



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В Тбилиси уже около двух недель продолжаются акции протеста перед зданием грузинского парламента. Звучат призывы отправить в отставку министра внутренних дел Георгия Гахария, выражается несогласие или не полное согласие с предложением партии «Грузинская мечта» о проведении парламентских выборов в 2020 году по полностью пропорциональной системе, а в прессе звучат призывы не дожидаться будущего года, потому что до этого времени «в Куре утечет немало мутной политической воды». Поэтому нужно провести досрочные парламентские выборы и поменять правительство. При этом все стали забывать о поводе, приведшем к нынешнему протестному движению (нахождение российского депутата в кресле председателя парламента — С.Т.), а эксперты еще раз убеждаются в том, что за всем этим стоят какие-то силы.

Отмечается высокий уровень организации антироссийской акции, реализованной в короткий промежуток времени. План был долгосрочный и строился на приглашении России к проведению сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Ушедший в отставку председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в «стране была предпринята попытка государственного переворота» и «на это должен быть дан четкий ответ». Ранее с такой же оценкой ситуации выступал МВД Грузии, но на официальном уровне говорить о том, кто за этим стоит, не стали. Между тем один из американских знатоков Кавказа Эндрю Хиггинс пишет в The New York Times, что «хотя акции протеста были в основном организованными и частично были вызваны публичным гневом на Россию, которая признает независимыми государствами Абхазию и Южную Осетию, корни протестов также уходят в глубокий внутриполитический раскол между сторонниками и противниками «Грузинской мечты». По его словам, «протестующие не выдвинули никаких веских предложений о том, как вернуть территорию и вместо этого сосредоточились на призыве к досрочным выборам и отставке высокопоставленных чиновников». А по мнению британского эксперта Томаса де Ваала, особенностью ситуации является то, что «оппозиция разыгрывает российскую карту, чтобы дискредитировать правительство».

George Melashvili Протесты в Грузии. 2019

На Западе лидера «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили считают «российским ставленником» и в то же время признают, что его правительство проводит прозападную политику, заявляя о стремлении интегрироваться в ЕС и в НАТО. Поэтому в данной ситуации сложно говорить о том, кто, как и в какие ворота пытался забить гол. Ясно иное. Если в Грузии имела место попытка переворота, то она сорвана. Но за счет скатывания к низкой отметке отношений между Россией и Грузией. Президент России Владимир Путин принял решение об отмене с 8 июля всех рейсов из России в Грузию. По оценке грузинских экономистов, страна из-за сокращения потока российских туристов потеряет около 500 миллионов долларов. Внутриполитическое противостояние, продолжающиеся манифестации и демонстрации в Тбилиси и других городах привели к тому, что внешнеполитические ведомства ряда государств, включая США, также призывают своих сограждан воздержаться от туристических поездок в Грузию.

Победившая на выборах 2012 года «Грузинская мечта», пожалуй, впервые столкнулась со столь серьезным политическим кризисом, когда государство в очередной раз приведено в турбулентное состояние с неопределенными перспективами, что подрывает его имидж как устойчивой, спокойной и стабильной страны. Помимо того, это первый кризис с момента возврата в политику в 2018 году Иванишвили, который обещал предпринять такой шаг лишь в том случае, «если случится беда» и появится необходимость «обновить и усилить партию, превратить ее в политическую единицу европейского типа, чтобы еще более способствовать реформам в государстве». Но теперь, по всем признакам, мы имеем дело лишь с промежуточной развязкой, когда «Грузинская мечта» действует в сторону выигрыша исторического времени и маневрирует с кадровыми жертвами.

По данным грузинских изданий, в эти дни Иванишвили проводит частые консультации с американцами, которые якобы «не рекомендовали ему задерживать лидеров оппозиции». Проблема еще и в том, утверждают тбилисские эксперты, что «в стране дефицит новых политических идей, хотя реформы вроде бы и идут на законодательном уровне, но практических результатов не видно». В итоге, считает известный грузинский политолог Зураб Бежанишвили, «Грузия развивается аномально, а ее государственность никак не вылезает из состояния неустойчивости», что воспринимается как преддверие каких-то новых перемен. В Тбилиси уже циркулируют слухи о том, что после парламентских выборов 2020 года Иванишвили вообще уйдет из политики. Возможно, так оно и будет. Можно по-разному оценивать итоги его деятельности на этом поприще. Но что тогда в Грузии изменится?

41.ge Бидзина Григорьевич Иванишвили

Правда, сейчас много говорят и пишут о том, что нынешнее протестное движение знаменует собой появление в Грузии «нового политического класса, потому что от старых политиков, у которых нет ресурса, народ уже устал». Но даже если такой класс и появится, ему все равно придется решать старые проблемы и иметь способности сохранять стабильность и контролировать ситуацию на всей территории страны. Получится ли? По мнению Бежанишвили, одна из причин происходящего в том, что «грузинское общество еще находится под воздействием двух полюсов противостоящих инертных групп, стремящихся к «международному иждивенчеству», а не к самостоятельному национально-государственному строительству и почти всегда «застывает в ожидании очередного переворота». Что получится в Грузии на сей раз, покажет ближайшее будущее.

Однако уже сейчас очевидно, что игнорирование интересов ближайших соседей и местный оголтелый национализм, надежда на силовое решение территориальных проблем, романтическое упование на плоды экономического сотрудничества с географически далеким Западом не принесет в регион ни долгожданной безопасности, ни прочного мира.