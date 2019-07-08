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ИА REGNUM Ваше Высокопреосвященство, перед встречей президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска неоднократно подчеркивалось, что это третья встреча двух лидеров. Действительно ли число встреч имеет значение? О чем это говорит?

Это очень показательно. Президент Путин дважды встречался с папой Иоанном Павлом II, один раз с папой Бенедиктом XVI и трижды — с папой Франциском. Практически трехгодичная регулярность встреч демонстрирует, что, похоже, российский президент уделяет особое внимание папе Римскому и международному присутствию и деятельности Святого престола. Со своей стороны, папа Франциск, сторонник многостороннего подхода к мировым кризисам и вызовам, держит открытыми все каналы связи. Президент Российской Федерации является ключевым собеседником в международной сфере, и хотя позиции Святого престола и России не совпадают по всем вопросам, подобный тип встреч всегда оказывается конструктивным.

ИА REGNUM Что бы вы выделили как наиболее важное в нынешнем визите Путина в город-государство Ватикан?

Это, безусловно, встреча с глазу на глаз президента и Святого отца. Не только по причине времени, которое заняла «интересная и содержательная» беседа, как определил ее сам президент Путин, но ввиду эмпатии, возникшей между двумя высокопоставленными лицами. Действительно, как объявил ватиканский пресс-секретарь, папа Франциск выразил искреннее и радостное удовлетворение от этой встречи.

ИА REGNUM Президент России встречается со Святейшим отцом как лидер государства с лидером государства. Но, наверное, такого рода общение оказывает влияние и на католическо-православные отношения? Какое?

Как было сказано на днях, было бы преждевременным приглашать папу Франциска в Москву, поскольку пока не созданы все условия для данного шага. Я убежден, что всё ещё сохраняющееся формальное разделение двух Церквей обусловлено в первую очередь не вопросам веры, а, скорее, бременем истории, прошлого. Уверен, что визиты в Ватикан, нанесённые до сего момента президентом Путиным, а также его предшественниками, будут способствовать скорейшему рассеянию любого рода колебаний и страхов.

ИА REGNUM Путин помимо папы Франциска, будучи в Ватикане, проводит беседы с его ближайшими сотрудниками. В частности, государственным секретарем Святого престола кардиналом Паролином, секретарем по отношениям с государствами архиепископом Галлахером. Это является дополнением к повестке, которую озвучивает понтифик, или расширением ее?

Это обычная практика официальных визитов глав государств в Ватикан. Они проводят беседу с глазу на глаз с понтификом, а затем совместно с делегацией встречаются с государственным секретарем и секретарем по отношениям с государствами. Повестка остается неизменной, однако встреча с сотрудниками папы дает возможность обсудить более детально некоторые вопросы, особенно касающиеся двусторонних отношений.

ИА REGNUM Насколько известно, в ходе визита подписано соглашение о сотрудничестве медиков Ватикана с российскими медиками. Какие еще соглашения готовятся к подписанию между Ватиканом и Российской Федерацией в перспективе?

На самом деле речь идет о Меморандуме о намерениях, подписанном между Министерством здравоохранения Российской Федерации и государственным секретариатом Святого престола, о сотрудничестве между педиатрическим госпиталем «Младенца Иисуса», известным как «Папская больница», и российскими педиатрическими клиниками в области медицинской помощи и научных исследований. В настоящее время рассматривается еще одно соглашение с Министерством науки и высшего образования России о взаимном признании квалификаций высшего образования и академических степеней.