Сегодня, накануне 8 июля, когда в России отмечается День семьи, любви и верности, предлагаем читателям ИА REGNUM интервью с отцом девятерых детей из алтайской глубинки Павлом Тайченачевым, который считает, что многодетная семья — это нормально. Он и его жена Наталья состоят в браке с 2002 года, проживают в селе Шебалино (Республика Алтай). Глава семейства является настоятелем местной Успенской церкви, активно ведёт общественную деятельность и канал «Трезвый батя» на YouTub, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Супруга Наталья следит за домом и детьми: Екатерина, Вера, Макарий и Ефрем Тайченачевы — школьники, Иван, Роман и Ярослав ходят в детский сад. Самое пристальное внимание по причине малолетства уделяют полуторагодовалой Елене и четырёхлетнему Андрею.

Личный архив семьи Тайченачевых Владимир Путин наградил чету Тайченачевых орденом «Родительская слава»

Ещё недавно об этом замечательном семействе знали разве что только местные, но после того как в конце мая 2019 года президент Владимир Путин вручил супругам орден «Родительская слава», о Тайченачевых узнала вся страна. Сказанные во время торжественного приёма в Кремле слова главы семейства «Многодетная семья — это нормальная семья» запомнились многим и не остались без внимания главы государства.

Владимир Путин «На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия. Такие семьи, такие люди, как вы, — достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало».

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Разговор с Павлом Тайченачевым, для которого главная ценность — быть чистым душой и сердцем и который, даже находясь на торжественном приёме в Кремле, обращает внимание не на роскошную обстановку и угощение, а на добрые слова, получился настолько серьёзным, насколько и простым. И, вероятно, будет полезен всем, кто переживает сейчас семейные проблемы. Кстати, сам Павел к вере пришёл самым чудесным образом.

Личный архив семьи Тайченачевых Семья Тайченачевых на приёме в Кремле

Светлана Шаповалова: Павел, поздравляем вашу семью с высокой наградой! Каковы впечатления от Кремля? Что вам больше всего запомнилось?

Павел Тайченачев: Впечатления от поездки в Кремль самые тёплые, самые благоприятные. Организаторам награждения многодетных семей орденом «Родительная слава» удалось создать очень тёплую, душевную, искреннюю атмосферу. Все дети чувствовали себя раскованно, свободно. И действительно, можно сказать, все участники мероприятия чувствовали себя как дома. Что запомнилось? Сейчас, по прошествии почти месяца после возвращения из Москвы, когда мы смотрим в ретроспективе, больше всего запомнилась не роскошь Большого кремлёвского дворца, не позолота стен, не дорогой паркет или ковёр. Но больше всего запомнились слова президента — тёплые слова, которые он сказал многодетным семьям.

Вообще многодетные семьи редко слышат тёплые слова в свой адрес. Часто приходится сталкиваться с грубостью, говорят: «Ну что вот вы нищету плодите», «Нарожали, а теперь требуете каких-то прав» и так далее. А президент сказал простые, искренние, сердечные слова. И именно от первого лица их было слышать очень приятно. Обращаясь к многодетным семьям, он сказал: «Вы и есть самые главные люди в стране, потому что будущее нашей страны в руках ваших детей. Какими вы воспитаете ваших детей, таким оно и будет».

Личный архив семьи Тайченачевых Торжественный приём в Кремле по случаю награждения многодетных родителей медалью «Родительская слава»

Светлана Шаповалова: Ваши слова «многодетная семья — это нормально», судя по трансляции, очень понравились президенту. Кстати, когда к вам пришло осознание верности этого утверждения?

Павел Тайченачев: Я обратил внимание, что на церемонии награждения все родители, приглашённые на эту церемонию, — они были единодушны. И в словах практически каждого выступающего (выступали обычно после награждения главы семейств) звучало одно: говорили, что нам очень приятно, что мы очень благодарны, что нас здесь так тепло принимают и награждают, но при этом мы не очень понимаем, чем мы так заслужили сколько почестей, потому что мы не делаем ничего особенного. Мы просто живём, просто растим детей, просто воспитываем их по возможности. И не считаем это каким-то особым подвигом. И поэтому, резюмируя слова всех выступавших, я постарался в короткой фразе отразить смысл их выступлений. Тогда я сказал: «Многодетная семья — это нормальная семья».

Потому что ещё 100 лет назад обычная российская семья насчитывала, в среднем, 5−8 детей. Если детей было двое-трое, считалось, что это мало. Считалось, что, может быть, люди болеют и не могут иметь больше детей. Ну, а многодетной семья считалась из 12−15 детей. Я считаю, что мы должны возвращаться к этому пониманию семьи, что многодетная семья — это нормальная семья.

Личный архив семьи Тайченачевых Дети Тайченачевых

Светлана Шаповалова: У вас девять детей. Можете вспомнить чувства, которые вы испытали при рождении первенца? С рождением девятой малышки они не изменились?

Павел Тайченачев: У нас девять детей, по милости Божией, и когда уже ребёнок родился, ничего нет, кроме радости, что пришёл человек в мир. Поэтому, наверное, чувства всегда одни. Но и родители, конечно, не только мать, но и близкие, отец, братья, сёстры, — все переживают, все участвуют в этом процессе.

Сам я вырос в семье, где нас с братом было всего лишь двое. А у моей супруги — три сестры. Поэтому с детства перед собой такого примера многодетной семьи я не видел. Жил в городских условиях, где, как известно, многодетной семье жить затруднительно. Но когда я учился в Барнаульской православно-духовной семинарии, то ректором там был преосвященный епископ Максим Дмитриев. Так вот, владыка Максим часто рассказывал нам о своей семье, откуда он родом.

Так вот, у его родителей было 10 сыновей и одна дочь. Владыка рассказывал обо всех с неподдельным восхищением. Он при любом удобном случае нас информировал, как они жили. Это было советское время, многодетная верующая семья. Они даже терпели определённые гонения со стороны властей. И родителей даже хотели родительских прав лишить. Но при этом они жили полноценной жизнью, занимались в кружках, спортивных секциях, занималось фотоделом, собаководством и многими другими вещами.

Из семьи Дмитриевых вышли два епископа и несколько священников. Сестра, если я не ошибаюсь, стала матушкой (супругой священника). И в моих глазах рассказы такого авторитетного человека, как епископ Максим, очень высоко подняли статус многодетной семьи. Думаю, что это был один из важных примеров в моей жизни именно многодетной семьи.

Личный архив семьи Тайченачевых Павел Тайченачев совершает молебен

Светлана Шаповалова: Как вы пришли к вере?

Павел Тайченачев: Сам я покрестился уже будучи взрослым человеком и пришёл к вере, можно сказать, чудесным образом: по молитвам своей матери. В юности моя мама очень за меня беспокоилась. Когда были эти трудные 90-е годы — разруха, бандитизм, пьянство, наркомания, мама очень переживала. И когда в Барнауле в 1996 году открылся Никольский храм (он тогда ещё был без купола и колокольни, его только передали в ведение православной церкви из лётного училища), она ходила туда молиться. Мама не знала, как молиться, говорила своими словами примерно так: «Господи, наставь сына на добрый путь». И однажды во время такой молитвы она услышала голос, который сказал: «Священником будет».

Для неё это было очень странно и удивительно, она не могла понять — почему священником. Ведь наша семья была не церковная. О священстве, духовенстве и церкви мы никогда не говорили. И она потом рассказывала, что после того как услышала эти слова во время молитвы, она в полном недоумении отправилась домой и решила никому не рассказывать о том, что она слышала. И вот через два или три года после этого я покрестился сам (хотя был до этого некрещёный). Потом самостоятельно поступил в Барнаульское духовное училище, которое потом стало семинарией.

И когда через 11 лет в 2006 году, в день, когда я был рукоположен в священники, мы пришли к маме домой, чтобы это событие как-то отметить, мама говорит: «А вот сейчас я вам расскажу о том, что было 11 лет назад». И рассказала, как сбылось пророчество. Когда я стал священником, я понял, что это случилось по молитвам матери.

Личный архив семьи Тайченачевых Богослужение Павла Тайченачева в селе Шебалино (Республика Алтай)

Светлана Шаповалова: Павел, есть ли у вас какие-то секреты воспитания? Ваши дети — весьма одаренные, как вам удаётся найти и прорастить таланты в каждом ребёнке? Учитывая, что вы помимо работы в храме ведёте много общественной работы и занимаетесь патриотическим воспитанием подростков?

Павел Тайченачев: Никаких особых секретов нет, мы не используем какие-то особые методики или экспериментальные педагогические технологии. Самое главной технологией является собственный пример: ребёнок учится тому, что видит у себя в дому, родители — пример ему. И если родители стараются за собой следить, если родители стараются жить в согласии с заповедями Божьими, жить по-христиански — хотя бы стараются это делать, то дети обязательно это оценят. Дети обязательно последуют доброму примеру своих родителей. Вот это, наверное, и есть самый главный секрет.

И когда человек живёт по-христиански, Господь даёт душевные силы, равновесие и терпение, мудрость, открывает разум для того, чтобы поступать правильно. Для того чтобы жизнь была полной и радостной, и чтобы она радовала тех, кто рядом. Когда человек живёт в согласии с заповедями Божьими, тогда Господь открывает и творческие способности, в том числе у детей. Очень важно, чтобы дети сохраняли чистоту ума и сердца, сохраняли целостность мировоззрения.

И когда человек имеет такое чистое сердце, светлый ум, когда человек незапятнан страстями, тогда и творческие способности в каждом из нас раскрываются с новой силой. Думаю, что прежде всего об этом нужно заботиться тем, кто стремится воспитать своих детей умными, добрыми, вежливыми, талантливыми. Есть такое изречение в Священном писании: «В лукавую душу не войдёт премудрость». Именно о чистоте души и сердца мы должны прежде всего заботиться, желая, чтобы наши дети полностью раскрыли свои творческие способности.

Личный архив семьи Тайченачевых Семья Тайченачевых в Москве

Светлана Шаповалова: Что вы можете пожелать семьям, которые сомневаются — нужно ли рожать ребёнка в такое нестабильное время? И что сказать тем родителям, которые считают своего ребёнка «трудным»?

Павел Тайченачев: Наше время нельзя назвать нестабильным. Потому что разговаривая с пожилыми людьми, разговаривая со стариками, мы видим, что время как раз очень стабильное, устойчивое и «люди живут — как мак цветут».

Старые люди рассказывают, как работали их родители. К примеру, днём — работа в колхозе, а вечером, по сути, ночью, приходя домой, нужно обрабатывать свой огород и доить корову. Вспомните, как люди работали на строительстве Чуйского тракта, когда их хоронили буквально в насыпи. Как люди осваивали, надрывая, что называется пуп, Целину, строили БАМ и сражались на полях Великой Отечественной войны.

И посмотрите, как сейчас мы живём. Голодных людей нету. Есть люди, которые страдают от переедания и не знают, как им сбросить лишний вес, в какой фитнес-центр пойти или бегать просто в парке. Где вы видели людей раздетых-разутых? Такого в нашем регионе нет. Не знаю, может, есть в каких-то других, хотя Республика Алтай считается беднейшим регионом.

Посмотрите вокруг: через двор, по сути дела, у людей машины, у многих иномарки. Маленьких домов сейчас вообще не строят. Большинство, как у нас в Шебалино, возводят двух — или трехэтажные дома. Назвать наше время нестабильным — это, наверное, покривить против правды Божьей, против совести. Поэтому сомнений нет — нужно создавать нормальные многодетные семьи, где было бы столько детей, сколько пошлёт Господь. И Господь, посылая нам ребёнка, Он пошлёт обязательно и возможность, чтобы этого ребёнка прокормить. Нет у нас голодных людей. Нет у нас раздетых детей.

Ещё я посоветовал бы читателям подумать о том, что семейное счастье неразрывно связано с трезвостью родителей. Там, где мама или папа нетрезвы, о семейном счастье речи нет. А если не пьют и трудятся, всё будет, может быть, не сразу, но и семья, и достаток — всё будет. Чем мы хуже наших дедов и прадедов, которые жили крепко, которые пахали землю, и воевали, и песни пели, и прошли всю нашу землю до Тихого океана и освоили её на лошадях? Чем мы хуже их? Поэтому наше время хорошее, стабильное. Господь дал нам в это время жить, мы должны его своей жизнью украсить и порадовать тех, кто рядом с нами живёт.

Светлана Шаповалова: Павел, а как всё-таки воспитывать «трудных подростков»?

Павел Тайченачев: Что касается детей, с которыми нет сладу, нужно вопрос ставить по другому: что делать со взрослыми? Я уже упоминал о самовоспитании родителей. Если они позволяют себе нецензурно браниться при детях — оскверняют их чистые души и ум, если родители дозволяют себе появляться нетрезвыми или курить в присутствии детей, если смотрят какие-то фильмы сомнительного качества, если родители не сохраняют супружескую верность, предают друг друга, то о чём можно говорить? Как дети могут быть лучше родителей? Что они должны вынести из поведения, которое они видят перед собой?

Поэтому если кто-то из родителей жалуется на своих детей, на подростков, то я советовал бы такому человеку посмотреть на свою жизнь. Взвесить её, переоценить и понять, что дети просто слепо подчас копируют наше с вами поведение. Если вы хотите изменить свою жизнь, а сил недостаточно, нужно прийти в православный храм и устроить ревизию своей совести, ревизию своей жизни в таинстве исповеди.

Человек, который хочет изменить свою жизнь, прежде всего должен исповедаться и очистить свою душу от тех разных дел и страстей, которыми она испачкана. После этого жизнь можно начинать, что называется, с чистого листа. Хотя, конечно, будут возвращаться привычки, будут какие-то дурные страсти. Но с ними нужно бороться. И если дети увидят, что родители себя изменяют, что родители становятся лучше, они оценят. Для них это будет мощнейший пример на всю оставшуюся жизнь. Начинать родителям нужно с себя.

Личный архив семьи Тайченачевых Дети родителей, награждённых моделью «Родительская слава». Семья Тайченачевых

Светлана Шаповалова: День защиты детей в вашей семье отмечают? А День Петра и Февронии?

Павел Тайченачев: День защиты детей в нашей семье отмечают в начале июня отвозом детей к бабушке. Причём, поскольку сразу всех внуков бабушке принять тяжело, а живёт она у нас в сельской местности, в районе Камня-на-Оби — то мы возим их, можно сказать, партиями — в две или три смены дети гостят у бабушки. Ну, а День святых Петра и Февронии — День семьи, любви и верности — обычно мы отмечаем, совершая богослужение в храме, участвуя в церковных таинствах с исповедью и причастием, очищая своё сердце и ум от греха, от страстей, чтобы уподобиться им в любви к Богу и к людям.

Чтобы уподобиться нашим святым церкви христовой, таким, как Пётр и Феврония, таким, как святые царственные мученики-страстотерпцы, таким, как блаженная Ксения Петербургская и Матрона Московская, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, святой великомученик Пантелеймон, святой великомученик Георгий-Победоносец, и святые алтайской земли — преподобный Макарий и святитель Макарий, которые прославились своей жизнью здесь, у нас, на нашей алтайской земле.

Личный архив семьи Тайченачевых Чета Тайченачевых и врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин

Напомним, российский праздник День семьи, любви и верности учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ в 2008 году, объявленном Годом семьи. Идея такого празднования возникла несколько лет назад у жителей Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.

Достоверно о жизни этих святых известно крайне мало. Считается, что Пётр и Феврония в XIII веке были княжеской четой. Умерли они в один день, приняв на закате жизненного пути монашество. Как единственное в своем роде исключение, князь и княгиня были похоронены в одном гробу. Но прежде, чтобы прожить жизнь долго и счастливо, а потом умереть в один день, Петр и Феврония родили прекрасных детей (сыновей-патриотов, дочь — супругу великого князя). Пройдя множество испытаний, супруги не предали друг друга, старались всегда оставаться вместе и твердо хранить православную веру.