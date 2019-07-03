«Россия катастрофически теряет население», — заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Приводимые ею цифры действительно гнетущие. Но главное в её докладе не цифры, а тенденции: падение рождаемости, снижение смертности, сокращение притока мигрантов, рост оттока жителей. С точки зрения будущего нашей страны, всё это — печальные тенденции. Даже, в моём понимании, — снижение смертности в части, касающейся роста продолжительности жизни. Молодых у нас в стране становится меньше (одни вовремя не родились и сейчас не рождаются, другие уезжают), а пожилых — больше. Россия не просто скукоживается по народонаселению, она превращается в «дом престарелых».

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

Такая судьба своей страны и своего народа, а мой русский народ по уровню рождаемости находится сегодня среди самых отстающих, нормального человека устроить не может. Зачем жить, если у твоего народа нет будущего? Только из желания «продлить удовольствие»? Но такое ли это удовольствие — старость вне окружения молодости, даже если, как советует, скажем, московское правительство, ходить в спортзалы, на танцы и на экскурсии. Бодрость нужна, чтобы общаться с детьми и внуками. Новые (и старые) знания — чтобы передавать им же.

Бальдунг Грин, Ханс. Три возраста женщины и Cмерть

Как побудить людей плодиться? При нынешнем общественном строе, капитализме, главным является соответствующий материальный достаток. Вера в будущее страны тоже важна. Материальный достаток у большинства граждан России незаслуженно скудный и не растёт. Веры в будущее, судя по всему, не прибавляется. Всё это вопросы к власти, причём далеко не только в Москве и региональных центрах, а на всех уровнях.

Есть вопрос и к нашей православной Церкви. Если мы — православная страна, как часто заявляют и государственные чиновники, и предстоятели РПЦ, то почему за 30 лет свободной жизни Православия в России рождаемость среди русских людей не растет? На этот счёт можно было бы приводить различные цифры, но я приведу одну, которая является, на мой и не только на мой взгляд, наиболее показательной: суммарный коэффициент рождаемости. Сравните: в худшие, как сейчас считают, «атеистические» времена, в начале 1960-х годов, суммарный коэффициент рождаемости, то есть количество рождений на одну женщину, составлял в РСФСР приблизительно 2,5, а сейчас он составляет в России лишь 1,8. Да, ударили по нам последствия либеральных реформ, да, после Горбачёва и Ельцина люди потеряли веру и в себя, и в свою страну, и в будущее… Но почему эта вера в православной стране не восстанавливается?

Остановлюсь на этом вопросе. Этот вопрос не только к власти, он ко всем нам. Это забота не только молодых, но и тех, кто, как говаривали наши предки, уже «едет с ярмарки». Поэтому призову моих ровесников настойчивее убеждать своих детей рожать, рожать и рожать. Помимо счастья жизни в большой дружной семье это ещё и некая гарантия выживаемости и для нашего народа, и для страны в целом. Иначе лет через 50 «дом престарелых» под названием Россия просто закроют по нерентабельности.