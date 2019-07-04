Роспуска парламента не будет

Иван Шилов ИА REGNUM

Внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана (парламента), назначенная на 9 июля, стала причиной публикаций в местных СМИ о вероятности проведения внеочередных парламентских выборов осенью текущего года. B этой связи пресс-служба парламента выступила 3 июля с сообщением, утверждая, что ничего особенного в продлении срока летней сессии парламента нет, не стоит в этом искать сенсации. Исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов заявил в беседе с сайтом Unikal.org, что данная информация не соответствует действительности, объяснив внеочередное заседание и продление срока работы парламента до 15 июля необходимостью обсудить множество законопроектов, направленных в Милли Меджлис президентом. Законопроекты связаны с социально-экономическими реформами и другими вопросами. Информацию опроверг также депутат Bахид Ахмедов, подтвердив, что депутаты сами инициировали работу на внеочередной сессии еще на 15 дней, чтобы завершить работу над рядом законопроектов. «Парламент сам себя не распускает. Для этого есть особый порядок», — сказал парламентарий порталу Contact.az. Очередные парламентские выборы в Азербайджане должны состояться в ноябре 2020 года.

Командующий штабом спецопераций НАТО в Баку

Делегация во главе с командующим штабом специальных операций НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном прибыла в Баку, где 3 июля состоялась встреча с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики — начальником генерального штаба вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым. По сообщению пресс-службы министерства обороны Азербайджана, в ходе встречи стороны провели обмен мнениями по развитию дальнейшего сотрудничества между силами специального назначения Азербайджана и НАТО, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Вице-адмирал Килрейн особо отметил, что Азербайджан является надежным партнером альянса, а также высоко оценил участие Баку в борьбе против терроризма, значительный вклад в это дело путем предоставления воздушного пространства для грузоперевозок в рамках миротворческих операций, высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Mod.gov.az Колин Килрейн и Наджмеддин Садыков

Почему не приехали армяне?

30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая продолжится до 10 июля. В мероприятии участвуют свыше 2,5 тыс. представителей из более чем 180 стран мира. Приглашение принять участие в сессии в статусе наблюдателя получила и делегация Армении, однако, не получив затребованные дополнительные гарантии безопасности от Азербайджана, от визита в Баку отказалась. По словам пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян, сообщает «Спутник Армения», после получения приглашения армянская сторона обратилась в ЮНЕСКО за получением соответствующих дополнительных гарантий безопасности от принимающей страны. Но за два дня до мероприятия, 28 июня, армянская делегация получила письмо заместителя генсека ЮНЕСКО, согласно которому Азербайджан отказался предоставлять дополнительные гарантии безопасности. Ереван воспринял это как препятствие участию своей делегации и представил официальную жалобу руководству ЮНЕСКО. МИД Азербайджана в свою очередь требования армянской стороны о дополнительных мерах безопасности назвало «политическим решением, направленным на неучастие на международном мероприятии, организованном Азербайджаном на самом высоком уровне». Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сослалась на технические правила и процедуры проведения сессии комитета Всемирного наследия, отметив, что общие и универсальные гарантии предоставляются всем участникам таких мероприятий без каких-либо исключений и специальные условия не применяются к отдельным странам.

Главреды из Баку налаживают связи в Москве

На этой неделе в Москву при поддержке Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана прибыла делегация в составе 12 представителей ведущих республиканских СМИ, сообщает Trend. В рамках визита прошли встречи в журналистских организациях и в редакциях ведущих российских СМИ. В частности, во Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Исполнительный директор Фонда, руководитель группы Вугар Сафарли рассказал о цели визита в Москву, а также о состоянии СМИ в Азербайджане и деятельности его организации. Сафарли подчеркнул, что налаживание тесных связей между медиаструктурами Азербайджана и России служит интересам обеих стран. Члены делегации озвучили предложения, связанные с более эффективным представлением информации об Азербайджане в новостях ВГТРК и обсуждений страны в отдельных программах российского телеканала, на что глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров ответил согласием. Достигнута договоренность о том, чтобы в программах, создаваемых компанией, делались ссылки на азербайджанских экспертов, укреплялось сотрудничество с ними. Следующая встреча делегации прошла в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». Члены азербайджанской делегации ознакомились с условиями работы агентства, затем состоялась встреча с генеральным директором МИА Дмитрием Киселевым. Акцентировав внимание на роли Азербайджана в регионе, а также позиции в отношениях с Россией, Киселев отметил, что на СМИ лежит важная ответственность за дальнейшее укрепление двусторонних отношений. В этом контексте он высоко оценил визит представителей СМИ Азербайджана, их инициативу по укреплению связей и сотрудничества с российскими СМИ.

Minsvyaz.ru Дмитрий Киселев

Азербайджан добавил 22 безвизовых направления

В настоящее время граждане Азербайджана могут посещать без визы 66 стран мира. «Если проанализировать показатели Азербайджана за последние 10 лет, то можно увидеть существенный прогресс. В 2009 году граждане Азербайджана могли посещать без визы всего 44 страны мира, пять лет назад — 58 стран», — говорится в отчете. Первое место в Индексе по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира.

Азербайджан вошел в топ-5 экспортеров в СНГ

Азербайджан занимает пятое место по объему экспорта и шестое по импорту среди стран Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает Статистический комитет СНГ. Согласно данным, в первом квартале 2019 года Азербайджан экспортировал товары на сумму 4,5 миллиарда долларов. Импорт страны за тот же период составил 3,1 миллиарда долларов. Помимо Азербайджана, только у двух стран СНГ было положительное сальдо торгового оборота — России и Казахстана. Россия экспортировала товары и услуги на сумму 104,4 миллиарда долларов, а Казахстан — на 13,3 миллиарда долларов. Импорт России составил 56 миллиардов долларов, а Казахстана семь миллиардов долларов. По показателям импорта, кроме России, больше Азербайджана объемы у Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Украины.

Впервые в Баку азербайджанские ковры из Лувра

В рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджанском музее ковра с 3 июля организована выставка «Культурное наследие Азербайджана в Луврском музее». Выставка продолжится до 30 сентября. В Баку впервые экспонируются три уникальных экспоната, выставляемых в постоянной экспозиции всемирно известного Луврского музея. Как сообщает ТРЕНД, выступая на мероприятии, посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез сказала, что это является показателем сотрудничества между двумя странами: «Это уникальное мероприятие между Лувром и Азербайджанским музеем ковра очень интересно для всех, и сегодня мы вновь раскрываем для себя эти ковры. Это мероприятие демонстрирует отношения между Парижем и Баку». Проект является вкладом Азербайджанского музея ковра по реализации «Госпрограммы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджане на 2018−2022 годы».

Mct.gov.az Азербайджанский музей ковра

Искали золото — нашли древние захоронения

На территории Човдарского месторождения цветных металлов, расположенного в Дашкесанском районе, обнаружены древние захоронения, сообщает АЗЕРТАДЖ. В ходе работ на территории некрополя было выявлено до 120 погребений с украшениями, оружием, предметами быта, в частности были найдены кувшины, чаши, глубокая посуда, браслеты, серьги, кольца, кинжалы и стрелы. Среди археологических находок отмечаются также бусы из агата и янтаря, изготовленные способом резки камня. Кроме этого, в бусинах встречается голубая паста, которая, предположительно, произведена в Египте, а также характерные для Индийского океана каури. Согласно первичному анализу, захоронения, обнаруженные на территории Човдарского месторождения, относятся к поздней бронзовой — ранней эпохе железа (II тысячелетие до н.э. — начало I тысячелетия).