Внутрипартийная жизнь политических партий не прозрачна. Для привлечения новых членов и капитализации доверия населения этот ресурс не используется. То ли малополезный, то ли вредный — неведомо. Факты таковы: политические партии, имеющие фракции в Государственной думе, не публикуют стенограммы своих съездов на партийных сайтах. Приоткрыть завесу могла бы стенограмма политической конференции партии «Единая Россия» «в формате совместного заседания высшего совета и генерального советов партии», только что опубликованная на сайте партии, но, видимо, такой цели не было. Скорее, наоборот. Вопреки публично и заранее заявленному председателем партии курсе на обновление стенограмма продемонстрировала исключительно внешнепартийную целеустремленность конференции, к единению партии, её партнерских организаций и госструктур. Кроме 60 членов Высшего совета и 134 членов Генерального совета в мероприятии приняли участие члены совета руководителей фракции партии, группа контроля при президиуме Генсовета за исполнением национальных проектов, руководители НКО, члены правительства Российской Федерации. Не услышали участники конференции слова Д. Медведева, в своей статье процитировавшего Махатму Ганди: «Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире».

Иван Шилов ИА REGNUM «Единая Россия»

Контекст выступлений на конференции оказался другим: мы вместе с вами, Дмитрий Анатольевич, под вашим руководством, и всё сделаем. Потом. В ближайшем будущем. Открывая конференцию, Б. Грызлов, председатель высшего совета объявил, что на повестке дня у нас один вопрос — о резолюции политической конференции партии «Единая Россия». Проголосовали единогласно. Закрывал конференцию не Б. Грызлов, а Д. Медведев. Он предложил поручить президиуму генсовета «в течение месяца доработать все то, чем мы с вами сегодня занимались, свести к единому знаменателю все предложения и оформить в виде резолюции политической конференции, а после представить мне на подпись». Проголосовали тоже единогласно. Спрашивается, за что? За встречу с Д. Медведевым, потому что повестка дня так и не раскрыта (об этом поконкретнее чуть ниже).

Presidential Press and Information Office Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия»

Почему вопрос о транспарентности внутрипартийной жизни «Единой России» («правящей» партии, как себя позиционируют её партийцы) и любой политической партии — совсем не внутрипартийное дело? Потому что без прозрачной внутрипартийной жизни невозможно судить об уровне демократизма, коллективизма или хотя бы о степени коллегиальности той или иной политической партии. А для избирателей в открытом демократическом правовом государстве это важно. Например, что делают, что и как обсуждают в первичных организациях партии, самых близких к населению? Каковы проблемы во взаимоотношениях центральных, региональных, местных и первичных организаций? Дорога с двусторонним движением или нет? В какой степени принимаемые решения учитывают мнение товарищей по партии, например хотя бы выступающих на съездах, говорящих по-деловому, по теме дискуссии, а не с самоотчетами и обещаниями? Или все решения готовятся кулуарно и аппаратно, а публично поднимаются только руки? Почему миллионные партии, состоящие из «простых» граждан, вдруг потом от них отрываются — или так и было задумано?

Фракции политических партий в Госдуме тоже не делают достоянием гласности свои заседания. То, что голосование законов и постановлений членами фракции происходит в порядке партийной дисциплины, — это необсуждаемая традиция. Но не исчезли ли дебаты? Судя по тому, как часто ранее принятые федеральные законы изменяются последующими поправками, их, дискуссий, либо нет, либо «демократический централизм» неискореним и в депутатском сословии. Достоверной информации нет. Слухи есть, в том числе по поводу голосования по пенсионной реформе. Всё, что делается в партиях и их депутатских фракциях, приходит к людям в пересказе специально уполномоченных на то лиц. Как правило, то, что пересказывается, рафинируется до такой степени, что факт становится либо актом пропаганды и агитации, либо проповедью. Или, бывает, враньем. Перепроверить невозможно: стенограммы не публикуются.

Буквального нарушения закона о политических партиях в этом нет. В законе ничего не сказано про стенограммы. Записано общо: партии действуют гласно, а информация об их учредительных и программных документах является общедоступной. Конец цитаты. И тем не менее федеральный закон говорит определенно: выдвижение кандидатов во власть — это самое последнее полномочие и привилегия, которое есть у партии. Главными по смыслу закона и первыми по перечислению целями любой политической партии являются:

формирование общественного мнения;

политическое образование и воспитание граждан;

выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти. Поэтому если следовать закону, то именно эти четыре темы должны постоянно и раздельно обсуждаться партийными форумами, а не одно через другое.

Пресс-служба Севастопольского регионального отделения партии Единая Россия Члены «Единой России» развернули флаг РФ

В далеких двухтысячных годах, когда принимался закон о политических партиях, был только один фундаментальный замысел у главных разработчиков: создать механизм прямой и обратной связи государства и граждан, что и делает общество гражданским, а государство общенародным. Граждане как члены государства сами по себе никакого гражданского общества не образуют. Их объединения по интересам, социальной направленности и пр. элементами гражданского общества никак не являются. Права человека и права гражданина не тождественны друг другу, что неоднократно доказывал председатель Конституционного суда В. Зорькин. Собственно говоря, это ясно и так, с тех пор когда появились международные акты о правах человека как человека и гражданина как гражданина (Всеобщая декларация прав человека —1948 г., Пакт о гражданских и политических правах и Факультативный протокол к нему — 1966 г., Пакт об экономических, социальных и культурных правах — 1966 г. и др.). И если вдруг сама партия о самой себе говорит, что именно на данных направлениях у нее провалы, то это следовало бы оценить с точки зрения федерального законодательства. Чего здесь фактически больше: полезной самокритики или неудовлетворительного следования закону?

За три дня до конференции «Единой России» высший представитель партии и председатель правительства Российской Федерации Д. Медведев в своей статье, адресованной широкой общественности в непартийном СМИ, сделал ряд заявлений. Конспективно:

нужны ли политические партии в XXI веке?

у партии налицо дефицит доверия со стороны населения;

мы мало и скучно говорим о сделанном и плохо объясняем, что и зачем будем делать;

слишком редко даём людям заявить свою позицию на партийных площадках;

не научились слушать «внешних» контролеров: профессиональных журналистов, блогеров, активистов соцсетей, тех, кто занимается журналистскими расследованиями;

у некоторых членов партии — чванство и хамство. И что надо бы сделать.

В публикации нет ни слова о формировании общественного мнения или о политическом образовании и воспитании граждан. Из её контекста ясно: председателю партии понятно, что сейчас не до этого, потому что партия «Единая Россия» оказывается всё дальше и дальше от зоны доверия граждан. Без доверия — кто же поверит такому пропагандисту, агитатору или проповеднику? Однако впереди выборы. Надо побеждать. А как победить при таком дефиците доверия?

Казалось бы, при такой самокритичности и адекватной самооценке любой партии накануне выборов надо перестроить партийные ряды; произвести кардинальную ротацию партийных кадров; пойти как максимум, на обмен партийных документов. Показать людям — в поисках их доверия, — как партия обновляется. В ходе обмена партийных документов можно было бы перепроверить лидеров на формализм, чванство и чинушество, а не ждать, пока об этом напишут в соцсетях. Дать дорогу новым людям. И главное — сделать все внутрипартийные процессы публичными, прямоэфирными. Показать всему обществу тех партийцев, с которых можно брать пример. Рассказать об опыте работы низовых парторганизаций, если есть что рассказать.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Политическая конференция партии «Единая Россия» и должна была бы стать таким образцом, что подтвердила бы и её стенограмма. Но пока не стала. Сразу после открытия заместитель секретаря генсовета А. Грибов поспешил уверить Д. Медведева, что его программная статья задала такой ритм, что уже стартовала большая и содержательная дискуссия по новым задачам и новым смыслам (?!). Что работу надо поставить на системную основу. Начать с себя. Но первый же выступающий, секретарь Нижегородского регионального отделения, стал рассказывать не об опыте нижегородской парторганизации, а о том, как вся партия исполняет поручение Д. Медведева, данное полгода назад, о необходимости «подключения к реализации нацпроектов» и что об этой работе ему еще расскажут в будущем аналитическом докладе. Сейчас же стараемся настроить работу наших региональных и местных отделений таким образом, для того чтобы у каждого нашего гражданина было понимание, как именно изменится его жизнь по ходу реализации национальных проектов. И надо бы еще создать «некие терминалы, сервисы, которые позволили бы сформировать обратную связь».

Председатель отреагировал так: «Просьба: очень подробно не надо, потому что у нас плюс-минус 12 выступлений. Поэтому конспективно». Следующая выступающая предложила создать многофункциональный портал «Национальные проекты глазами людей», где любой житель может зайти на сайт, в социальные сети либо скачать приложение и найти непосредственно тот объект национального проекта, который находится вблизи на территории, где он живет. Руководитель рабочей группы президиума Генсовета по защите прав дольщиков проинформировал об инициативе будущего создания вместе с непартийными организациями центра профессиональной юридической помощи. Секретарь Белгородского регионального отделения партии пыталась увлечь присутствующих темой цифровизации общественных приемных партии и попросила о поддержке в этом. Представитель припартийной «Молодой гвардии» порекомендовала «почаще обновлять приложение «Единой России» и попросила Д. Медведева подписать первую футболку с фирменным партийным стилем. «До первой стирки», — пошутил председатель. Еще один выступающий, не раскрывая тему взаимодействия с некоммерческими организациями, сообщил, что региональным НКО банально не хватает денег и у них излишняя бюрократия и слишком сложная отчетность. Говорилось о том, что партия может привлечь бизнес к решению и этих проблем. На конференции поддержали мысль председателя о необходимости быстро помогать журналистам, прессе, блогерам, вскрывающим острые социальные проблемы. Поговорили о практике предварительного голосования, о высшей партийной школе и о том, что она дает и кому.

Рупор СМИ

Конференция завершилась выступлением Д. Медведева. Как он выразился, «мы специально придумали ее в середине года для того, чтобы пройтись по наиболее актуальным вопросам жизни партии. Ради этого я и написал свою статью «Единая Россия»: курс на перемены»». Надо отдать должное председателю: он живо реагировал на все выступления, часто иронично (можно почитать стенограмму). И концовка речи оказалась концептуально схожей с замыслом данной статьи:

партийные кандидаты должны обязательно публиковать те предложения, те инициативы, ради выполнения которых они хотят участвовать в партии. Тогда их моральное обязательство приобретет уже письменный характер, что очень важно. Избиратели всегда смогут сказать: «Слушай, ты же об этом говорил. Вот это зафиксировано. Почему ты ничего не делаешь?» С другой стороны, мы поймем, с чем идет конкретный кандидат. Чего скрывать, действительно бывают разные ситуации, люди разные бывают (жаль, что на эту тему вообще не говорили на конференции, — А. М.);

еще одна позиция — это повышение открытости нашей партии. Нужно наладить работу по организации общественного обсуждения решений партии. По поводу общественных приемных: давайте их обновим, модернизируем, расширим перечень сервисов, которые могут использовать люди. В том числе имея в виду электронную обработку обращений граждан.

Конференция окончилась. Диалог партии и граждан должен обновиться. Может быть, будут услышаны и такие мои мысли.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Для того чтобы достичь целей национальных проектов и вместе с ними — национальных целей развития, не следует продолжать увлекаться всякого рода созерцанием типа мониторинга и прочего. Не надо делать партийную работу лично опасной для сотрудников органов власти. Надо непосредственно включаться в процесс осуществления нацпроектов, быть внутри них, а не снаружи. Хотя это и очень увлекательное занятие — контрольно-надзорная деятельность и доносительство. Лучше подставлять плечо или меняться местами с нерадивыми исполнителями.

И второе. По существу — приемные граждан, даже если они общественные, — это когда люди идут, а ты сидишь. Правильнее будет, если идут не люди, а к людям. Общественные приемные правящей партии — это нонсенс, намекающий на неэффективность её правления. И вопрос: куда потом переадресуются эти обращения граждан? Государству? Или общественная приемная партии — это уже конечная инстанция в решении хотя бы, к примеру, проблем ЖКХ? В рейтинге проблем, с которыми обращаются люди, эти проблемы давным-давно на первом месте. Или даже еще выше.