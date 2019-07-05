Говорит Моссад: о России и США
Мир впервые услышал главу Моссада Йоси Коэна. Около сорока минут он рассказывал о своём видении города и мира.
При обсуждении темы Ирана главный израильский разведчик проявляет сдержанность и спокойствие, указывающие на решимость действовать и высшую степень боевой готовности.
Иранские недруги Израиля угрожали ему уничтожением в ходе последних лет несметное количество раз. Выходит, угрозы не помогли, поскольку Израиль провёл за это время сотни операций на территории Сирии — против иранских объектов по большей части. Гораздые на угрозы ответили на прямые удары новыми угрозами.
Особый интерес в выступлении Коэна представляет его анализ взаимоотношений с Россией. Он указал на улучшение климата и на сближение между Кремлём и Иерусалимом. Но главное — его высокая оценка российских силовиков. Коэн поведал, что отношения с российскими партнерами столь конструктивны и доверительны, что израильские коллеги находят с ними общий язык даже всякий раз, когда интересы и взгляды по каким-то вопросам расходятся. Москва и Иерусалим научились выходить из любой кризисной ситуации посредством обсуждения проблем лучшими специалистами с обеих сторон.
Получается, все высокопоставленные лица в Израиле подтверждают из разу в раз эффективность работы с Россией и надежность российских партнёров. Это было бы важно услышать лидерам бывших республик СССР. Нетаньяху и его окружение видят США главным союзником, но одновременно — важнейшее место России они подчеркивают бесперемежно.
Йоси Коэн не одождил нас сенсациями, но удивил, когда определил стратегической задачей Моссада не только проникновение в стан супостатов и срыв их замыслов. В наше время одной из главных задач бойцов тайного фронта Израиля является выявление потенциальных партнёров для мира на Ближнем Востоке.
Знаменательно, что к печально известным переговорам перед «ословскими соглашениями» Моссад не был привлечён никак. Бывший в ту пору главой службы Шабтай Шавит не раз сетовал на то, что экспертное сообщество было отстранено от участия в обсуждениях судьбоносных договоренностей с одним из главных врагов. В нашу же пору Моссад активно привлекается к обсуждению не только угроз будущему и настоящему Израиля, но и к обсуждению возможностей мирного сближения с соседями.
На сегодняшний день у Иерусалима есть соглашения о мире с Египтом и Иорданией. Добрая дюжина арабских стран взаимодействует с Израилем по сдерживанию иранской агрессии. Однако признать право Израиля на существование и обменяться дипломатическими паспортами — это покамест неприемлемо для них. Неудивительно, что в израильском МИДе отнеслись ревниво к этим словам главы Моссада. Получается ведь, что служба внешней разведки занимается и международными отношениями. Здесь трудно провести межведомственную грань. Можем только заметить, что порой силовики превосходят своих коллег из МИДа в умении вести сложные переговоры. Примером тому может служить саммит в Иерусалиме с участием Джона Болтона, Николая Патрушева и Меира Бен-Шабата. Можно смело сказать, что никто из российских мидовцев не смог бы так умело и мастеровито найти общий язык с Джоном Болтоном, как это сделал Николай Патрушев.
Йоси Коэн подметил, что никогда Израиль не находился в столь благоприятных отношениях с Вашингтоном и Москвой единовременно, как ныне. И это повышает шанс на примирение с арабским миром. В этом контексте было знаменательно заявление министра иностранных дел Бахрейна, что Израиль пришёл на Ближний Восток навсегда. Он прямо призвал смириться и примириться. Это заявление касается самой сущности конфликта.
Если ведомству Йоси Коэна удастся умножить и озвучить такие голоса в арабском мире, то к его репутации лучших в мире разведчиков-оперативников, творящих чудеса в реальном мире, прибавится и ореол миротворства. Если сумеет… Всяко нам будет спокойнее, если переговоры о мире с арабскими странами будет вести Йоси Коэн, а не работники МИДа. Те прокатили Израиль уже в Осло и к кровавой интифаде. Моссад же заслуживает большего доверия, несомненно.
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