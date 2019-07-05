На днях глава израильского Моссада Йоси Коэн выступил впервые публично с продолжительной речью. Она была приурочена к вручению высшей государственной награды шести сотрудникам внешней разведки Израиля, доставившим полтора года назад из Тегерана сто десять самых засекреченных в Иране документов по ядерной программе. Израильские бойцы невидимого фронта привезли домой пятьдесят пять тысяч подлинников документов и ещё столько же — в электронном виде.

Израиль

Эта операция представляется цепочкой сверхъестественных успехов. Премьер-министр Нетаньяху настоял на том, чтобы добыть подлинники. Он был прав: это повлияло на Дональда Трампа принять окончательное решение по выходу из сделки с Ираном. Для пущего эффекта он предупредил американского президента загодя о готовящейся операции по изъятию архива. И претворил задуманное в жизнь благодаря надрассудочно блистательной работе Йоси Коэна и его подчиненных.

На этой неделе Нетаньяху впервые рассказал о том, что обсуждал с Дональдом Трампом эту опаснейшую операцию загодя. Американский президент спросил его, насколько это будет рискованно. Такая беседа указывает более всего остального на высочайший уровень доверия между Трампом и Нетаньяху. И никак нельзя себе представить, чтобы Нетаньяху поделился заранее такими планами с Клинтоном или с Обамой.

Представители крупнейших разведок мира получили доступ к документам. В ходе работы они не скрывали изумления по факту доставки Моссадом самых секретных документов противника из его логова. Этой операции нет аналога в мировой истории.

(сс) Kobi Gideon. Пресс-служба президента Израиля Биньямин Нетаньяху, Реувен Ривлин и Йоси Коэн

Нетаньяху показал всему миру, что Тегеран обманывал всех грубейшим образом. Во всех своих публичных выступлениях и в ходе всех переговоров представители Ирана клятвенно заявляли, что никогда не занимались ядерными разработками в военных целях. На базе сих заверений и было подписано соглашение с Ираном. Теперь же выяснилось не только, каким точно образом аятоллы готовились к производству оружия массового уничтожения, но и что Тегеран никогда не отказывался на деле от ядерной программы в военных целях. Она только была на время заморожена в 2003 в связи со страхом перед американскими прямыми действиями против Ирана после вторжения в Ирак.

Ветераны Моссада утверждают, что их служба знавала ещё более фантастические по риску и удали операции, о которых покамест не должно говорить вслух. Здесь же планировалась гласность изначально. Сотни ведущих офицеров крупнейших спецслужб мира, посетивших штаб Моссада в течение последних полутора лет, убедились воочию, насколько дерзко обманывали их иранские партнеры.

Предание публичности этим документам резко подняло акции Моссада во всем мире. После такого никто из знатоков дела уже не сомневается, кто заминировал танкеры в Персидском заливе, если глава Моссада прямо указывает на Тегеран. В ходе выступления Йоси Коэн перечислил немало фактов иранской агрессии в регионе за последнее время. Это и обстрел стратегических объектов в Саудовской Аравии руками поддерживаемых Ираном хуситов, это и прямое поощрение террористов в секторе Газа.

Любопытно, что по российскому телевидению зачем-то пытались множество раз подвергнуть сомнению то, что аятоллы стояли за нападением на танкеры в Персидском заливе. Канал «Россия-1» привёз для этого из Израиля Якова Кедми, коего представляют в Москве матёрым израильским разведчиком. На самом деле он стоял несколько лет во главе иммиграционной службы, но был смещён с должности и отправлен на пенсию двадцать лет назад в связи с коррупционным скандалом. Кедми заявил, что Израиль не предавал гласности собственного отношения к событиям в Персидском заливе. В той же передаче он нахраписто доказывал, что танкеры заминировал вовсе не Иран.

Кадр из видео, опубликованного Центральным командованием США, на котором, по словам американцев, видно, как сотрудники иранских спецслужб снимают с борта одного из танкеров неразорвавшуюся мину

Однако он говорил неправду. Израильский премьер Нетаньяху ясно и недвусмысленно возложил ответственность на Иран. А позже об этом говорил подробно и убедительно глава Моссада.

Йоси Коэн вспомнил также прямую вовлечённость официального Ирана в теракты в Европе, жертвами которых стали четверо иранских инакомыслящих. Более того, иранскую сеть, руководимую дипломатом, уличили в подготовке мегатеракта против съезда иранской оппозиции в Париже. Страшное злодеяние должно было совершиться в ходе речи там Руди Джулиани. Это удалось предотвратить. А мы можем только гадать, причастен ли Моссад к раскрытию этого кровавого иранского заговора.

Но мы уже знаем, что израильская разведка предотвратила запланированный ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взрыв на борту австралийского самолета. Что же касается противодействия иранскому душегубству, то проявление пленки с летописной записью этой стороны деятельности Моссада только началось.