ракету. В конце 2020 года РС-28 должна выйти на завершающий этап испытаний. Комплекс «Сармат» идет на смену комплексу «Воевода» еще советских времен.

Michael — Nuclear silo Ракета РС-28 «Сармат»

Предполагается, что боевыми блоками «Аванград», но меньшего размера, могут быть оснащены и ракетные комплексы РС-24 «Ярс» и РС-26 «Рубеж». В данном случае их дальность полета будет меньше, чем у «Авангарда» на МБР УР-100Н УТТХ.

Следует заметить, что Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) еще действует до февраля 2021 года, поэтому в силе и ограничения по количеству носителей и вооружений. И этот фактор тоже приходится учитывать при составлении планов развертывания новых систем.

По поводу якобы отсутствия важнейших компонентов для изготовления углеродного волокна для производства гиперзвуковых блоков. Можно рассмотреть этот вопрос по способу доказывания от противного. Возьмем похожую ситуацию в секторе гражданской авиации России. Санкции США перекрыли поставки материалов для композитного крыла российского самолета МС-21. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

Для преодоления этой проблемы была разработана программа по замене иностранных композиционных материалов на российские. Даже в случае развития событий в рамках негативного сценария программа производства крыльев для МС-21 сдвигается на полтора-два года, а умеренно негативный сценарий сдвигает сроки на девять месяцев — год.

Таким образом, подобная проблема (при ее наличии) вполне разрешима и для военного ракетостроения, а с учетом более высокого приоритета оборонных программ в сфере стратегических вооружений, это будет сделано в кратчайшие сроки.

В публикации CNBC также говорится, что ракетные комплексы «Авангард» достигнут «первоначальной оперативной способности к 2020 году, что станет значительным шагом, который позволит Кремлю превзойти США и Китай в этом отношении».

Демонстрация американской гиперзвуковой ракеты X-51A Waverider

Совершенно очевидно, что ракетостроение Соединенных Штатов на сегодня отстало от российского в сфере создания гиперзвукового оружия. На сегодняшний день у американцев нет ни одного летающего опытного образца. В лучшем случае созданы полноразмерные модели гиперзвуковых систем.

Следует заметить, что телеканал CNBC часто используется для «сливов» различной информации от американских спецслужб. Если оценить публикацию по российскому гиперзвуковому боевому блоку «Авангард», то в основе ее лежат не технические и не финансовые вопросы данного проекта.

Речь идет о серьезной психологической проблеме военно-политической элиты США, которой крайне сложно и неприятно признавать превосходство вероятного противника в очень чувствительной сфере — сфере новейших стратегических наступательных вооружений. Есть все основания полагать, что руководство России умело использует данный аргумент для формирования более предсказуемого и безопасного миропорядка.