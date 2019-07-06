В Японии началась избирательная кампания по выборам депутатов верхней палаты парламента (палаты советников). По существующим в стране правилам, выбирается половина состава палаты, насчитывающей после некоторого расширения 245 мест. В связи с заметным ослаблением оппозиционных партий и их представительства в парламенте в целом японские СМИ предсказывают уверенную победу на выборах 21 июля правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП). Большинство будет достигнуто в любом случае, ибо к депутатским мандатам либерал-демократов добавят избранных от клерикальной партии «Син Комэйто» — «Новая Комэйто», которая выступает в коалиции с ЛДП и формирует вместе с ней правительство.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

По приводимым ТАСС данным опроса избирателей, проведенного японским информационным агентством Kyodo, ожидается, что ЛДП и «Син Комэйто» в общей сложности могут получить до 77 депутатских мандатов из оспариваемых 124 мест палаты. Однако цель либерал-демократов — не простое большинство, а конституционное в две трети мест, что позволяет проводить законопроекты, касающиеся изменения конституции страны. Как известно, действующий премьер-министр Японии Абэ Синдзо, получив от членов партии возможность возглавить кабинет министров в третий раз, для чего потребовалось лично для него изменить устав партии, громогласно объявил о трех главных целях своего правления. А именно: вернуть «северные территории», как в Японии произвольно именуют принадлежащие России южнокурильские острова, успешно провести в 2020 году Токийские летние Олимпийские игры и изменить «мирную» послевоенную конституцию, убрав из нее торжественный отказ японского народа от обладания сухопутными войсками, флотом и военно-воздушными силами. Что, по замыслу Абэ, необходимо для легализации созданных в нарушение 9-й статьи Основного закона страны современных вооруженных сил.

Что касается якобы японских «северных территорий», то тут Абэ свою «партию» с Путиным «успешно» провалил. Ибо в тактике «отъема» русских земель руководствовался не рекомендациями серьезных специалистов по двусторонним отношениям, причем как японских, так и российских, а «советами» жуликоватых отсидевших тюремный срок за коррупцию японских политиканов. Которые толкали своего премьера на обволакивание российского президента лестью и богатыми посулами, убеждая, что только он единолично может, как выражался Б. Ельцин, «подарить острова японскому другу».

В подготовке Токийской Олимпиады роль Абэ не столь велика, и едва ли ее успешное проведение, в чём мало сомнений, будет непосредственно связано с именем честолюбивого Абэ-сан.

Shoji Токио

Остается изменение конституции. Объявленная еще в прошлом году договоренность практически всех действительно оппозиционных партий «остановить Абэ», не допустить на июльских выборах полной победы ЛДП с ее союзниками, может не увенчаться успехом. Хотя есть некоторые примеры успешной борьбы объединенной оппозиции на довыборах выбывших депутатов парламента. Так, в апреле текущего года ЛДП потеряла два места в ключевой нижней палате парламента в префектурах Окинава и Осака. Тогда агентство Kyodo даже назвало этот результат «сильным ударом по позициям премьер-министра Абэ Синдзо». Хотя на выборах на Окинаве, где традиционно сильна оппозиция правящей партии, которая не хочет или не может отвечать интересам местного населения, десятилетиями требующего убрать или хотя бы сократить присутствие американских военных баз на острове, либерал-демократы редко побеждают.

Можно, конечно, допустить, что оппозиции удастся договориться и по согласованию выдвигать в избирательных округах одного общего кандидата, что позволит реально увеличить представительство выступающих против курса Абэ политических сил страны. Но и в этом случае у правящих кругов есть резерв в лице лишь на словах называющей себя оппозиционной партии «Ниппон иссин-но кай» («Японское общество обновления»), уже имеющей в верхней палате парламента 15 депутатов. Которые могут поддержать ЛДП в ее стремлении внести поправки в Основной закон страны. Если и этого будет недостаточно для завоевания большинства в две трети, у ЛДП есть немалый опыт привлечения на свою сторону так называемых «независимых» депутатов.

Как бы то ни было, у Абэ остается всё меньше времени для изменения конституции. Хотя уже поговаривают, что он замыслил вновь продлить еще на один срок свое премьерство. Подчиненные ему депутаты и члены партии могут вновь удовлетворить его амбиции. А вот понравится ли это японскому народу…