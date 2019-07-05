27 июня 2019 года министерство обороны Турции официально заявило: «Из находящегося под контролем сирийского правительства региона был совершен преднамеренный артиллерийский обстрел нашего наблюдательного пункта под номером 10. В результате нападения погиб наш солдат, еще трое военных получили ранения».

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

В данном заявлении также говорилось о вызове российского военного атташе в Анкаре для обсуждения этого события в генеральный штаб ВС Турции. Кроме этого, минобороны Турции высказало решимость отвечать на подобные нападения.

Речь идет о турецком наблюдательном посте у города Шейх-Магер на северо-западе сирийской провинции Хама. Надо заметить, что турецкие военные провели ответный минометный обстрел нескольких сирийских деревень в этом же районе, находящихся под контролем Дамаска. Ими было выпущено более 18 мин.

Как минимум еще дважды сирийская и турецкая армии провели взаимные обстрелы в течение нескольких последующих дней. Конфликт был прекращен после прибытия на позиции Сирийской арабской армии (САА) российских военных.

Артиллерийский обстрел

Эта ситуация сразу напомнила прогноз отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора, который предрек, что турецкая и сирийская армии рано или поздно столкнутся. Он сделал его в начале января 2019 года в интервью телеканалу Fox News. Правда, он прогнозировал эти столкновения на территории, занимаемой сирийскими курдами, которую должны оставить американские войска, а не в провинции Идлиб и прилегающих к ней районах.

Надо сказать, что военное противостояние Сирии и Турции в интересах США, а также в интересах Израиля. Это может разрушить формат урегулирования кризиса в Сирии, сложившийся в Астане между Россией, Турцией и Ираном.

Как известно, 17 сентября 2018 года между Турцией и Россией в Сочи было заключено соглашение о создании Идлибской демилитаризованной зоны. Согласно этому соглашению, именно Турция должна была обеспечить полный вывод террористических группировок и отвод тяжелого и среднего вооружения так называемых «умеренных» боевиков из этой зоны.

Однако Анкара не выполнила свои обязательства. Сложилась еще более плохая ситуация: джихадисты из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конечном итоге взяли под свой контроль почти всю провинцию Идлиб, вытеснив другие группы.

Sntat.ru Террорист

Значительный регион на западе Идлиба контролирует террористическая группировка «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в мае 2019 года выпустившая видео, в котором пообещала устроить России в Сирии такую же войну, как Советский Союз получил на территории Афганистана. Подавляющее число членов этой организации — это иностранные джихадисты.

Часть линии соприкосновения с Сирийской арабской армией контролирует так называемый Фронт национального освобождения, объединяющий протурецкие группы боевиков. Фронт создан, контролируется, снабжается и поддерживается Турцией. Боевые позиции Фронта находятся как раз в нескольких десятках метров от наблюдательного пункта турецкой армии у города Шейх-Магер. С этих позиций неоднократно велся огонь по сирийским военным и населенным пунктам на территории, находящейся под контролем правительства Сирии. Всё это делалось при молчаливом согласии ВС Турции.

Если первые месяцы после заключения Сочинского соглашения исламисты вдоль линии соприкосновения Идлибской буферной зоны ограничивались только обстрелами, то уже в ноябре 2018 года они перешли к операциям наземными силами. В конечном итоге это привело к массированным наступательным действиям Сирийской арабской армии при поддержке с воздуха со стороны ВКС РФ с 6 мая 2019 года. Кстати, дата выбрана не случайно, это день памяти святого великомученика Георгия Победоносца.

Наступление началось очень хорошо и привело к захвату нескольких стратегических городов, в частности города Кафр-Набудех. Однако на «спасение» боевиков бросилась Турция, по ее настоятельной просьбе было объявлено прекращение огня на 72 часа. Боевики, не дождавшись его окончания, подтянув резервы и получив от турецких военных тяжелое вооружение, пошли в контрнаступление.

В результате им даже удалось на некоторое время отбить у сирийской армии Кафр-Набудех. Этот город сирийские военные вернули, а ряд пунктов не смогли. Затем было как минимум еще одно прекращение огня по просьбе Турции, окончания которого исламисты тоже не дождались, а перешли к активным действиям.

Следует заметить, что с начала наступления сирийских военных в начале мая 2019 года резко участились попытки боевиков нанести удар по российской авиабазе Хмеймим. При этом ими использовались не только вооруженные беспилотники, но и реактивные системы залпового огня. Данные атаки были успешно отражены.

Mil.ru Российская авиабазе в Сирии Хмеймим

В начале июня 2019 года на северо-западе провинции Хама боевиками из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзниками были захвачены стратегическая вершина Таль-Малах и город Джибин. Контроль над вершиной позволяет контролировать все движение по главному шоссе между городом Мхарде и городом Скайлабия, которые являются стратегическими узлами обороны Дамаска в этом районе.

В настоящее время наступательные операции Сирийской арабской армии приостановлены. Продолжается воздушная компания со стороны российской и сирийской авиации, а также ракетно-артиллерийские обстрелы позиций джихадистов.

1 июля появилась информация, что Россия, Иран и Турция в июле 2019 года проведут саммит в рамках астанинского формата урегулирования кризиса в Сирии. Очевидно, что будет обсуждаться судьба Большого Идлиба.

Позиция Турции ясно видна уже сегодня как по заявлениям официальных лиц, так и действиям турецких военных. 4 июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT отметил важность Идлиба с политической и гуманитарной точек зрения и подчеркнул, что с атаками на этот район необходимо покончить. Он также добавил, что «России необходимо держать под контролем силы режима [Башара Асада]» и не допускать их атак на турецкие военные объекты в Идлибе».

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Согласно сообщениям сирийской оппозиции, 1 июля большой турецкий военный конвой вошел на территорию Сирии через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава и направился на северо-запад Хамы. Таким образом, был усилен контингент ВС Турции на наблюдательном пункте в городе Шейр-Магер.

Что интересно, боевики тоже перебросили подкрепления на северо-запад провинции Хама. В последних числах июня большое количество иностранных джихадистов из «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переместились из северо-восточной части провинции Латакия от турецкой границы на равнину Аль-Гааб.

3 июля источники из сирийской оппозиции сообщили о покушении в провинции Идлиб на одного из известных полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Под автомобилем Абу Муджахида аль-Шами сработало самодельное взрывное устройство. Джихадист с тяжелыми ранениями эвакуирован в госпиталь, который находится на территории Турции.

Ранее, 19 февраля 2019 года, по имеющейся информации, которую турецкие власти официально отрицают, в больницу города Антакья, административного центра турецкой провинции Хатай, после ранения шрапнелью в голову был доставлен лидер этой группировки Абу Мохаммад аль-Джулани. Лечение пошло на пользу, главарь боевиков снова в строю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

Кстати, «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сразу же выступила против соглашения в Сочи о создании Идлибской демилитаризованной зоны. Абу Мохаммад Аль-Джулани также публично подержал идею президента Турции Реджепа Эрдогана о проведении военной операции против сирийских курдов. В ряде турецких источников Джулани так и называют «агентом Эрдогана».

По мнению России, недопустимо под предлогом защиты населения выгораживать террористов в Идлибе, официальный Дамаск имеет все основания установить контроль над всей территорией страны. Правительство Сирии не хочет войны с Турцией, но настаивает на полном выводе ее войск с сирийской земли.

Таким образом, есть основания полагать, что на встрече в июле 2019 года в рамках астанинского формата не удастся прийти к решению о полной зачистке джихадистов в зоне Большого Идлиба. Препятствием будет позиция военно-политического руководства Турции, исповедующего идеи неоосманизма, которое планирует сохранить контроль над захваченной территорией Сирии.

В то же время следует учитывать, что с точки зрения международного права позиция Анкары уязвима, т.к. ее войска находятся на сирийской территории без разрешения Дамаска. Кроме того, экономика Турции не настолько сильна, чтобы ввязаться в длительный региональный военный конфликт с Сирией. Это может вызвать сильное социальное напряжение в турецком обществе, а позиции Реджепа Эрдогана внутри страны уже не так сильны, как прежде, поддержка правящей партии сократилась до 34%.

Kremlin.ru Президент Турции Реджеп Эрдоган

На начало мая 2019 года численность исламистов в зоне Большого Идлиба генеральным штабом ВС РФ оценивалась в 40−45 тысяч человек. Наиболее вероятным сценарием развития событий будет военная операция Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ на линии соприкосновения с силами исламистов, направленная на методичное «перемалывание» их военного потенциала, в том числе с нанесением ударов с воздуха в глубине территории Идлиба. С учетом численности боевиков, их оснащенности, явной и скрытой поддержке со стороны Турции, операция может занять длительное время.

Вооруженные силы Турции будут препятствовать продвижению сирийских военных вглубь Идлиба. Поэтому вероятность эпизодических боевых столкновения между турецкими и сирийскими подразделениями очень высока. Она еще больше возрастет по мере повышения результативности действий Сирийской арабской армии против джихадистов.

Россия со своей стороны будет прилагать усилия, чтобы эти короткие стычки не перешли в полномасштабные боевые действия. Полностью исключить риск военного противостояния Турции и Сирии возможно только при условии вывода турецких войск с сирийской территории.