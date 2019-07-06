Страсти после визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова в Грузии несколько притупились, акции протеста у здания парламента в Тбилиси уже не собирают той критической массы людей, которая позволила бы организаторам закрыть проспект Руставели. Но страсти окончательно не утихли, а организаторы акции готовятся к очередному «ударному» мероприятию — так называемому Маршу свободы. Очередному, потому что первый такой марш прошел и собрал достаточно внушительную массу людей. Конечно, среди участников шествия были и «воодушевленные» ненавистью к «российским оккупантам» лица, среди которых выделялись лидеры «Единого национального движения», отколовшейся от него два с лишним года назад, но идейно близкой «Европейской Грузии», а также многочисленных мелких партий-сателлитов ЕНД. Но была и та масса людей, которые, в общем-то, и не знали, «в чём суть да дело», понятия не имели о Гаврилове и целях самого шествия. Один из таких участников на вопрос, чего он требует, заявил: это правительство не дает мне денег, хочу денег. Людей, которые участвовали в шествии, оппозиция организованно привезла в центр Тбилиси из регионов: на прилегающих к площади Свободы улицах стояли автобусы и микроавтобусы без каких-либо обозначений, которые по окончании марша исчезли, так как увезли пассажиров обратно — в далекие города и села. Благодаря такой организации Марш мира и получился внушительным и многочисленным.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

George Melashvili Протесты в Грузии. 2019

Слово «деньги» откровенный гражданин проронил не случайно. Обычно такие мероприятия финансируются, и по установившейся традиции участники акций получают от мобилизовавших их «координаторов» определенную сумму. Для кого-то она может показаться мизерной, но для рядового населения, целый месяц работающего ради каких-то 300−500 лари, эти дополнительные деньги — дело не лишнее. Подтверждающая такие предположения информация уже просочилась в соцсети, в которых представители экспертного общества пишут, что «акции у здания парламента финансируют участвующие в стратегических проектах грузинские бизнесмены». Личности не называют.

«Ударив» шествием по грузинским властям и «оккупантам», лидеры грузинской оппозиции и ассоциирующихся с ней всевозможных неправительственных организаций и гражданских активистов продолжали ежедневно созывать граждан на митинги у здания парламента. Правда, собиралась лишь масса людей, едва способная заполнить площадку и широкий тротуар, не занимая проезжую часть. К тому же значительная часть присутствующих на таких мероприятиях были сотрудники полиции, машины скорой помощи и съемочные группы телекомпаний.

Но требования были и остаются прежними: «Россия — оккупант», нынешнее правительство — «насильник», а министр внутренних дел Георгий Гахария как «организатор насилия» должен уйти в отставку. С этими лозунгами планируется и очередной Марш свободы, который должен начаться 6 июня в 19:00 по местному времени и закончиться у бизнес-центра олигарха Бидзины Иванишвили на горе Мтацминда.

Saeima Бидзина Иванишвили

Прокуратура Грузии тем временем опубликовала результаты промежуточного расследования событий 20−21 июня у здания парламента и квалифицировала их как организацию группового насилия с целью свержения власти.

На основе анализа полученных в результате следственных действий доказательств и показаний свидетелей прокуратура сделала следующий вывод: «В ночь с 20 на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное свержение и захват власти путем мятежа. Установлено, что первой фазой осуществления этого намерения было именно взятие штурмом здания парламента, за чем должны были последовать преступные действия на всей территории страны». Прокуратура отметила, что этот замысел был пресечен благодаря усилиям правоохранительных органов.

Хотя задержанные во время этих беспорядков в Тбилиси лица уже освобождены, ответственность со многих подозреваемых в организации насилия лиц не снята, а прокуратура обещает, что в скором времени число обвиняемых по этому делу лиц возрастет, и обещает периодически информировать общественность о ходе расследования.

Уголовное дело заведено прокуратурой и по фактам возможного превышения силы со стороны полиции, которое также находится в стадии интенсивного расследования, говорится в сообщении.

На данном этапе допрошено около 170 лиц, среди которых — пострадавшие при разгоне акции граждане.

«Из находящихся в Тбилиси 15 больниц, куда были помещены пострадавшие граждане, журналисты и сотрудники правоохранительных органов, на основании определения суда были полностью изъяты медицинские истории, а также примененные полицией резиновые пули и иные предметы. Уже назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. У телекомпаний и других СМИ затребованы видео‑ и аудиоматериалы, отражающие события у здания парламента, которые содержат несколько сотен файлов. Изучение и анализ данных материалов ведется в интенсивном режиме», — сообщает прокуратура. Параллельно изучаются записи камер видеонаблюдения, размещенных на проспекте Руставели и прилегающих улицах.

Камера видеонаблюдения

Для определения вины сотрудников полиции прокуратура затребовала информацию у МВД, а для обеспечения прозрачности расследования тесно сотрудничает с аппаратом народного защитника и неправительственных организаций, говорится в сообщении. По этому делу прокуратура также обещает периодически информировать население о результатах расследования.

На фоне такого заявления прокуратуры лидеры оппозиции утверждают, что никакого насилия в ту ночь не было, штурм парламента никто не планировал, а дело, возбужденное прокуратурой, правительство Грузии просто «шьет» оппонентам для расправы с их лидерами и прикрытия собственного преступления.

Между тем отдельные телекомпании, в основном телекомпания «Имеди», а также рядовые граждане — пользователи соцсетей, активно публикуют сделанные ими видеозаписи событий ночи 20−21 июня. В кадрах явно видно, как оставшиеся у здания парламента мужчины достаточно крепкого телосложения напирают на кордон полиции, силой отбирают у полицейских дубинки и щиты, избивают их этими же предметами, забрасывают камнями и бутылками, затем всё же прорывают кордон, и часть «мирных митингующих» врывается во внутренний дворик парламента. Насилие в этих кадрах исходит именно от «демонстрантов», перед которыми оппозиционные лидеры поставили определенную задачу, а затем предусмотрительно скрылись в безопасное место. Вероятно, ожидали исхода, подобного событиям ноября 2003 года.

Было ли насилие со стороны полиции? Отдельные записи, которые публикуют телекомпания «Рустави-2» и оппозиционные СМИ, показывают, как сотрудники полиции ведут прицельную стрельбу резиновыми пулями по демонстрантам. Правда, стрельбу ответную, после насилия со стороны участников акции. В некоторых кадрах после выстрелов отдельные демонстранты хватаются за глаза или за голову, как бы показывая, куда попала пуля.

Множество пострадавших при разгоне акции подтверждает, что факты превышения силы со стороны полиции были, но некоторые независимые грузинские аналитики не исключают, что такое развитие событий было подстроено остающимися в рядах правоохранительных органов соратниками либо сторонниками прежней власти. «Эту полицию и этот спецназ в свое время готовили и тренировали по указанию Саакашвили, обучали разгонять митинги именно такими средствами», — поясняют они. Частично подтвердил это и сам Саакашвили, который в видеообращении после событий 20 июня заявил, что «не ожидал от подготовленной им полиции таких деяний». Сейчас он их не ожидал, а тогда, 7 ноября 2007 года, когда пострадавших было намного больше, ожидал? А 26 мая 2011 года, когда кроме пострадавших были и погибшие?! Тогда, по мнению экс-президента и его соратников, подобные действия были в порядке вещей, потому что полиция защищала «государственность», точнее, их власть.

Скорая помощь. Грузия

Независимые грузинские аналитики считают, что нынешнее правительство должно было еще в 2012 году провести коренную реорганизацию в рядах полиции, точно так же, как в свое время, после прихода к власти в 2003 году, это сделало правительство Саакашвили. Оно попросту уволило всех полицейских и набрало новых, своих, тщательно подготовленных и обученных. Эти силы остаются в правоохранительных органах и, по мнению экспертов, действуют в пользу оппозиции и против нынешней власти.

Но это касается событий, «спровоцированных» визитом и фигурой Гаврилова, которой в Грузии, как выяснилось, придают гораздо большее значение, чем в стране, которую он представляет. Что касается самой причины митинга у здания парламента 20 июня, она остается предметом размышлений, обсуждений и выведения всевозможных версий. А эти версии активно муссируются грузинскими СМИ и предлагаются грузинскими политологами, аналитиками, экспертами.

Тема Гаврилова для Грузии — своеобразное табу. Выступать «за», говорить в положительном или даже нейтральном тоне относительно его визита в Тбилиси, во всяком случае публично, нельзя. Поэтому информационное и экспертное пространство Грузии пестрит всевозможными негативными предположениями и версиями. Одни уверены, что «провокацию подстроил сам Гаврилов», другие видят за его действиями и заявлениями «замыслы и планы Кремля». А некоторые «аналитики» идут еще дальше, выходят на международный уровень и предлагают найти в этом деле «греческий след». Правда, сами подробно на тему такого «следа» говорить не желают, лишь подбрасывают тему для размышления.

Тем временем всё увереннее звучат оценки тбилисских событий со стороны западных партнеров. Они выходят именно на «Москву и Кремль». Одну из последних «четких» оценок Запада в интервью грузинской службе «Радио Свобода» дал Метью Брайза, представленный ныне как старший исследователь «Атлантического совета». Он выразил надежду, что «визит Гаврилова был ошибкой».

«Надеюсь, это была ошибка. Не могу представить, как мог какой-то грузинский политик допустить такое действие и не ожидать ответного взрыва недовольства, что, собственно, и случилось. То, что он сел в кресло спикера парламента, для меня совершенно непонятно на фоне того, что мы вместе прошли в 2008 году и что продолжается до сих пор. Россия оккупировала территории Грузии и продолжает ползучую аннексию. Так что не знаю, что случилось. Я не включен в грузинскую политику в ежедневном режиме, как прежде», — заявил Брайза.

Напомним, что в 2008 году, когда произошли августовские события и когда Саакашвили принял решение «о восстановлении конституционного порядка в Южной Осетии», Брайза был тесно включен в грузинскую политику и в ранге заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам занимался вопросами урегулирования конфликтов.

ИА ОСинформ Уничтожен грузинский танк Т-72. 18 августа 2008 года

По его оценке, относительно визита Гаврилова нынешняя власть приняла «неразумное решение», поэтому «реакция народа была неудивительной». Брайза высказал еще одно предположение о том, что «кто-то хотел выслужиться перед Москвой и выполнить чей-то заказ перед Россией». Так, «дипломатично-обтекаемо», но в общем четко выражена позиция Запада относительно событий в Тбилиси. Исходя из этой позиции можно понять, почему визит Гаврилова вызвал «протест» соратников Михаила Саакашвили, мобилизацию массы недовольных визитом «оккупанта» людей у здания парламента, ответное недовольство визитом и поведением Гаврилова со стороны лидеров правящей партии и отставку председателя парламента. Он оказался тем самым «мальчиком», на которого «упали все шишки».

Грузия — маленькая страна в регионе между двумя морями и двумя противоборствующими мирами, которая считает, что уже 26-й год ведет независимую жизнь на мировом пространстве. Но так ли независима внутренняя и внешняя политика Грузии, как уверенно публично заявляют все ее правители? Может ли она сама решать, с кем ей дружить, а с кем враждовать или просто не поддерживать отношения? События говорят сами за себя. Грузия, исходя из своего географического положения, находится между молотом и наковальней (соответственно — Западом и Россией), как бы играя роль железа, которое подвергают достаточно жесткой и грубой обработке. Все 26 лет западный мир пытается выковать из Грузии своего надежного «партнера и союзника», обильно выдавая обещания членства в ЕС и НАТО, но не обозначая никаких сроков их выполнения, лишь вселяя надежды и поддерживая их. А одновременно использует Грузию в качестве «инструмента» для достижения своих целей в соседней с Грузией России.

Усиленная работа Запада дает свои плоды. В Грузии сформировался определенный слой так называемых «сливок общества», который управляет страной, определяет ее политику, ведет оппозиционную деятельность, занимается всевозможными исследованиями, и представители этого слоя соответственно политической ситуации перекочевывают из одной группы «сливок общества» в другую, то формируя правительство, то организуя протесты, то выступая в качестве аналитика текущих событий. А все вместе с помощью СМИ занимаются формированием общественного мнения. Правда, тоже на уровне «сливок общества». Потому что основная масса трудоспособного населения Грузии, за счет которой и существуют эти «высшие слои», от политики достаточно далека…

Клод Верлинд. Марионетки (фрагмент)

Напомним, что начиная с 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста под лозунгами «Россия — оккупант», «Гахарию — в отставку» (Георгий Гахария — глава МВД) и «Выборы по пропорциональной системе». Поводом для движения протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию.

А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе. Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.