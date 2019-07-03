



Ирина Ружицкая. Государственный совет при Николае I: особенности функционирования. М.: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2018

В монографии исследуется деятельность высшего законосовещательного органа Российской империи, созданного по инициативе государственного секретаря Михаила Сперанского в самом начале царствования Александра I, в качестве замены Совета при Высочайшем дворе.

При Николае I произошла его последующая эволюция, которая и описывается в исследовании Ирины Ружицкой (Институт российской истории РАН). Она реконструирует взаимодействие Совета с другими органами власти и, собственно, с Монархом. Важную роль в данных процессах играло Второе отделение Собственной его императорского величества канцелярии, которое, в отличие от Совета, обладало законодательной инициативой. Последний, согласно «Наказу» 1801 г., «силы другой не имеет, кроме силы соображения», а потому «никаких указов и повелений от себя и имени своего не издает». Также ученый пишет об отношении Совета с министерствами, Комитетом министров (высший совещательный и распорядительный орган Империи) и, собственно, с Государем.

А оно было неоднозначным. С одной стороны, Император понимал границы полномочий Совета, а потому мог сказать его членам, будучи еще великим князем: «Сегодня я вас прошу, а завтра буду приказывать». Поэтому не удивительно, что именно при Николае Павловиче чаще всего вносились изменения в законодательстве о Госсовете (например, в 1842 г.). С другой, как справедливо отмечает исследователь, Император был исполнен уважения к нормам права, хотя зачастую подменял закон справедливостью.

Также очень важно, что Ружицкая, не склонна видеть в царствовании Николая Павловича какой-то застой, а в самом Царе законченного «реакционера». Консервативные тенденции действительно имели место, но они были обусловлены тем, что «эпоха правления Николая I в определенном плане переходная, со всеми плюсами зарождавшегося нового (рационального) и минусами старого (традиционного) управления. Однако несомненно, что царствование Императора Николая I — это этап развития российской государственности, являющийся продолжением предыдущего с его реформированием системы управления и создавший условия для проведения на следующем этапе реформ Александра II».

Отдельный вопрос, насколько уровень этих реформ соответствовал первоначальному замыслу.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».