Социальные кризисы и неопределенность в жизни современной молодежи являются ничем иным, как результатом проверки успешности работы управленцев, неправительственных организаций, партий и бюрократической системы. Учитывая официальные данные отчетов госорганов, действия ответственных лиц за решение социальных проблем в Турции, к сожалению, сложно назвать успешными.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Оппозиционная турецкая Республиканская народная партия (НРП) провела исследование, направленное на выявление проблем молодежи, и опубликовала его в виде отчета. Депутат от НРП Текин Бингол прокомментировал доклад. Согласно ему, в Турции работают 129 государственных и 72 частных университета. В этих учебных заведениях обучаются 7 740 000 человек, трудятся 167 146 академиков. Соответственно, на 290 студентов приходится один профессор, на 500 студентов — один доцент, на 195 студентов — один доктор наук, на 210 студентов — один лектор и на 159 студентов — один научный сотрудник. Хотя число учащихся и университетов быстро растет, количество мест в студенческих общежитиях увеличивается с меньшей скоростью. Вместимость всех государственных студенческих общежитий (принадлежащих Государственному кредитному общежитию) составляет лишь 700 тысяч мест. Таким образом, эти общежития могут принять на проживание только одну десятую часть студентов.

Турецкие студенты

Согласно отчету, по состоянию на конец 2016 года общее число задержанных и осужденных студентов составило 36 033 человека. За последние 7 лет 1827 молодых людей погибли на рабочих местах, а за прошлый год 12 будущих учителей покончили с жизнью из-за того, что не были приняты на работу. По данным министерства юстиции, общее число арестованных и заключенных в тюрьму во время обучения в разных учебных заведениях, составляет 2593 человека. Уровень безработицы среди молодежи, который в 2018 году составлял 19%, в 2019 году вырос до 26,1%. Для сравнения: в странах ОЭСР составляет он 10,9%. Каждый четвертый молодой в Турции — незанятый, в целом их число приближается к 2 миллионам. Уровень безработицы в период правления правящей турецкой «Партии справедливости и развития» (ПСР) увеличился примерно на четыре пункта по сравнению с периодом до ПСР. Уровень безработицы в сфере высшего образования, который в 2014 году был равен 10,6%, в 2018 году вырос до 12,4%.

Турция зажата между безработицей среди молодежи — с одной стороны и нестабильностью — с другой. В то время как один из четырех молодых людей борется с безработицей, остальные сталкиваются с нестабильными условиями труда. От теневой занятости больше всего пострадали наиболее уязвимые слои общества. Главным образом — женщины, молодежь и старики. 1 000 800 молодых людей трудятся неофициально. Львиную долю тех, кто погиб на рабочем месте, составляет именно молодежь. Только за последние 7 лет на работе погибло 1827 молодых человека. Если в 2012 году в жертву работе были принесены жизни 164-х человек из числа молодежи, то в 2018 году их число увеличилось до 285-ти. Кроме того, количество случаев суицида из-за безработицы среди молодых людей быстро растет.

Министерство национального образования опубликовало анализ данных научного исследования организации Академического исследования и оценки академических навыков (ABİDE), проведенного с целью определения особенностей учащихся, преподавателей и учебных заведений, а также их связи с академическими способностями студентов. Были получены очень интересные сведения. Согласно отчету ABİDE о 8-х классах, математика является наиболее слабой областью для учащихся. 85,8% ребят имеют средний и низкий уровень знаний, а 53% имеют базовый и ниже базового уровни по математике. 16,4% учащихся не могут выполнить простейшие вычисления и решить самые легкие математические задачки. Что касается турецкого языка, то 66,1% учеников не понимают значения идиом, пословиц и сатирических высказываний. Они не могут установить причинно-следственную связь. Уровень знаний 86% студентов в области естественных наук и 65,3% — в области социальных наук соответствует среднему и начальному. 39,8% учащихся не имеют представления о том, какую функцию выполняет тот или иной орган человеческого организма, а каждый четвертый учащийся не способен прочитать карту и не может связать два разных события.

UsAFE Турецкие школьники

Исследование ABİDE было проведено в апреле прошлого года в 81 провинции. В нем были задействованы 75 000 учащихся 8-х классов из 1230 школ и 41 054 учащихся четвертых классов из 1062 школы. Результаты, полученные ABİDE в 2018 году, во многом перекликаются с выводами, сделанными организацией в 2016 году, а также с результатами исследования (PISA и TIMSS) о международной обстановке, в которой Турция также играет определенную роль. Был сделан вывод, что такие переменные, как социально-экономический уровень жизни, интерес семьи, осознание важности занятий, оценка собственных способностей по тому или иному предмету положительно влияют на академические навыки студентов. В то время как давления в семье имеет негативные последствия. Было выявлено, что учащиеся женского пола ставят перед собой более высокие цели в области образования, имеют более позитивное отношение к школе и придают большее значение занятиям.

Выяснилось, что учителя-женщины получают больше профессионального удовлетворения, чем учителя-мужчины. Вместе с тем исследователи пришли к выводу, что с ростом уровня образования профессиональная удовлетворенность значительно снижается. При рассмотрении распределения уровня образования установлено, что 48,2% матерей «никогда не посещали школу или не заканчивали начальную школу» или же являлись «выпускниками лишь начальной школы». Также было замечено, что чем выше был уровень образованности матери, тем больше был успех учащихся в четырех предметах, исследуемых ABİDE. Также сделаны определенные выводы относительно времени, потраченного на чтение книг. Говорится, что с увеличением времени, выделенного на чтение книг, росли и успехи учеников в образовании. Относительно времени, отведенного на книги, было замечено, что 42,3% тратят на чтение менее 1 часа в неделю. В результате была отмечена острая необходимость проведения дополнительных работ, направленных на развитие навыков чтения у учащихся.

Книга

Опрос молодых людей, проведенный Независимым союзом педагогов, показал, что превалирующая часть турецкой молодежи не занимается спортом, употребляет алкоголь и курит. Согласно опросу, только 20,6% юношей и 23,5% девушек в качестве примера для будущего взросления берут свою семью. Согласно данным опроса, 50,5% молодых людей не имеют никаких надежд на будущее Турции. Доля молодых людей, смотрящих в будущее Турции с надеждой, составила 38,3%. В то время как 27,8% турецкой молодежи считают, что Турция не может стоять на ногах без МВФ, Всемирного банка и Еврокомиссии, 24,8% уверены, что страна может самостоятельно обходиться без взаимоотношений с этими институтами. 22,7% молодых людей уверены в том, что Турция заложила свое будущее в ипотеку этим институтам. 42,67% молодежи считают главной проблемой страны — плохое управление, 30,9% — экономическую нестабильность, а 19,6% — потрясения во внешней политике.