Мир впервые услышал главу Моссада Йоси Коэна. Около сорока минут он рассказывал о своём видении города и мира.

Моссад

При обсуждении темы Ирана главный израильский разведчик проявляет сдержанность и спокойствие, указывающие на решимость действовать и высшую степень боевой готовности.

Иранские недруги Израиля угрожали ему уничтожением в ходе последних лет несметное количество раз. Выходит, угрозы не помогли, поскольку Израиль провёл за это время сотни операций на территории Сирии — против иранских объектов по большей части. Гораздые на угрозы ответили на прямые удары новыми угрозами.

Idf.il ВВС Израиля

Особый интерес в выступлении Коэна представляет его анализ взаимоотношений с Россией. Он указал на улучшение климата и на сближение между Кремлём и Иерусалимом. Но главное — его высокая оценка российских силовиков. Коэн поведал, что отношения с российскими партнерами столь конструктивны и доверительны, что израильские коллеги находят с ними общий язык даже всякий раз, когда интересы и взгляды по каким-то вопросам расходятся. Москва и Иерусалим научились выходить из любой кризисной ситуации посредством обсуждения проблем лучшими специалистами с обеих сторон.

Получается, все высокопоставленные лица в Израиле подтверждают из разу в раз эффективность работы с Россией и надежность российских партнёров. Это было бы важно услышать лидерам бывших республик СССР. Нетаньяху и его окружение видят США главным союзником, но одновременно — важнейшее место России они подчеркивают бесперемежно.

Йоси Коэн не одождил нас сенсациями, но удивил, когда определил стратегической задачей Моссада не только проникновение в стан супостатов и срыв их замыслов. В наше время одной из главных задач бойцов тайного фронта Израиля является выявление потенциальных партнёров для мира на Ближнем Востоке.

Kobi Gideon Вручение почетных грамот двенадцати выдающимся сотрудникам Моссад. Слева на право: Реувен Ривлин, Биньямин Нетаньяху и Йоси Коэн. 2016

Знаменательно, что к печально известным переговорам перед «ословскими соглашениями» Моссад не был привлечён никак. Бывший в ту пору главой службы Шабтай Шавит не раз сетовал на то, что экспертное сообщество было отстранено от участия в обсуждениях судьбоносных договоренностей с одним из главных врагов. В нашу же пору Моссад активно привлекается к обсуждению не только угроз будущему и настоящему Израиля, но и к обсуждению возможностей мирного сближения с соседями.

На сегодняшний день у Иерусалима есть соглашения о мире с Египтом и Иорданией. Добрая дюжина арабских стран взаимодействует с Израилем по сдерживанию иранской агрессии. Однако признать право Израиля на существование и обменяться дипломатическими паспортами — это покамест неприемлемо для них. Неудивительно, что в израильском МИДе отнеслись ревниво к этим словам главы Моссада. Получается ведь, что служба внешней разведки занимается и международными отношениями. Здесь трудно провести межведомственную грань. Можем только заметить, что порой силовики превосходят своих коллег из МИДа в умении вести сложные переговоры. Примером тому может служить саммит в Иерусалиме с участием Джона Болтона, Николая Патрушева и Меира Бен-Шабата. Можно смело сказать, что никто из российских мидовцев не смог бы так умело и мастеровито найти общий язык с Джоном Болтоном, как это сделал Николай Патрушев.

Йоси Коэн подметил, что никогда Израиль не находился в столь благоприятных отношениях с Вашингтоном и Москвой единовременно, как ныне. И это повышает шанс на примирение с арабским миром. В этом контексте было знаменательно заявление министра иностранных дел Бахрейна, что Израиль пришёл на Ближний Восток навсегда. Он прямо призвал смириться и примириться. Это заявление касается самой сущности конфликта.

Если ведомству Йоси Коэна удастся умножить и озвучить такие голоса в арабском мире, то к его репутации лучших в мире разведчиков-оперативников, творящих чудеса в реальном мире, прибавится и ореол миротворства. Если сумеет… Всяко нам будет спокойнее, если переговоры о мире с арабскими странами будет вести Йоси Коэн, а не работники МИДа. Те прокатили Израиль уже в Осло и к кровавой интифаде. Моссад же заслуживает большего доверия, несомненно.

Также об этом этом: Израильские тайны въявь: США, Иран, ядерная программа