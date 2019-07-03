Великий мастер российской ложи, экс-кандидат в президенты России Андрей Богданов в очередной раз посетил Баку для участия в ассамблее Великой масонской ложи Азербайджана. Отношения между ложами России и Азербайджана находятся сейчас на самом высоком уровне. Богданов рассказал, что в следующем году в Москве будет инсталлирована азербайджаноязычная ложа. При этом, надо полагать, в нее войдут граждане России азербайджанской национальности или постоянно проживающие в России граждане Азербайджана. Она будет работать под юрисдикцией Великой ложи России (ВЛР), хотя, как заявляет сам Богданов, «в масонстве не принято указывать национальность».

Символ масонства

Действительно, история свидетельствует, что масонские ложи, действовавшие на территории разных стран и континентов, всегда были интернациональны. Масонские ложи в Закавказье, как и на Ближнем Востоке, принимали и принимают в свои ряды вне зависимости от национальности, гражданства и вероисповедания. Именно этот факт выявляет первую особенность ситуации: организационную сторону построения азербайджанского масонства. Вторая: существующие исторические документы позволяют утверждать, что в конце XIX века царская военная разведка поощряла появление в Закавказье масонских лож, в которых шла выработка единой политической и философской платформы. Преследовалась цель инициировать через них мощные общественно-политические движения в Османской империи с участием Большой ложи Франции и Великой ложи Востока. Не случайно в масонах оказались многие лидеры национальных политических партий Закавказья, включая партии «Мусават» и «Дашнакцутюн», которые именно в масонских структурах высказывали «духовное и идейное единомыслие».

Посвящение в масоны. Франция. 1745

Ключевыми критериями при выборе кавказцев было отношение к Российской и Османской империям. Сегодня всё иначе. Действующая в Баку национальная ложа, как указывается в открытых справочных изданиях, была создана в 2008 году. Там же говорится (как и в одном из интервью заявлял Богданов), что в практическом отношении ложа в Азербайджане создавалась «при непосредственном участии великих масонских лож России и США». По словам российского великого мастера, «лет двенадцать назад были созданы азербайджаноговорящие ложи в Вашингтоне и одна в Москве, а позже в Вашингтоне была создана еще одна ложа». Утверждается, что еще в начале 1990-х годов американец южно-азербайджанского происхождения, двоюродный брат руководителя организации «Азербайджано-Германских дружественных отношений» Агабека Азербайджани, являясь влиятельным членом американских лож, приехал в Азербайджан с целью выяснить возможности параметров местной социальной среды для распространения идей. Поэтому по всем признакам ложа в Азербайджане находится под юрисдикцией масонов США, а ВЛР осуществляет кураторскую функцию.

Впрочем, как бы то ни было, масоны в Азербайджане действуют открыто, не встречая препятствий со стороны власти. А в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган уже не первый год ведет активную кампанию по дискредитации масонов, считая их структуры «тайными и преступными организациями». Он потребовал, чтобы те политики, которые состоят в ложах, официально такое признали. Вот почему появление и деятельность масонов в Азербайджане воспринимается при первом приближении в качестве некоторой политической экзотики. Они не подтверждают и не опровергают свое проникновение в структуры власти и бизнеса, хотя, заявляя о своей открытости, они всё же остаются закрытыми, что порождает немало невероятных слухов. При этом им удается продвигать в СМИ свою тематику, указывая на фактическое присутствие масонских символов в старых особняках и на купюре достоинством 50 манат, где нарисована лестница. В масонстве — лестница о семи ступенях, ведущая в храм царя Соломона. Интрига тут в том, что пока не ясно, то ли власть «обволакивает» масонов, то ли они власть.

Лестница масонов

Любопытно и то, что масоны из Азербайджана и Армении встречаются на ассамблее Великой ложи России, США или же где-то в Европе. Они формально не признают друг друга, но это не исключает наличие определенного переговорного процесса между ними. Есть косвенные сведения о том, что посредником в таком диалоге выступает или выступал мастер масонской ложи «Великий Восток Франции» Кристоф Абас, который воссоздавал в Армении независимую ложу. Если же говорить о позиции официального Баку к происходящим масонским маневрам, то она, похоже, такова, как ее обрисовывал великий мастер «Великого Востока Италии», когда говорил, что признание властями отдельных стран деятельности масонов является признаком «зрелого демократического развития». На данном этапе, видимо, Баку большего и не надо.