«Конфликт с Кремлем или Пекином приведет к резкому падению уровня жизни в Казахстане, сопоставимому с украинским. И для Акорды это будет чревато таким социальным взрывом, по сравнению с которым сценарий с «реальными танками» был бы даже предпочтительней». Казахстанский политолог Максим Казначеев, прокомментировал ИА REGNUM интервью Дмитрия Верхотурова «Дело может закончиться оккупацией Казахстана».

Казахстан

По мнению эксперта, «еще в середине нулевых годов на некоторых «патриотических» московских сайтах обсуждался гипотетический сценарий «пакта Молотова-Риббентропа» между Россией и Китаем по отношению к Казахстану в случае радикального изменения геополитической ориентации Астаны».

»Такой сценарий не является новым — ему более 15 лет. А потому Акорде известно о том, что среди части российской политической элиты присутствуют настроения, описанные в недавнем интервью, опубликованное на ИА REGNUM », — сказал он.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев в Москве

Казначеев отметил, что сценарий «с введением танков на территорию соседних стран» периодически «всплывает» в информационном поле, когда «появляются сомнения в приверженности Акорды заявленной доктрине внешнеполитической многовекторности».

»Но само по себе такое развитие событий маловероятно. Для этого в Акорде должна прийти к власти абсолютно оторванная от внешнеполитической реальности элитная группа», — пояснил он.

Собеседник редакции подчеркнул, что «принцип многовекторности базируется на «трех китах»».

»На китайских инвестициях в Казахстан, лидирующих в экономике страны, на политической легитимизации казахстанского суверенитета со стороны Кремля и на оффшорном характере собственно казахстанской элиты, связывающей свое будущее с Западом, и рассматривающей Казахстан лишь как место «зарабатывания денег», — пояснил он.

По мнению аналитика, Кремль может «раздражать оффшорный характер казахстанской элиты, но этого недостаточно для того, чтобы прибегать к столь жесткому сценарию давления».

«Мне представляется, что прогноз «про танки» необходимо трактовать шире — у Кремля имеется колоссальное количество экономических инструментов для давления на Акорду. Достаточно лишь посмотреть на значимость транзита казахстанской экспортной продукции через территорию России на рынки Европы», — подчеркнул он.

Китайско-казахстанская встреча на высшем уровне

Казначеев выразил уверенность в том, что никакой переход на проамериканскую геополитическую позицию этих экономических потерь не компенсирует.

«Конфликт с Кремлем или Пекином приведет к резкому падению уровня жизни в Казахстане, сопоставимому с украинским. И для Акорды это будет чревато таким социальным взрывом, по сравнению с которым сценарий с «реальными танками» был бы даже предпочтительней», — констатирует казахстанский политолог.

Читайте также: Казахстан «не обязан следовать в фарватере политики России»