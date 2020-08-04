В арсенале японцев не только улыбки, но и оскал.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сегодня генеральный секретарь кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ сделал заявление о том, что его страна не планирует отменять введенный жесткий контроль экспорта в Республику Корея (Южная Корея) некоторых технологических материалов и о нежелании японского правительства вести по этому поводу двусторонние переговоры.

Заявление явилось ответом на призыв президента Республики Корея Мун Чжэ Ина к властям Японии отменить ограничения на экспорт ряда технологических товаров в Республику Корея, которые были введены 1 июля.

Мун Чжэ Ин «Я призываю Японию отозвать (введенные) меры и начать открытый диалог по данному вопросу между нашими странами».

Korea.net Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

При этом отмечено, что Сеул будет действовать спокойно, чтобы решить проблему дипломатическим путем. Но президент счел необходимым предупредить, что его страна предпримет «необходимые» меры, если корейским компаниям будет нанесен «реальный ущерб».

Как сообщают японские и южнокорейские СМИ, японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом в Южную Корею материалов, используемых для производства полупроводников и экранов для различных электронных устройств, в основном смартфонов и телевизоров. Если раньше экспорт этих материалов осуществлялся свободно, то теперь для этого стало нужным получать особые разрешения.

На фоне грозовых туч то надвигающейся, то несколько рассеивающейся торговой бури между США и Китаем объявленные Токио рестрикции могут показаться не столь значительными. Но только на первый взгляд. В действительности в этом вопросе замешана не столько торговля, сколько кардинальные проблемы отношений двух соседних и, заметим, фактически состоящих в военном союзе государств. По большому счету, виной всему — нежелание японского правительства уважать чувства корейцев, которые справедливо требуют от официального Токио признания совершенных за десятилетия колониального владычества в Корее преступлений и жестокостей и не формального, а искреннего извинения и выплаты пострадавшим денежных компенсаций.

Острых, уходящих в историю проблем между Республикой Корея и Японией немало. Наиболее известной из них является проблема «ианфу», когда молодых корейских девушек и даже девочек насильно массово сгоняли в годы войны в солдатские бордели для «сексуального обслуживания» японских вояк.

Ианфу в Мейткыне, после освобождения американскими солдатами, 14 августа 1944 года

Другим «камнем преткновения» стали иски к крупным японским компаниям, которые в годы войны в принудительном порядке использовали, по сути, рабский труд насильно вывезенных в Японию корейцев. Осенью прошлого года Верховный суд Республики Корея вынес вердикт о выплате компенсаций четырем бывшим рабочим японской компании, ныне известной под названием Nippon Steel & Sumitomo Metal. Правительство Японии отвергло это судебное решение и заявило, что вопрос о компенсациях был окончательно решен при восстановлении между двумя странами дипломатических отношений в 1965 году. В ответ в Южной Корее началась процедура конфискации активов указанной компании.

В связи с введением ограничений на поставку в Республику Корея указанных выше компонентов южнокорейские власти заявили, что объявленные Токио рестрикции нарушают дух свободной торговли, и пригрозили обращением с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО). В свою очередь, японское правительство, признав, что двусторонние отношения доверия оказались «существенно подорваны», вместе с тем отвергает обвинения в том, что предпринятые ограничительные меры явились ответом на выдвинутые Сеулом требования выплаты компенсаций за труд корейцев в годы войны.

«Отношения Токио с Сеулом за последние годы упали до низшего уровня из-за серии судебных решений, обязывающих японские компании выплатить компенсации за, как считают в Южной Корее, принудительный труд», — признает японская газета «Майнити».