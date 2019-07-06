На чём в свое время «спёкся» Борис Березовский? И почему он так кончил — известно как? На том, что хотел хорошо жить «за бугром», и чтобы его ничего плохое не касалось. И оттуда — пакостить. Но каждый год после эмиграции в Туманный Альбион британские власти, получая из России запросы на экстрадицию олигарха и давая на них дежурные «отписки», как фиговым листком прикрытые антироссийскими политическими мотивами, на самом деле не забывали и о сермяжном. Приходили, рассказывали об очередном запросе, обещали отклонить, но… «вы же понимаете, господин Березовский, все сложности текущего момента?». Березовский все понимал: «Куда и сколько перечислить?». «Туда-то и столько-то», — следовал ответ, и всякий раз перечислялось, видимо, немало, если в какой-то момент выяснилось, что почти ничего не осталось. Тогда и родилась идея отсудить на поддержание штанов «копеечку» у Романа Абрамовича, но тот суд Березовский, как помним, с треском проиграл. Последней ставкой опального олигарха стала попытка собрать досье на таких же лондонских «сидельцев», финансировавших подготовку «оранжевого» переворота в России. И податься с ней в Москву, сдав подельников и выторговав себе прощение. На этой стадии политической агонии и наступила агония настоящая: нужно ли говорить, что каждый шаг БАБа «принимающей» стороной строго контролировался, и допустить провала с таким трудом созданной антироссийской агентурной сети местные спецслужбы не могли. Тогда-то и пришел закономерный финал, сюжеты о котором обошли все телеканалы и интернет. А кое-кто заодно, под шумок, как и в случае со Скрипалями, попытался всё свалить с больной головы на здоровую, развернув против России целую (дез)информационную спецкампанию. Чисто английский почерк: организовав, обвинить…

Жозеф Ефимовский. Не так уж плохо

Marina Lystseva Роман Абрамович

Березовский такой далеко не первый. Помнится, еще в XIX веке сбежавший в Лондон Александр Герцен прочно сел с финансированием своего диссидентского «Колокола» на шею Ротшильдов. Те не возражали и долгое время Герцена содержали. В том числе и за то, что он помог им унизить российскую власть. Как свидетельствует один из биографов этого клана Алекс Фрид, Ротшильды сначала обналичили Герцену полученные под залог отнятого у него имения «билеты московской сохранной казны», с которыми он сбежал, а затем предъявили их к оплате российским властям, пригрозив, что в случае отказа по внутренним соображениям, которые банкиры брать в расчет не собирались, они предадут гласности «факт неплатежеспособности» русского монарха. Угроза возымела действие: деньги с процентами были получены. Только вот когда спустя некоторое время Герцен раскаялся и засобирался в Россию, он почему-то очень быстро завершил свой земной путь при обстоятельствах, похожих на те, которыми оказалась обставлена кончина Березовского. Разные времена, разные эпохи, разные люди, а вот фирменный почерк не меняется…

Не меняется и менталитет фигурантов этих историй с трагическим финалом. Почему-то каждый следующий считает себя умнее предшественников: «Уж со мной-то ничего подобного не случится!..». И надеется «заинтересовать» своих новых хозяев настолько, чтобы гарантированно остаться «в шоколаде» и, разумеется, в безопасности. Забывая, что предателей не любит никто: изменивший раз изменит потом сколько угодно, «лиха беда начало». И надежды если и кого питают, то только юношей. И девушек. Очередной «революционер», идущий по стопам этих и многих других предшественников — Михаил Ходорковский, оказавшийся в новостных «топах» в связи с недавним решением российского Минюста и Генеральной прокуратуры включить связанный с ним Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) в перечень иностранных НПО, деятельность которых в России нежелательна.

Маленькое отступление: что такое «Свободная Россия»? Между прочим, название отнюдь не случайное, а символическое. Society of Friends of Russian Freedom — «Общество друзей русской свободы» — под таким названием одновременно, в 1890—1891 годах в Британии и США возникли организации, оказывавшие морально-политическую и финансовую поддержку русским нигилистам-народовольцам. «Свободная Россия» — название ежемесячника этих обществ, который в Лондоне редактировал Сергей Степняк-Кравчинский — террорист, убийца начальника Третьего отделения генерал-лейтенанта Николая Мезенцева, сбежавший после этого за границу; в США этим занимался Лазарь Гольденберг, ссыльный, бежавший из России сначала в Швейцарию, а затем в Лондон, где основал Общество еврейских социалистов, после чего двинул свои стопы за океан. Кураторство этим проектом со стороны «принимающей» стороны осуществлял американский публицист Джордж Кеннан, неутомимый популяризатор идей русских революционеров. Именно ему приходился внучатым племянником будущий «гуру» антисоветской дипломатии Джордж (Фрост) Кеннан, автор знаменитой «длинной телеграммы» в Госдеп из московского посольства США, где он в феврале 1946 года был временным поверенным. И именно на этой телеграмме была выстроена вся стратегия американского «сдерживания СССР», да и Уинстон Черчилль совсем не случайно выступил с Фултонской речью 5 марта 1946 года, «отстав» от той телеграммы Кеннана-младшего всего на две недели, что ясно указывает на взаимосвязь этих событий. К чему клонят эти исторические параллели — нужно быть слепцом, чтобы не увидеть.

Secretsofbusiness.ru Борис Березовский

Почему ФСР (или FRF) — иностранная организация? Потому, что создана в Вашингтоне в 2014 году, на волне событий на Украине и развернутой на этом фоне антироссийской истерии. У истоков ФСР стояли некие «русские эмигранты», которых с задачей «объединения русских диаспор» собрали и организовали вполне конкретные и влиятельные американские НПО. Среди них Фонд Рокфеллера, Freedom House, Human’s Rights First, МРИ — Международный республиканский институт (его возглавлял покойный Джон Маккейн). Для справки: МРИ входит в структуру Национального фонда в поддержку демократии (NED) — двухпартийной организации, основанной Конгрессом США в 1983 году, при Рональде Рейгане, финансируемой через правительственное Агентство США по международному развитию (USAID); другой частью структуры NED является возглавляемый экс-госсекретарем Мадлен Олбрайт Национальный демократический институт (НДИ). А еще учредителем «Свободной России» является «Открытое общество» Джорджа Сороса, филиалом которого и стало движение «Открытая Россия» М. Ходорковского. До марта нынешнего года оно функционировало в статусе «российского общественного, а затем общественно-политического (!) движения»; в марте же объявило о самороспуске, превратившись в «самоуправляемое сетевое общественное движение без регистрации». Почему? Еще в 2017 году Минюстом и Генпрокуратурой была прикрыта деятельность в России трех связанных с «Открытой Россией» НКО, которые по сути являлись каналами связи с зарубежными кураторами. Два — британских, с упоминанием «Открытой России» в названии, третье — американское: «Институт современной России» (ИСР), на руководство которым Ходорковский-отец посадил своего сына Павла Ходорковского.

Именно ИСР нам наиболее важен потому, что наряду с упомянутыми «рокфеллеровцами», «правозащитниками» из Freedom House, Human’s Rights и маккейновским МРИ, он вошел в число учредителей того самого ФСР — Фонда «Свободная Россия». И ликвидировав одной рукой «спалившуюся» «Открытую Россию», другой рукой Ходорковский-старший тут же передал ее функции британскому Фонду «Будущее России» (Future of Russia Foundation). Тем самым повысив это главное направление своей деструктивной деятельности в «статусе»: «Открытая Россия», как помним, — филиал соросовского «Открытого общества», а сам Сорос — подельник Ротшильдов; что касается «Будущего России», то его основу, как увидим, Ротшильды закладывали сами начиная еще с 2002 года, не прибегая к посредникам, что говорит о значимости для них этого антироссийского проекта. Ходорковский тогда еще даже не сидел, а вынашивал планы оптовой покупки депутатов Государственной думы с переводом российской власти на «парламентскую», то есть на собственную, олигархическую, систему правления.

Николай Ге. Портерт А.И. Герцена. 1867 г

Очень показательны все эти пертурбации: множественность однородных организаций, объединенных общей задачей, — важнейшее конспиративное правило. Во-первых, их обилие путает особо не вникающую в дела общественность, создавая иллюзию оппозиционной массовости; ведь чтобы понять, что везде одни и те же физиономии, нужно тщательно вчитаться, разобраться. А запутав и не дав этого сделать, легче вербовать «пушечное мясо». Во-вторых, «массовостью» если не маскируется, то отводится на второй план центр, которым и является Ходорковский-отец. В-третьих, выпадение одной из структур, как случилось с «Открытой Россией», не должно останавливать подрывную деятельность; так требуют «заказывающие музыку» кураторы. В-четвертых, когда кто-то вот так «выпал» из «обоймы», у центра есть выбор запасных вариантов, кому и что перепоручить. И остается время на маневр: именно по этой логике место «Открытой России» занял фонд «Будущее России» с говорящей аббревиатурой ФБР (фонд «БР»).

На этом, в общем-то, с марионетками всё ясно: Ходорковский-старший учредил семейное предприятие «профессиональных оппо-революционеров». По левую от себя руку, в ИСР, на связь с западными кураторами-учредителями «Свободной России» посадил отпрыска. А правой рукой уже сам уцепился за этих кураторов с помощью ФБР. Посмотрим, как функционирует эта схема.

ИА REGNUM Михаил Ходорковский

Институт Ходорковского-сына — это «прачечная»: как благотворительная организация, зарегистрированная в Нью-Джерси (США), он свободен от уплаты налогов, и значит, через него можно безотчетно проводить любые суммы по любым адресам. Всё это прикрывается «аналитическими исследованиями»; однако конкретных результатов этой работы, за исключением растянутого на несколько лет «многосерийного» и, в общем-то, бесполезного доклада о российской «имитационной» демократии, не просматривается. Всё остальное — это проект The Interpreter: критические публикации, взятые из «нужных», то есть преимущественно либеральных и левацких российских СМИ, переводятся на английский язык, и с ними знакомится «широкая» западная общественность. Поэтому очень похоже, что Фонд «Свободная Россия», в этом его основное «призвание», — один из важных адресов, по которым поступает финансовая часть; во всяком случае, оперативно создать на постсоветском пространстве после закрытия «Открытой России» сразу два филиала в лице «Домов Свободной России» (ДСР) в Киеве и Тбилиси — дело, скорее всего, недешевое. Выбор Украины и Грузии в комментариях не нуждается. Показательно: единственным проектом «дома» на Украине на сайте фонда заявлен EmigRussia, и заключается он в подстрекательстве российских граждан к эмиграции и тенденциозном информировании российской и украинской «общественности» о тех, кто сбежал, «выбрав свободу». «Дом» ни много ни мало объявляет себя «альтернативным российским посольством» и «точкой сборки русской диаспоры» в Восточной Европе. С полузабытым журналистом Евгением Киселевым, «птенцом гнезда» олигарха Владимира Гусинского, в составе «общественного совета», что очень наглядно.

То же самое и в Грузии. Среди учредителей тбилисского ДСР — Тамар Кинцурашвили, главный телевизионщик и советник Саакашвили, Гела Васадзе — заммэра Батуми после изгнания из Батуми Аслана Абашидзе. Главным консультантом же у них Гиви Таргамадзе, фигурант целого ряда знакомых российской аудитории фильмов о подрывной деятельности западных центров.

Ну, и теперь самое время перейти к главному: кто правит бал, и за чей счет. Разумеется, не сам Ходорковский. И не привлеченные им для массовки «эксперты» из «подтанцовки».

Еще раз вспомним западный «фланг» учредителей Фонда «Свободная Россия»: Рокфеллеры, Маккейн, Сорос и т.д. Кто и что объединяет этих ненавистников России? Объединяет их «крыша» Госдепа, которую в фонде представляет председатель совета директоров Дэвид Крамер, советник двух заместителей госсекретаря, а также помощник самого госсекретаря (Кондолизы Райс), «специалист» широкого профиля — от проблем постсоветского пространства с упором на Россию, Украину и Белоруссию до демократии и прав человека. Заместитель Крамера Пейдж Александер обеспечивает «свободороссам» европейское внимание, курируя по линии уже не Госдепа, а, видимо, ЦРУ, связь USAID с брюссельскими НПО, близкими к правящей бюрократии ЕС. В руководстве «организации русских эмигрантов», создающей «зарубежную диаспору», — это далеко не все руководящие иностранные аборигены; всех перечислить — никакого разумного объема статьи не хватит. Тем более, что упорные слухи, распространяемые западными СМИ, приписывают Д. Крамеру связь с международным аферистом Уильямом Браудером, интересы которого в Институте современной России, под крылышком Ходорковского-младшего, представляет его «деловой партнер» профессор Ричард Саква.

Famouspeopleever.blogspot.com Дэвид Рокфеллер

А сейчас — от кураторов-исполнителей к заказчикам-кукловодам. Как-то на периферии нашего внимания остался эпический ФБР — Фонд «Будущее России», используемый Ходорковским взамен приказавшей долго жить «Открытой России». А самое интересное, между тем, — именно там. Сразу бросаются в глаза две вещи. Одним из учредителей ФБР является рейгановский экс-посол США в Москве Артур Хартман (умер в 2015 г.); практически полностью совпадают списки ключевых фигур ФБР и Института современной России. «Скамейка» подводит или ставка сделана на «проверенные» кадры, — как местные, американские, так и перебежчиков? Вроде упомянутого Пастухова, изображающего из себя «жертву авторитаризма», пострадавшую от «режима» за «смелые» публикации в либерально-диссидентской «Новой газете».

Но в списках ФБР и ИСР имеются и «показательные» фигуры. Прежде всего, кадровый дипломат и шпион Дональд Дженсен, сотрудник посольства США в СССР как раз во времена посла А. Хартмана, работавший на радиостанциях «Голос Америки» и «Свобода». И что самое интересное. В число ведущих функционеров ФБР, наряду с М. Ходорковским, его партнером по ЮКОСу Леонидом Невзлиным (заочно осужденным на пожизненное за организацию заказных убийств), директором питерского «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским, а также Генри Киссинджером — да-да, тем самым! — входит и лорд Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд. Это предводитель одного из ответвлений британской ветви династии, что в мае 2012 года произвел фурор публичным соглашением с ныне покойным Дэвидом Рокфеллером. Кроме самого Джейкоба Ротшильда, в списке «актива» ФБР еще и S.J.P. Trust Corp. Ltd, тесно связанный с Фондом Ротшильда.

С учетом того, что и Фонд Рокфеллеров к комбинациям вокруг и внутри структур М. Ходорковского в США вполне себе, как мы убедились, тоже причастен, получается, что тогдашнее объединение бизнесов двух ведущих олигархических кланов имело и политическое, антироссийское измерение. И с учетом сроков заключения того альянса очень похоже, что импульс всей этой возне был дан возвращением Владимира Путина к власти в России по итогам мартовских президентских выборов того же 2012 года. Тогда и был по-настоящему востребован М. Ходорковский, «свистнувший наверх», в свою очередь, своих марионеток и приспособленцев.

Итак, весьма стройная схема получается. Британские и американские организации, тесно связанные с М. Ходорковским, находятся под политическим кураторством Госдепа, наводнены сотрудниками западных спецслужб, симметрично расположены по обоим берегам Атлантики и функционируют при финансовой поддержке основных олигархических кланов — Рокфеллеров и Ротшильдов.

Darrenwinters.com Джейкоб Ротшильд

Но вернемся к Ходорковскому. Сегодня благодаря столь мощному покровительству он, подобно упомянутым нами Герцену и Березовскому, набирается «храбрости» и из-за границы учит всех, включая президента, как следует реагировать на наводнение в Иркутской области, пафосно примеряя на себя тогу «духовного авторитета». Хотя на самом деле если каким «авторитетом» и является, то разве что уголовным. Что случится завтра, конечно же, знает один только Бог. Но вот что известно точно: отработанный «человеческий материал» в подобных «играх», как правило, очень быстро превращается в расходный. И полагаться на близость к натуральным людоедам, репутация которых прочно закрепилась и за Ротшильдами, и за Рокфеллерами, очень опрометчиво. До полного безрассудства. Ведь куда там Ходорковскому, сломавшему себе шею на «парламентской республике», до того же Березовского, взобравшегося в свое время в куда более высокое кресло секретаря российского Совбеза!

Но нет, гордыня и амбиции очень часто застят глаза до потери даже инстинкта самосохранения. И всякий раз так почему-то получается, что свою биографию, как и свою судьбу, каждый себе пишет сам. А историки и биографы потом ее лишь интерпретируют. Говорят, тому же Березовскому принадлежит удивительно точный афоризм, в верность которого, однако, как выяснилось, не смог поверить и он сам. И который поэтому превратился в эпитафию. «Умные учатся на своих ошибках, а дураки вообще необучаемы!». То-то и оно…