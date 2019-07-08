Папа Римский Франциск встретился с президентом России Владимиром Путиным, передает Vatican News (Ватикан). 4 июля понтифик принял российского лидера на частной аудиенции в Ватикане. Путин посетил Ватикан уже в шестой раз. В 2000 и 2003 годах президент побывал на аудиенциях у Иоанна Павла II, в 2007 году — у Бенедикта XVI, а в 2013 и 2015 годах — у папы Франциска. Встреча в Апостольском дворце началась в 14 часов 15 минут и продолжалась около часа. По сообщению Зала печати Святого престола, «во время дружественной беседы были подтверждены добрые двусторонние отношения, которые получили дальнейшее развитие сегодняшним подписанием протокола о взаимопонимании относительно сотрудничества между больницей «Бамбино Джезу» и детскими больницами Российской Федерации. Стороны обсудили некоторые вопросы, имеющие важное значение для жизни Католической церкви в России. В ходе беседы были затронуты проблемы экологии и некоторые злободневные международные темы, касающиеся, в частности, Сирии, Украины и Венесуэлы». В конце встречи папа и президент обменялись подарками. Путин подарил епископу Рима икону святых апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом «Грех» режиссера Андрона Кончаловского о Микеланджело Буонарроти. Святейший отец вручил российскому президенту памятную медаль, посвященную столетию окончания Первой мировой войны, а также экземпляры своего послания на Всемирный день мира 1 января 2019 года, апостольского увещания Gaudete et exultate о призвании к святости в современном мире, постсинодального апостольского послания Christus Vivit, адресованного молодежи и всему народу Божьему, и «Документ о человеческом братстве», подписанный им в Абу-Даби вместе с великим имамом аль-Азхара. После беседы с папой Франциском российский президент встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Kremlin.ru Владимир Путин и папа Римский Франциск обменялись памятными подарками. Ватикан. 2019

Сообщение Зала печати Святого престола, распространенное 6 июля 2019 года: «5−6 июля 2019 года Святейший отец Франциск возглавил встречу с верховным архиепископом, митрополитами и членами Постоянного синода Украинской греко-католической церкви, вместе с главами задействованных дикастерий Римской курии. Данной инициативой Святейший отец выразил свою близость к этой восточной католической Церкви собственного права (sui iuris). Совместно со своими сотрудниками папа Франциск высоко оценил историю этой Церкви, ее духовную, литургическую, богословскую и каноническую традицию, преданность сопричастию с преемником святого Петра, подтвержденную и опечатанную пролитием крови мучеников. Обсуждения проходили в духе взаимного внимания и молитвы, в поиске решений, необходимых для развития и процветания этой Церкви в сегодняшнем мире. Отдельное внимание было уделено душепастырской службе, евангелизации, экуменизму, особому призванию греко-католической Церкви в контексте нынешних вызовов, исходящих из социально-политической ситуации, особенно в условиях войны и гуманитарного кризиса на Украине, а также служению Церкви в разных странах мира. Было выражено желание, чтобы такой способ общения имел продолжение, с целью способствовать гармоничному развитию Украинской греко-католической церкви, а также других восточных католических Церквей, в соответствии с их идентичностью и миссией».

Папа Франциск очень любит русскую литературу, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Любовь к русской литературе связывает Россию, Ватикан и Италию, заявил президент России Владимир Путин 4 июля в Риме на ужине с представителями российско-итальянского форума по линии диалога гражданских обществ. Это был последний пункт однодневного пребывания Путина на Апеннинском полуострове, во время которого он был принят Франциском в Ватикане. Как рассказал глава российского государства, папа признался ему в том, что охотно читает Толстого и Достоевского. «Мы обсуждали эти темы [культурные связи и русская литература, — KAI] в разговоре с римским понтификом», — заявил Путин во время приема. Он добавил, что Франциск позволил ему публично обнародовать тот факт, что книги, которые всегда лежат на столе понтифика, — это произведения «классиков русской литературы». Франциск также признался ему, продолжил президент, что он всегда говорит священникам: без работ Достоевского и без понимания всей глубины его философии «нельзя быть настоящим клириком». По словам Путина, это свидетельствует об общих глубоких духовных корнях, именно в этом скрывается успех совместных предприятий двух стран. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте тоже отметил культурные связи своей страны с Россией. Он отметил, что, безусловно, нет ни одного итальянца, который бы не испытывал любви к русской литературе, произведениям великих музыкантов, художников и скульпторов.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте

Украинским греко-католикам напомнили об их духовной миссии, пишет La Croix (Париж, Франция). Мало что просочилось со встречи, на которую понтифик пригласил руководителей Украинской греко-католической церкви. Она прошла 5−6 июля. Но речь, которой Франциск предварил совещание, на фоне его воспоминаний о давних связях с украинскими униатами, содержала четкое предупреждение против любого вмешательства в политику. Франциск напомнил, сколь Украина «пострадала» от конфликта с Россией, где «самые слабые и самые маленькие платят самую высокую цену», однако он и отметил, что происходящее усугубляется фальсификациями, пропагандой и манипуляциями различного толка и попытками эксплуатировать религиозный аспект. Поэтому он призвал греко-католиков сделать акцент на их духовной миссии и социальном благополучии. Папа, встретившийся накануне с Владимиром Путиным, намерен сохранять строгий нейтралитет, не желая создавать впечатление, будто он на стороне или Москвы, или Константинополя, который недавно создал на Украине православную Церковь, независимую от России. Кроме того, в то время как УГКЦ создала проблемы, когда попросила дать ей возможность отслужить литургию в соборе Святой Софии, сердце украинского православия, Франциск говорил о «братских отношениях с другими Церквями» и предостерег от «привязанности к церковному, националистическому или политическому партикуляризму». Достаточно сказать, что в ходе этой встречи не было объявлено о повышении статуса Украинской греко-католической церкви до патриархата, на что надеялись многие в Киеве.

Накануне встречи в Ватикане с папой Франциском глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук в интервью изданию «Факты» рассказал, что для украинского общества характерна такая черта: «Мы склонны идеализировать определенных политиков и политические силы, а потом разочаровываться». Об этом информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). «Меня часто спрашивают: что делать, чтобы не разочаровываться? Я отвечаю: «Не очаровывайтесь». Нет легких ответов на трудные вопросы нашего бытия. Не верьте тому, кто вам скажет, что можно быстро завершить войну. Такого не будет. Не верьте, что кто-то извлечет какую-то волшебную карту из рукава и скажет: «Мы остановим агрессора». Это неправда», — заявил Шевчук. Он убежден, что нельзя остановить агрессора, умиротворять его, идти на уступки. «К сожалению, это не понимают игроки мировой политики. Нельзя договориться с агрессором. Его можно только остановить. С преступником не разговаривают, а хватают его за руку, чтобы не дать совершить преступление. Мы должны понять, что судьба страны в наших руках. Однако стоит набраться терпения и осознать, что не существует легких решений сложных вопросов», — отметил глава украинских униатов. Он пояснил, что серьезной болезнью современной политики на Украине и за ее пределами стал популизм. По его словам, «опасность заключается в том, что под лозунгами разрушить систему мы рискуем оказаться людьми второго сорта в чужих странах… Недавно Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций подготовил письмо к нашим политикам. Мы хотим услышать ответы на основные вопросы. Один из вопросов касается отношения к украинской государственности».

Gov.ua Святослав Шевчук

В последние дни в Израиле некоторые неразрешимые противоречия внутри еврейского общества снова обострились, и даже яростно, сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Все началось с убийства полицейским Соломона Теко — 19-летнего темнокожего израильтянина, выходца из семьи эфиопских евреев, — в пригороде Хайфы. Неназванный сотрудник полиции (журналистам приказали не разглашать его личных данных) говорит, что стрелял в целях самообороны перед лицом серьезной и неминуемой угрозы. Однако очевидцы приводят другую версию: полицейский стрелял издалека, не подвергаясь опасности. Смерть юноши разожгла недовольство эфиопских евреев, которые чувствуют дискриминацию со стороны белокожих израильских евреев. Полицию обвиняют в расистских предрассудках. В стране прошли манифестации, 110 полицейских ранены, 136 протестующих арестованы. Президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвали к спокойствию и еще раз пообещали, что требования эфиопских евреев будут услышаны. Что дальше?

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призывает папе Франциску «спасти христианское присутствие в Иерусалиме, пока не стало слишком поздно», передает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Аббас направил письмо понтифику, в котором выражает «глубокую обеспокоенность» в связи с ростом нарушений со стороны Израиля, направленных против «палестинского народа в целом и христианского присутствия в Палестине», акцентируя особое внимание на проблемы Иерусалима. Глава автономии просит папу «срочно вмешаться». Он сослался на недавние попытки группировки «Атерет Коханим» присвоить объекты, принадлежащие Иерусалимской православной церкви. Как говорится в послании, «активы, захваченные организацией, целью которой является создание еврейского большинства в Восточном Иерусалиме за счет палестинского присутствия, включают отели Petra и Imperial», а также объект в Старом городе Иерусалима.

Христиане в Сирии «никогда не были иностранцами», они помогли построить сирийскую цивилизацию, донеся ее послание до всего мира, бок о бок со своими «мусульманскими братьями». Как информирует Agenzia Fides (Ватикан), об этом заявил президент Сирии Башар Асад, который в четверг 4 июля принял участие во встрече с подростками из летнего лагеря в монастыре святого Фомы (город Сайедная). На мероприятии также присутствовал патриарх Сирийской католической церкви Игнатий Юсиф III Юнан. Во время разговора с сиро-католической молодежью, среди прочего, Асад повторил, что присутствие и первоначальный вклад христианских общин в Сирии является необходимым фактором обогащения сирийского общества и разнообразия его составляющих. Сирийские христиане, подчеркнул президент, своим патриотизмом и умеренностью «способствовали провалу неоколониальных проектов, осуществляемых враждебными силами, которые спонсировали терроризм, чтобы расчленить нашу нацию». Идентичность сирийской нации, по его словам, усиливает гармоничное многообразие. Это сокровище, которое должно быть сохранено путем сосуществования и постоянной интеграции между различными компонентами, оно избегает модели оппозиции между «большинством и меньшинствами», которую «западная среда» хочет представить как ключ к пониманию коренных христианских общин на Ближнем Востоке. Арабская цивилизация, добавил президент Сирии, не является «этнической» категорией и не стремится стереть различные идентичности, а стремится их сохранить. В то время как фанатизм, который также затрагивает христиан, представляя их как «инородное тело» арабского мира, на самом деле нацелен на перестройку всего Ближнего Востока по сектантским критериям. Во время общения с Асадом мальчики и девочки задавали вопросы о проблемах, стоящих перед страной в результате длительного и разрушительного конфликта, и представили предложения о вкладе, который они сами могут предложить для восстановления Сирии.

Патриарх Сирийской католической церкви Игнатий Юсиф III Юнан

Catholic News Agency (Инглвуд, США) задается вопросом: являются ли экономические санкции против Ирана справедливыми? Такого рода меры часто рассматриваются как более гуманная альтернатива военным конфликтам. Но сегодня некоторые наблюдатели предупреждают, что санкции против Ирана вызывают дефицит предметов первой необходимости. В 2018 году США вновь ввели санкции в отношении Тегерана после выхода из ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми державами. Это соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было поддержано Ватиканом и епископами США. Критики говорят, что оно неэффективно и укрепляет возможности Тегерана осуществлять поддержку «террористической деятельности за рубежом». Ники Ахаван, доцент Католического университета Америки, сказала CNA, что репрессивные меры могут в конечном итоге нарушить «основные права» иранского народа. Ахаван предупредила, что растет число сообщений о том, что простые граждане испытывают трудности с получением предметов первой необходимости, таких как продукты питания или лекарства. Хотя санкции против Ирана напрямую не направлены на еду и лекарства, их широкое влияние на всю экономику создает давление на граждан. Иранцы, которые когда-то могли путешествовать за границу, чтобы получить медицинскую помощь, теперь больше не могут себе этого позволить. В сентябре прошлого года лидеры Армянской католической церкви в Иране сделали аналогичное предупреждение о том, что возвращение санкций навредит всем иранцам.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.