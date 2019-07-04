Есть две новости: хорошая и плохая.

Начну с хорошей: скучно не будет и появится интересное чтиво. А это такая редкость в нынешнее время.

Плохая: предложен новый способ выуживания денег из украинских карманов.

Короче. Пока еще народный депутат от «Блока Петра Порошенко» и в недавнем прошлом — кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец вышла с законодательной инициативой. Предложила проект Закона «О противодействии сквернословию (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)». Орфография парламентской публикации сохранена, хотя на язык просятся совсем нецензурные «филологические» реплики: два взятых в скобки дополнения ПОДРЯД — это уже, право, слишком.

В принципе, Ольга Вадимовна права. С публичным матом надо что-то делать. Потому что порой, вслушиваясь в звуки окружающего пространства, ловишь себя на мысли, что мат уже не просто используют. На нём разговаривают и даже, кажется, на нём думают.

Но «дематюкливый закон» вряд ли изменит стилистику нежных перепевов стаек молодежи, попивающих пивко на парковых скамейках. Или реплик народных депутатов, порой прорывающихся и на телеэкраны. «Бл!!! Извините, пожалуйста, сейчас возьму…» (из выступления Ирины Луценко, «женщины третьего тысячелетия» и жены генерального прокурора в Раде, 159386 просмотров в Ю-Тубе).

Но закон для этот явно не предназначен. Это предельно безграмотная историко-политическая декларация и проект очередного исследования карманов украинцев на предмет экспроприации находящихся там денежных знаков.

Bogomolets.com Ольга Богомолец

В «Пояснительной записке» к своему закону Богомолец обосновывает необходимость его принятия: «Украинцам исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня «насаждают» в публичном пространстве и медиа. Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, которые бытуют сейчас».

Ага, как же. Позволю себе процитировать (и побыстрее, пока закон не приняли) 30-й пункт из «Устава князя Ярослава Владимировича о церковных судах»: «Аще кто зоветь чюжую жену (…), а будеть боярьская жена великых бояр, за сором 5 гривен золота, а митрополиту 5 гривен золота, а князь казнить; а будеть меньших бояр — 3 гривны золота, а митрополиту рубль; оже будеть городскых людей — 3 гривны золота, а митрополиту рубль; селенце — 60 резан, а митрополиту 3 гривны».

Кстати — бешеные деньги… Киевская гривна как мера веса — это между 140 и 160 граммами металла. То есть эмоциональный самец, дав свое определение некой женщине, мог потерять не только голову («а князь казнить»), но и полтора килограмма золота. Более 48 нынешних тройских унций. Более 68 тысяч долларов по золотым котировкам сегодняшнего дня. Да, экономнее было материть простолюдинок. Тоже недешево, но там хоть голова на плечах оставалась…

Ну, а уж как матерились в древнерусском быту (что мужики, что бабы), то Богомолец можно только порекомендовать почитать тексты новгородских берестяных грамот с комментариями академика Андрея Зализняка.

Но плюнуть в русское — это ныне у нас обязательная программа политических выступлений, а в произвольном катании у Ольги Вадимовны явно иная цель. Потому что ее законопроект, по сути, санкционный и создан не для очищения гражданского «звукового пространства», а для взимания штрафов.

Гривны

Мат во время телеэфира или путем распространения аудиовизуальной информации через Интернет — штраф от 1275 до 1700 гривен. И это явно «ключевая идея» законопроекта. И коснется она не только эмоциональных спичменов телеэкрана. Троллеботам и диванным «спецназовцам от клавиатуры» тоже следует поднапрячься. Вычислить их — не такая уж и проблема для специалиста, а спрятаться «за звездочками вместо букв» уже не получится: «Термин «сквернословие (нецензурная брань)» распространяется на случаи замены одной любой буквы в словах и выражениях ненормативной брани» (статья 2, пункт 2 предлагаемого законопроекта).

Еще раз повторюсь: сама идея наказаний за мат в интернете не вызывает никакого протеста. Она дано назрела. Но очищать надо, в первую очередь, публичное бытовое пространство, те самые парковые скамеечки. А мат в сети — это, скорее, забота провайдеров. Инициатива же Богомолец — это откровенный поиск возможностей «срубить деньжат по легкому». И переправить их, в соответствии с законопроектом, на счета Украинского культурного фонда, созданного в 2017 году «под Марину Порошенко», жену ныне экс-президента Украины.

Но такова уж украинская действительность, что после «Больницы будущего» Екатерины Ющенко украинские граждане откровенно не верят фондам, созданным «под супруг». И имеют некоторые основания, потому что еще в 2016 году журналисты выяснили, что из 174 миллионов гривен, собранных фондом супруги Ющенко для этой детской больницы, потрачены на медицинские цели лишь 96 миллионов. За 10 лет с момента анонсирования проекта Фонд успел построить только фундамент, огороженный высоким забором. Львиная доля потраченных средств — почти 60 миллионов гривен — вместо государственной больницы под Киевом ушли на создание частной клиники во Львове.

President.gov.ua Марина Порошенко

А о фонде Марины Порошенко уже известно, что только в апреле этого года он получил из государственного бюджета 103361100 гривен. И при этом отчетливых результатов деятельности Фонда в публичном пространстве незаметно. Естественная реакция обывателя: деньги разворовывают. А Богомолец ищет «для дерибана» новый финансовый поток. И жизненный опыт подсказывает, что такой сценарий совсем не исключен.

Но вернусь к хорошей новости. В законопроекте Богомолец предлагает кабинету министров «утвердить перечень слов и выражений, содержащих сквернословие (нецензурную брань)». Осмелюсь предположить, что это будет самое популярное чтение на Украине, причем надолго. Не для исполнения, а просто «по приколу».

Ну, а если в целом, то в стране давно назрела ситуация крайней необходимости принятия ряда законов, которые, может быть, вытащат Украину из той экономической, политической и социальной ямы, куда она себя загнала. И сейчас мат — это, конечно, плохо, но не приоритетно.

А предложения, подобные инициативе Богомолец, просто заставляют вспомнить великого китайца Лао Цзы: «Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников». И даже добавить от себя: «Особенно если законы и приказы издают сами воры и разбойники».