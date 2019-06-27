Сериал «Очень странные дела» от режиссёрского дуэта братьев Даффер знаменит прежде всего как законодатель «моды на ностальгию по восьмидесятым». Первый сезон вернул в плееры миллионов зрителей музыку The Clash и заставил перечитать лучшие произведения Стивена Кинга, а второй лишь усилил приятное послевкусие от неоновых вывесок и отсылок к классическому кино. Но ностальгия по американским восьмидесятым не может быть полной, если над жизнью рядовых граждан не нависает угроза СССР. Третий сезон «Очень странных дел» с лихвой компенсирует старые недочёты — теперь в сериале есть стереотипные злые русские.

Цитата из т/ф «Очень странные дела». Реж. братья Даффер. 2016-. США С завязанными глазами

Gage Skidmore Братья Даффер

С появлением в шоу Алексея Смирнова и десятка квадратноголовых советских военных всё действительно встаёт на свои места — вот чего не хватало «Очень странным делам» всё это время! При этом образ непомерно жестоких, глуповатых и говорящих с акцентом русских не вызывает абсолютно никакого отторжения — точно такими же они были и в культовых фильмах восьмидесятых. И да, конечно же, у русских есть свой «терминатор»: солдат, похожий одновременно на Арнольда Шварценеггера в «Красной жаре» и Дольфа Лундгрена в «Рокки 4». Он силён, его не остановить, и он же несёт в себе все клишированные представления американского зрителя о холодной ярости Советского Союза.

Но на самом деле злые русские — лишь катализатор начала нового приключения полюбившихся по прошлым сезонам героев и картонные антагонисты, внешний вид и манера поведения которых лишний раз заставит нервно улыбнуться российского зрителя. По сюжету третьего сезона «Очень странных дел», лучшие советские умы создают «ключ» — мощную машину, способную открыть портал в параллельный мир. Учёные ошибаются в расчётах, «ключ» не срабатывает как нужно, и злой советский генерал (естественно, безымянный) даёт им ещё год на исправление досадного просчёта.

За этот год герои «Очень странных дел» успевают подрасти и из беззаботных детишек становятся подростками: с первыми поцелуями, проблемами переходного возраста и ежеминутными попытками подорвать авторитет взрослых. Сменился и общий настрой сериала, теперь зрителей будут настойчиво пытаться убедить в том, что шоу стало старше. И действительно, на первый взгляд, так и кажется. Нэнси и Джонатан устраиваются в местную газету и сталкиваются с безразличием более опытных коллег, Уилл понимает, что друзьям больше не интересны настольные игры и другие «детские» развлечения, а Майк и Лукас пытаются сфокусироваться на своих отношениях с Одиннадцать и Макс, абсолютно забывая о друзьях и окружающем мире.

Правда, вся эта нарочитая серьёзность и акцент на взрослении пропадают, стоит лишь углубиться в сюжетную завязку третьего сезона. Оказывается, что Истязатель разума (монстр, терроризирующий город на протяжении первых двух сезонов) всё ещё на свободе и готовится отомстить главным героям. А для этого команде подростков и нескольким взрослым вновь предстоит объединиться и пережить серию головокружительных приключений. Ново? Нет. Всё ещё интересно? Ещё как.

Весь третий сезон держится стальными канатами на харизме центральных актёров. Обаятельные ребятишки не только не растеряли своего актёрского таланта, но и значительно прибавили в нём. Милли Бобби Браун (об актёрских способностях которой не сказал только ленивый) всё ещё убедительно играет девочку, пытающуюся привыкнуть к социуму. Дэвид Харбор и Вайнона Райдер всё ещё составляют блистательный дуэт из нервозных взрослых, готовых на всё ради своих детей. А квартет главных героев всё ещё вызывает улыбку своей наивностью и искренностью. Отдельно хочется отметить Гейтена Матараццо (Дастин в сериале) — этот кудрявый прохвост своим обаянием приковывал зрителей к экрану и раньше, но в третьем сезон братья Дафферы словно дали его персонажу карт-бланш. Теперь Дастина всё реже можно встретить в компании друзей-сверстников и всё чаще — в комедийном дуэте со Стивом Харрингтоном, который так полюбился зрителям второго сезона.

Gage Skidmore Милли Бобби Браун

Не обошлось и без новых персонажей. Умную, саркастичную и бойкую героиню по имени Робин в третьем сезоне сыграла дочь Умы Турман и Итана Хоука. Казалось бы, в «Очень странных делах» и так предостаточно «сильных и независимых», но создатели сериала считают иначе. Так, Робин без особого труда разгадывает секретный шифр злых русских, помогает главным героям проникнуть на их базу и вот уже в качестве полноценного члена команды помогает отбивать Хоукинс от вселенского зла. А также (спойлер!) оказывается представителем ЛГБТ-сообщества. Одним выстрелом — двух зайцев, как говорится.

Вырос и масштаб происходящих событий. Теперь злой монстр не просто существует, а регулярно напоминает о себе и пытается подчинить своей воле как можно больше жителей города. Одним из таких «зомби» становится и Билли, старший брат Макс. Ему, к слову, в этом сезоне также уделили ощутимо больше экранного времени, что пошло на пользу как персонажу, так и актёру Дакре Монтгомери, блестяще исполнившему его.

Gage Skidmore Дакре Монтгомери

Но всё же зрители ждали релиза третьего сезона не ради зомби или очередных демогоргонов. Раз масштаб событий возрастает, то извольте все карты на стол. Так, к концу сезона пугающий Истязатель разума наконец появится в своём истинном обличье и задаст героям хорошую трёпку. Что из этого получится и как можно победить девятиметрового монстра, убившего десятки людей, — стоит посмотреть финальную серию. Хочется лишь отметить, что таких экшен-сцен и такого накала страстей в сериале ещё не было. Конечно же, не обошлось и без жертв среди главных героев и пробивающих на слезу эпизодов прощания.

Финал сериала остаётся открытым. Братья Даффер попытались поставить жирную точку в истории загадочного Хоукинса и его обитателей, но в тот же момент сами стёрли её и заменили многоточием. Быть может, местом действия четвёртого сезона (который, по слухам, в скором времени будет запущен в производство) станет другой маленький городок в США. А может, зрители снова увидят любимых героев — только после серьёзного таймскипа, как это скоро произойдёт в фильме «Оно 2». Как бы то ни было, очевидно, что ни братья Даффер, ни зрители пока не готовы попрощаться с персонажами «Очень странных дел».

Цитата из т/ф «Очень странные дела». Реж. братья Даффер. 2016-. США На красном фоне

Третий сезон одного из самых популярных сериалов современности не стал откровением, это всё ещё крепкая история о дружбе и мистике, приправленная отменным юмором и актёрской игрой. Несмотря на нарастающий темп повествования и увеличение масштаба происходящих событий, создателям сериала становится всё сложнее удивить своих зрителей. Возможно, им стоит немного отойти от своей формулы «группа детей сражается с древним злом под лучшие песни восьмидесятых». Это отлично сработало в первый раз, достойно сработало во второй и уже хуже работает в третий. Есть вероятность, что увидеть ту же ситуацию в четвёртый раз захочет уже не такой большой процент зрителей. Тем не менее «Очень странные дела» всё ещё западают в самое сердце и радуют приятными отсылками к поп-культуре того времени.