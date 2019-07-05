А вы еще не владели землей? Невесть каким имением в четыре-шесть соток? С грядками, цветущими яблонями, домиком и баней? Вас миновало такое счастье? Так узнайте тогда, что здесь наши люди не просто работают на земле, эти труженики строят свой цветущий мир, где находят себе утешение от постылой городской суеты. Они радуются общению с природой, учатся любить землю и труд. Возможно, только на своей земле они чувствуют себя полновластными хозяевами. Эти люди ревностны к границам своих владений, подозрительны к чужакам, но порой могут проявлять и гостеприимство. Приглашают соседей на чай и в баню, делятся саженцами и урожаем. Хотя и здесь случаются вражда, воровство, колючая проволока и крики «Кто такой?» издали.

Алексей Орлов ИА REGNUM Кочаны капусты — это толпа внимательных слушателей

Чтобы снять хороший урожай, садоводы обнаруживают воистину русскую смекалку, остроумно приспосабливая подручный материал, и всякий хлам идет в ход. Такая окультуренная природа являет собой новую картину: деревья и кустарники, цветы и корнеплоды выстраиваются так, будто они сами диктуют новый порядок. Садоводы же проявляют всё доступное им творчество. Порой эти люди превращают свои владения в своеобразные галереи форм и инсталляций. Но чаще всего они этого и не подозревают.