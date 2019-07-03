В начале этого десятилетия сомалийские пираты нагло захватывали гигантские нефтяные танкеры, чтобы затем потребовать многомиллионные выкупы. Сейчас, благодаря многонациональным усилиям и ужесточению мер безопасности со стороны грузоотправителей, сомалийские пираты были вынуждены вернуться обратно на сушу, пишет Тобин Харшоу в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Пираты. Африка

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Однако, как это часто бывает с преступностью, проблему пиратства так и не удалось полностью решить. Данная проблема просто всплыла в другом месте. Теперь пираты ведут свою охоту в Гвинейском заливе, который протянулся вдоль береговой линии от Сенегала до Анголы почти на 6 тыс. 500 километров. В 2018 году 40% зарегистрированных в мире морских нападений произошли в Гвинейском заливе. На самом деле реальная ситуация, наверное, гораздо хуже. Согласно оценкам международного морского бюро, примерно о половине нападений ничего не сообщается. Тем временем в территориальных водах Сомали зарегистрировали всего два нападения.

Frontera Пираты

Причины всплеска преступности в Западной Африки в основном те же, что и в случае с сомалийскими пиратами из Восточной Африки: отсутствие рабочих мест, нехватка продовольствия, вооружённые конфликты, коррумпированное и некомпетентное управление. Однако по своему характеру пиратство в Западной Африке отличается от пиратства в Восточной Африке. Сомалийские пираты обычно требовали многомиллионные выплаты за освобождение заложников и судов. В Гвинейском проливе, как правило, за освобождение команды и судна требуют несколько тысяч долларов. Многие судоходные или нефтяные компании просто выплачивают деньги и вносят эту сумму в графу своих бизнес-расходов.

Если сомалийские пираты использовали рыбацкие лодки для нападения на огромные нефтяные танкеры или роскошные яхты в открытом море далеко от берега, то западноафриканские пираты чаще используют надувные лодки для нападения на лёгкие цели. Например, часто нападают на суда, которые доставляют оборудование и людей на морские нефтяные вышки, а также на медленно движущиеся танкеры или грузовые суда, которые входят или выходят из крупных портов, таких как Котону в Бенине или Абиджан в Кот-Д'Ивуаре.

Но даже пиратство меньшего масштаба связано со значительными издержками. Согласно данным некоммерческой организации Oceans Beyond Piracy, в Западной Африке стоимость издержек, связанных с утратой товаров, договорами охраны, страхованием, выкупом экипажа и судов из плена, составила в 2017 году $818 млн. Также есть подозрения, что в большинстве случаев имеет место сговор между экипажами судов и пиратами.

Учитывая важность морской торговли для западноафриканских стран — на долю нефти приходится около 10% экономики Нигерии и 90% притока иностранной валюты, — можно было бы предположить, что они будут жёстче бороться с пиратством. Однако есть ряд проблем, включая то, что каждая из примерно 15 западноафриканских стран имеет собственные претензии на суверенитет и сферу влияния в море. В разных странах также существуют различные правовые системы, основанные на традициях европейских колониальных держав, которые когда-то контролировали данные страны. В результате всего этого имеет место материально-технический и правовой беспорядок.

Усилия по преодолению этого беспорядка были предприняты в рамках Яундского Кодекса поведения, принятого в 2013 году. Он представляет собой общий кодекс борьбы с пиратством. Также был учреждён региональный координационный центр по безопасности на море в Яунде, Камерун. Помимо этого, прошла серия военно-морских учений с участием стран Персидского залива, европейских стран и, самое главное, ВМС США и береговой охраны. С 2010 года ежегодно проходят военные учения Obangame Express. В 2019 году в военных учениях, которые были организованы ВМС США совместно с нигерийским флотом, участвовали 33 страны, 2 тыс. 500 человек персонала, 95 кораблей и 12 самолётов.

«Нынешние учения отличаются от учений 2010 года, как день и ночь», — заявил командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. По его словам, раньше западноафриканские страны страдали «морской слепотой».

Адмирал Джеймс Фогго Когда мы начали учения в 2010 году, многим африканским странам не хватало средств, потенциала, кораблей или морских операционных центров для мониторинга того, что происходило в их прибрежных районах. Сегодня западноафриканские страны имеют ряд средств и радаров, которые позволяют им координировать свои действия и налаживать сотрудничество.

Американские военные захватили подозреваемых пиратов

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Некоторые западные страны предоставили западноафриканским странам списанные военные корабли. Но такой подход является неэффективным, поскольку помимо списанных военных кораблей также нужно обеспечить непрерывную подготовку экипажей, предоставить средства на покупку топлива и организовать цепочку поставок запасных частей. Также было бы полезно, если бы нефтяные, судоходные и рыбопромысловые компании сообщали обо всех инцидентах, с тем чтобы антипиратские группы получили точное представление о масштабах проблемы.

Но в конце концов, так же, как в случае с другими бедами Африки, без обеспечения экономического развития вряд ли получится окончательно решить проблему пиратства. По данным Всемирного банка, девять стран Гвинейского залива входят в число 30 самых бедных стран в мире. Если вы хотите, чтобы пираты не промышляли в открытом море, обеспечьте их достойной работой на суше.