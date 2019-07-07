



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Президент Турции посетил Китай

Согласно TR724, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник с официальным визитом в Китай. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поприветствовал Эрдогана на торжественной церемонии. Главы стран провели двусторонние переговоры. В ходе визита в КНР турецкого лидера сопровождали министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак, министр экономики Рухсар Пекджан, супруга президента Эмине Эрдоган. В начале встречи Эрдоган выступил с короткой речью, поблагодарив Цзиньпиня и китайский народ за теплый прием и гостеприимство, оказанное ему и его делегации. «Тысячелетние турецко-китайские отношения, которые были построены по средствам Великого шелкового пути, связывающего древние цивилизации, имеют большой потенциал для укрепления сотрудничества», — отметил президент Турции. Эрдоган подчеркнул, что Турция и Китай достигли долгосрочных и стратегических соглашений в разных областях. Кроме того, он заявил, что Турция нацелена на развитие отношений и углубление сотрудничества с Китаем. «Для Турции стратегически важна «Политика одного Китая». В этот раз мой визит в Китай проходит в период растущих испытаний для глобального мира и стабильности. Укрепление турецко-китайских отношений, внесет значимый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности», — заявил Эрдоган.

Tccb.gov.tr Встреча Тайипа Эрдогана и Си Цзиньпина в Пекине. 02 июля 2019

На переговорах с президентом Турции китайский лидер сказал, что он надеется на улучшение отношений. «Турция и Китай — развивающиеся страны с активно растущим рынком. Нам необходимо укрепить стратегическое доверие, сотрудничество и координации между двумя странами. Мы должны уважать международную правовую систему, в центре которой находится ООН и сообща защищать справедливость и многополярность глобальной системы», — подчеркнул Цзиньпин. Отношения между Китаем и США переживают сложный период из-за торгового противостояния, которое началось после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин. На полях саммита G20 в японской Осаке президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Цзиньпином решил возобновить переговоры по торговой сделке между двумя странами. В то же время напряженные отношения между Вашингтоном и Анкарой в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сблизила Турцию с Китаем в экономических и торговых отношениях. Анкара является сильным сторонником китайской инициативы «Один пояс и один путь», стартовавшей в 2017 году. Турция была одной из первых стран, которые поддержали этот проект еще в 2013 году. «Один пояс и один путь» является экономической инициативой Пекина по созданию новых и совершению действующих торгово-транспортных коридоров. Эти коридоры призваны объединить в единую сеть свыше 60 государств Европы, Азии и Африки. Западные страны обеспокоены тем, что Китай таким образом хочет усилить свое влияние по всему миру.

В Турции назначили ответственных за С-400

Газета Cumhuriyet сообщает, что власти Турции уже назначили командира, ответственного за ракеты С-400, первая поставка которых начнется в середине июля. Турция рассматривает возможность развертывания систем противоракетной обороны С-400 в Анкаре. Ожидается, что батареи будут полностью готовы к работе уже в этом году. С-400 «Триумф» — российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Предназначен для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Преимущество С-400, в том, что он не фиксируется на определенном месте, по этой причине может быть перемещен в любую точку в Турции. Анкара купила две С-400, количество одновременно наводимых полным составом ракет которых составит 72 единицы. На первом этапе Анкаре будет доставлен один комплекс. Ранее руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что турецкие военные также подготовят инфраструктуру для развертывания С-400 в других местах, и эти системы не будут подключены к радару НАТО в Турции, чтобы ослабить опасения по поводу возможных разведывательных действий со стороны Москвы.

Mil.ru ЗРК С-400 «Триумф»

Суматоха вокруг С-400 не закончилась

Согласно газете Financial Times, несмотря на то, что Турция и получила положительные сигналы от Трампа, вопрос о С-400 между Турцией и Штатами может перейти «от спокойного столкновения к катастрофе». Трамп на саммите G-20 в Японии говорил и с Эрдоганом. После Эрдоган сообщил об уверенности в том, что Штаты не станут вводить санкции в отношении Анкары из-за приобретения российских С-400. «Однако несмотря на эту веселую картину в Осаке, соглашения по поставкам С-400 могут стать причиной катастрофы, которая будет похожа на обломки поезда после крушения», — считает Financial Times. Газета пишет о том, что из-за войны в Сирии Турция уязвима по отношению к России, и это еще больше усугубляет ситуацию. «Для Эрдогана было бы неразумно слишком сильно полагаться на искренние высказывания Трампа на саммите в Осаке. Так как Конгресс США вряд ли будет так же оптимистичен, как Трамп в отношении санкций против Турции», — подчеркивается в статье делового издания.

Кто разрабатывал переход на президентскую систему в Турции

Издание Millî gazete опубликовала новость, которая потрясла Турцию. Высокопоставленный чиновник, который предпочел остаться анонимным, сообщил газете о том, что президентская система в Турции разрабатывалась не партийным руководством, а американской консалтинговой компанией McKinsey. В Турции и так этот вопрос бурно обсуждался. Поразительные заявления высокопоставленного чиновника правящей Партии справедливости и развития (ПСР) еще больше усугубили дискуссии. Издание отмечает, что турецкие власти продолжают сотрудничать с американской компанией в вопросах настройки президентской системы правления. «Сотрудничество с McKinsey вызывает озабоченность в рядах правящей Партии справедливости и развития. В настоящее время консалтинговая компания ведет работу по обновлению системы. McKinsey разрабатывает для Турции новую форму правления — полупрезидентскую республику», — цитирует газета свой источник.

Напряжение между Турцией и Ливией нарастает

Согласно Euronews, на фоне военных неудач, которые потерпел главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифе Хафтар, официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил о том, что все турецкие объекты в Ливии являются «вражескими». Ливия запрещает полеты гражданской авиации между двумя странами и заходы турецких судов в порты страны. Он подчеркнул, что ЛНА готова нанести удар по любым судам с турецким флагом, приближающимся к берегам страны. Кроме того, аль-Мисмари отметил, что силы ПВО национальной армии сбили турецкий беспилотник. «Турция и Катар поддерживают наших противников. Турция вмешивается в войну в Триполи с моря, воздуха и с земли», — заявил представитель Ливийской национальной армии. Турецкие власти пока не ответили на заявления Мисмари. Между тем, карта маршрутов движения через воздушное пространство показывает, что в воздушном пространстве Ливии нет движения, пассажирские самолеты предпочитают обходить стороной.

Mil.ru Командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар

Борьба с наркотиками и мигрантами

Согласно SamanyoluHaber, турецкие главное управление безопасности, главное командование жандармерии и командование береговой охраны провели совместную операцию, в ходе которой задержали 41 контрабандиста и более тысячи нелегальных мигрантов. Это была совместная операция в рамках борьбы с «наркотическими преступлениями и контрабандистами, занимающихся перевозкой мигрантов», а также для предотвращения незаконного оборота наркотиков и стимуляторов. Для проведения операции были задействованы 50 тысяч сотрудников подразделений и 238 служебных собак. В ходе рейда потребовалось осмотреть 14 тысяч точек в окрестностях, где больше всего замечены крупные каналы сбыта и использование наркотических веществ.

Власти планируют изменить закон об исполнении наказаний

По данным TR724, Партия справедливости и развития пришла к консенсусу с оппозицией и планирует представить на рассмотрение парламента законопроект об изменениях в судебной системе. Ожидаются важные изменения в законе об исполнении наказаний. Новый законопроект сократит сроки наказания заключенных, отбывающих сроки за убийство. У арестантов, которые умышленно убили кого-то и отбывают срок в 30−40 лет, появится возможность отработать наказание иными способами. Ожидается, что поправки уже скоро вступят в силу, и у заключенных появится шанс «увидеть белый свет раньше времени». Согласно проекту, подготовленному на основе рекомендаций Европейского суда и европейской практики, будет установлен баланс преступности и наказания. Власти утверждают, что также они уделили большое внимание тому, чтобы в обществе не возникло ощущение несправедливости. В отличие от нынешней системы, если в парламенте будет достигнут консенсус, планируется, что заключенные будут отбывать не 66% установленного срока, а 50%. Если законопроект примут, то около 60 тысяч заключенных уже совсем скоро выйдут на свободу раньше срока.

Турция побила свой рекорд по внешнему долгу

Согласно газете Sözcü, министерство финансов и казначейства Турции представило данные о внешнем долге страны, которые могут неблагоприятно повлиять на будущее страны. За первые три месяца 2019 года внешние долги Турции достигли «беспрецедентного уровня» в 60,6% валового внутреннего продукта страны. Увеличение задолженности приходится на государственный сектор — 148 млрд долларов, в то время как задолженность частного сектора составила 299 млрд долларов. Внешний долг Центрального банка Турецкой Республики составил 5,9 млрд долларов. Таким образом в общей сложности внешний долг Турции достиг 453 млрд долларов.

Ken Lund Здание банка Федерального Резерва в Чикаго. США

Метиловый спирт губит и в Турции

За последнюю неделю в городе Мерсин, расположенном на юго-восточном побережье Турции, отравилось по меньшей мере 14 человек от метилового спирта, сообщает газета Hürriyet. Пострадавшим оказали первую помощь в городских больницах. Несмотря на медицинское вмешательство, в результате отравления метанолом умерло 7 человек, 6 человек выписали, 3 человека до сих пор находятся в реанимации. В связи с данным инцидентом начато расследование.

В Турции впервые пройдет фестиваль воздушных шаров

Согласно NTV, в сказочном городе Каппадокия 3-го июля впервые стартовал фестиваль воздушных шаров. Торжественное открытие фестиваля началось с выступления народных танцев Ургюпского района, кроме того, на открытие выступил грузинский ансамбль народных танцев. Планируется, что в небо над Каппадокией поднимутся более 150 воздушных шаров. На фестивале выступят команды из разных стран мира — США, Испании, Польши, Швейцарии, Индонезии, Великобритании, Словакии, Франции, Нидерландов, Японии и Мексики.