Волшебная планета в сердце: спектакль о том, как мечтать по-настоящему
Мечты… Мечтатели… Наверное, нет такого человека, который бы никогда ни о чём не мечтал, особенно в детстве. Большинству детей мечты даются легко и просто. Вот вырасту и стану пожарником! А я космонавтом! А я балериной! Когда говорят о детских мечтах, то имеют в виду именно это. То, кем можно стать или что можно получить в реальном мире — ну, пускай, с малой толикой волшебства. Стать доктором Айболитом, заполучить свою собственную ракету или хотя бы живую лошадь — даже не обязательно с розовой гривой или рогом во лбу. Если очень сильно и упорно мечтать, то всё получится.
Но есть дети, которых точно не возьмут в космонавты и даже не выдадут им водительские права. Никогда. Не потому, что они плохие или трусливые — они добрые и очень смелые — просто так вот странно сложилась судьба, что даже пойти первый раз в первый класс обыкновенной школы — для них недостижимая мечта, вроде полета над городскими крышами или африканской саванной. Потому что они — особенные дети, как принято сейчас говорить.
Эти дети тоже мечтают. Правда, взгляд на свое будущее у них довольно быстро становится очень практичным. Создать семью или хотя бы найти любимого человека — скорее всего, такого же, как они сами. Или «получить хорошее образование, выучиться на переплетчика… переплетать корзины». Когда слышишь о таких мечтах, сжимается горло. Зато они умеют мечтать иначе — безудержно и совершенно бескорыстно. Скорее фантазировать, чем мечтать, но граница между по-настоящему большой мечтой и фантазией очень зыбкая. Настоящая мечта — это когда хотят не чего-то достижимого, но обязательно прекрасного — и не для одного себя.
Именно о таких мечтах — спектакль «Философия Алисы» ярославского психологического театра взаимодействий «Прикосновение», который был показан в рамках Международного кинофестиваля «В кругу семьи». В этом театре играют в основном именно такие, особенные, дети, подростки и взрослые. Впрочем, не только — с некоторых пор в постановках принимают участие и обычные, вполне здоровые и социализированные люди. Это не было выбором руководителей театра, они как раз отнеслись поначалу к этой идее с большим скепсисом, но настойчивость людей, привлеченных искренним теплом, взлелеянным в этом месте, пересилила. Тоже, в общем-то, победа мечты.
Спектакль хоть и отсылает к знаменитой сказке Льюиса Кэрролла, вовсе не является ее инсценировкой. Алиса и ее путешествия в иные миры тут — скорее олицетворение фантазии и способности поверить в любое чудо. Разновозрастные актеры на сцене не разыгрывают какие-то роли — они практически играют сами себя и не произносят ни слова. Это спектакль-пантомима, где именно что прикосновения, движения рук, похожие на колебания ветвей или водорослей, перемещения в пространстве, выстраивания в цепочки, передающие некие фрагменты информации или эмоций, создают завораживающее и вибрирующее энергией единство. За сценой звучит музыка, которую сменяют голоса. Голоса реальных детей, подростков, юношей и девушек. Настоящие и неподдельные — с большой буквы Н. Часто неправильные — еще одно Н: некоторые особенности дикции не изменить даже годами тренировок, что поделаешь…
Это всё может показаться чем-то очень незатейливым и даже лубочным — как кадры из старого диснеевского мультика или рисунки на стенах детского сада. Но это лишь на первый взгляд. Для этих детей то, что бывает в жизни обычных людей — цветы, море, птицы и много веселых и добрых друзей — чудесная мечта о волшебной планете. Они ощущают как драгоценность то, что другими воспринимается как легко достижимая обыденность. Просто лето, просто каникулы…
А вот «обычные» взрослые часто мечтают о том, что есть у этих детей, но нет у них, разучившихся просто мечтать. Об умении радоваться чему-то простому и наивному — цветку, птице, чьей-то улыбке…
Можно, конечно, поспорить и сказать о том, что у человека, кроме таких вот простых чувственных стремлений, должна быть в жизни и большая осмысленная цель — что-то совершить, что-то изменить. Что слишком многие подростки и даже взрослые сейчас живут, как обитатели «волшебных планет» — одними чувствами, порхая от одного удовольствия к другому. Но есть и такие, кто не может остановиться, кто постоянно тревожно поглядывает на часы, словно Белый кролик или Золушка, которой нужно в полночь убегать с бала. Наверное, правильная дорога, как водится, пролегает где-то посередине. И этот спектакль — повод задуматься о таком пути. И одновременно ощутить огромную теплоту в сердце и влагу на глазах. Желание быть добрее, чище и помогать тем, кому с детства очень непросто живется.
Одна из девочек, чей голос звучит за сценой, мечтает быть феей — чтобы «давать разные волшебные штуки». «Философия Алисы» — такая вот «волшебная штука», подаренная нам «особыми» детьми и их самоотверженными руководителями, которые вот уже скоро четыре года занимаются с ребятами и взрослыми из ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру». Может быть, этот подарок поможет кому-то достать свои мечты из старого пыльного чемодана, куда они были когда-то сложены, как ненужные детские игрушки, стереть с них пыль и залюбоваться игрой удивительных искренних красок. И снова стать собой — настоящим.