Мечты… Мечтатели… Наверное, нет такого человека, который бы никогда ни о чём не мечтал, особенно в детстве. Большинству детей мечты даются легко и просто. Вот вырасту и стану пожарником! А я космонавтом! А я балериной! Когда говорят о детских мечтах, то имеют в виду именно это. То, кем можно стать или что можно получить в реальном мире — ну, пускай, с малой толикой волшебства. Стать доктором Айболитом, заполучить свою собственную ракету или хотя бы живую лошадь — даже не обязательно с розовой гривой или рогом во лбу. Если очень сильно и упорно мечтать, то всё получится.

Марина Александрова ИА REGNUM Верить

Фестиваль «В кругу семьи» В ожидании чуда

Но есть дети, которых точно не возьмут в космонавты и даже не выдадут им водительские права. Никогда. Не потому, что они плохие или трусливые — они добрые и очень смелые — просто так вот странно сложилась судьба, что даже пойти первый раз в первый класс обыкновенной школы — для них недостижимая мечта, вроде полета над городскими крышами или африканской саванной. Потому что они — особенные дети, как принято сейчас говорить.

Марина Александрова ИА REGNUM Лабиринт

Эти дети тоже мечтают. Правда, взгляд на свое будущее у них довольно быстро становится очень практичным. Создать семью или хотя бы найти любимого человека — скорее всего, такого же, как они сами. Или «получить хорошее образование, выучиться на переплетчика… переплетать корзины». Когда слышишь о таких мечтах, сжимается горло. Зато они умеют мечтать иначе — безудержно и совершенно бескорыстно. Скорее фантазировать, чем мечтать, но граница между по-настоящему большой мечтой и фантазией очень зыбкая. Настоящая мечта — это когда хотят не чего-то достижимого, но обязательно прекрасного — и не для одного себя.

Марина Александрова ИА REGNUM Вселенная мечты

Именно о таких мечтах — спектакль «Философия Алисы» ярославского психологического театра взаимодействий «Прикосновение», который был показан в рамках Международного кинофестиваля «В кругу семьи». В этом театре играют в основном именно такие, особенные, дети, подростки и взрослые. Впрочем, не только — с некоторых пор в постановках принимают участие и обычные, вполне здоровые и социализированные люди. Это не было выбором руководителей театра, они как раз отнеслись поначалу к этой идее с большим скепсисом, но настойчивость людей, привлеченных искренним теплом, взлелеянным в этом месте, пересилила. Тоже, в общем-то, победа мечты.

Марина Александрова ИА REGNUM Верить

Спектакль хоть и отсылает к знаменитой сказке Льюиса Кэрролла, вовсе не является ее инсценировкой. Алиса и ее путешествия в иные миры тут — скорее олицетворение фантазии и способности поверить в любое чудо. Разновозрастные актеры на сцене не разыгрывают какие-то роли — они практически играют сами себя и не произносят ни слова. Это спектакль-пантомима, где именно что прикосновения, движения рук, похожие на колебания ветвей или водорослей, перемещения в пространстве, выстраивания в цепочки, передающие некие фрагменты информации или эмоций, создают завораживающее и вибрирующее энергией единство. За сценой звучит музыка, которую сменяют голоса. Голоса реальных детей, подростков, юношей и девушек. Настоящие и неподдельные — с большой буквы Н. Часто неправильные — еще одно Н: некоторые особенности дикции не изменить даже годами тренировок, что поделаешь…

Фестиваль «В кругу семьи» Мечтатель

«Моя волшебная планета теплая, красивая. Мне нравится ходить там, там, где хочется. Я не дотрагиваюсь до всего, чтобы понять, что там стоит. Люблю рассматривать и не спеша ходить. Мои любимые места — где чисто, где не надо ничего трогать, где всё знакомо. Где места получше. Я мечтаю о лучшем — когда светло, спокойно. Когда не спешишь. Люблю, когда никто не мешает».

Марина Александрова ИА REGNUM Сквозь время

«Моя волшебная планета… ну, это… Я пригласил бы друзей, знакомых… веселились, радовались, общались… На моей планете не должно быть драк. Я очень добрый и смелый человек. У меня душа добрая, и сердце тоже у меня… ну, доброе. Я бы хотел окружить себя такими людьми. Очень хорошими людьми».

Фестиваль «В кругу семьи» Чемодан с мечтами

«Я мечтаю, что в планете должны добрые люди быть… Там будут с планетянами… улыбчивые. Там родители будут добрые, и цветы там красивые должны быть, бабочки красивые…»

Фестиваль «В кругу семьи» Полет

«Я мечтаю о друзьях, чтобы они не грустили. Мечта — это когда сбываются мечты. Мечты… сбываются…»

«Мечта — это что ты мечтаешь. Можно мечтать всё, что ты хочешь. И что нельзя мечтать. Мечта — это когда мечтаешь получить самое необыкновенное, желанное и что-то даже тебе приятное. Я мечтаю съездить на море, там кораллы цветные — зеленые, синие, черные, рыбки там цветные… Моя планета… это очень хорошо, что я живу на такой планете. Там есть сады, луга, там, где цветы цветут, птички райские поют…»

Марина Александрова ИА REGNUM Среди звезд

Это всё может показаться чем-то очень незатейливым и даже лубочным — как кадры из старого диснеевского мультика или рисунки на стенах детского сада. Но это лишь на первый взгляд. Для этих детей то, что бывает в жизни обычных людей — цветы, море, птицы и много веселых и добрых друзей — чудесная мечта о волшебной планете. Они ощущают как драгоценность то, что другими воспринимается как легко достижимая обыденность. Просто лето, просто каникулы…

Фестиваль «В кругу семьи» В сказочном лесу

А вот «обычные» взрослые часто мечтают о том, что есть у этих детей, но нет у них, разучившихся просто мечтать. Об умении радоваться чему-то простому и наивному — цветку, птице, чьей-то улыбке…

«Мечта — это то, о чём не думаешь, как к нему прийти, просто мечтаешь, и всё. Ну, по крайней мере, для меня это так. Мечт у меня совсем мало, и они очень скромные. Эта мечта, она очень мало связана сейчас с моей жизнью. Я сегодня судорожно бежала с одного совещания на другое и остановилась у куста сирени. Сунула туда нос и поняла — вот это настоящее. А всё остальное — это то, во что я играю. Я играю с удовольствием, иногда без интереса… Я бы сказала, что моя мечта — это время. Мне кажется, мы мечтаем о том, чего у нас нет. И вот то, чего у нас нет — это время. Для того, чтобы смотреть на траву, нюхать цветок сирени, смотреть на листву…»

Марина Александрова ИА REGNUM Взгляд за горизонт

Можно, конечно, поспорить и сказать о том, что у человека, кроме таких вот простых чувственных стремлений, должна быть в жизни и большая осмысленная цель — что-то совершить, что-то изменить. Что слишком многие подростки и даже взрослые сейчас живут, как обитатели «волшебных планет» — одними чувствами, порхая от одного удовольствия к другому. Но есть и такие, кто не может остановиться, кто постоянно тревожно поглядывает на часы, словно Белый кролик или Золушка, которой нужно в полночь убегать с бала. Наверное, правильная дорога, как водится, пролегает где-то посередине. И этот спектакль — повод задуматься о таком пути. И одновременно ощутить огромную теплоту в сердце и влагу на глазах. Желание быть добрее, чище и помогать тем, кому с детства очень непросто живется.

Фестиваль «В кругу семьи» Режиссер Никита Гусев

Одна из девочек, чей голос звучит за сценой, мечтает быть феей — чтобы «давать разные волшебные штуки». «Философия Алисы» — такая вот «волшебная штука», подаренная нам «особыми» детьми и их самоотверженными руководителями, которые вот уже скоро четыре года занимаются с ребятами и взрослыми из ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру». Может быть, этот подарок поможет кому-то достать свои мечты из старого пыльного чемодана, куда они были когда-то сложены, как ненужные детские игрушки, стереть с них пыль и залюбоваться игрой удивительных искренних красок. И снова стать собой — настоящим.