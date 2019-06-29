«Старкон»: для чего нужны фандомы и как стать косплеером на один день?
В Петербурге завершился двадцатый ежегодный фестиваль науки, фантастики и самовыражения «Старкон»: на два дня выставочный комплекс «Экспофорум» превратился в своеобразный портал между мирами. Косплееры, мечтатели, гики, ученые, космонавты собрались в одном месте. Главной темой фестиваля в 2019 году стало сочетание вымышленного мира и реального. Переступите порог, и вы окажетесь в мире, где возможно всё. Почему он так важен для гик-культуры и зачем вообще нужны подобные фестивали?
Благодаря тому, что в последнее время громко проходят все кинопремьеры, связанные с комиксами, благодаря тому, что в моду вошёл фэнтези-сериал «Игра престолов», мир гик-культуры, прежде узкий и ламповый, начал выходить из тени. В России и прежде проходили масштабные фантастические фестивали, но последние пять лет количество гостей растет в геометрической прогрессии: тот же «Старкон» принимал у себя в 2014 году 6 тысяч человек, а в 2018 — 22 тысячи.
Можно заметить, что фестиваль фактически делится на две части. На первом этаже собираются косплееры, возводятся стенды различных игровых, книжных, кинофраншиз, проходит ярмарка с разнообразным мерчем. В то же время на втором этаже чуть тише и спокойнее: здесь известные ученые и даже действующие космонавты рассказывают об астрономии, робототехнике, последних исследованиях в области генетики и физики. Формат событий больше напоминает дискуссии и рабочие встречи — рассуждения о науке завладевают слушателями часами.
Фандомы бывают разные
Такой контраст между фантастическим и реальным внезапно не нарушает чувство гармонии, когда оказываешься на площадке фестиваля. Противоположности и различия здесь проявляются повсюду — начиная от возраста участников (от пришедших с родителями трехлетних малышей и школьников до людей среднего и даже пожилого возраста) и заканчивая их интересами. Наверное, только на гик-фестивалях можно увидеть, как воительница за добро и справедливость Сейлор Мун из культового японского аниме 90-х годов обнимается с Железным человеком из киновселенной Marvel. В первые часы в глазах рябит от многообразия костюмов и различных объектов, но потом привыкаешь и понимаешь, что здесь все настроены максимально дружелюбно.
Начиная с дороги в «Экспофорум», я наблюдала теперь уже, прямо скажем, удивительные вещи: вот молодые люди, кажется, школьники, уступают место в переполненном автобусе в жару (или девушка берет у другой тяжелую сумку, чтобы той стоять было легче). Вот на предпоказе «Человека-паука» администрация просит выйти тех, кто заранее не запечатал камеры на телефонах во избежание утечки фильма, и люди спокойно покидают зал сами, не притворяясь, что речь идет не о них. Вот в метро, после окончания фестиваля, молодой человек в образе демона пропускает девушку в образе ангела по своему проездному билету.
Люди в основном представляли определенные фандомы. Фандом — это группа единомышленников, объединенная симпатией к тем или иным книгам, играм, фильмам, музыке. Сегодня, с ростом интерактива между создателями культурных произведений и их потребителями (например, благодаря социальным сетям), граница между творцом и читателем (зрителем, слушателем) стирается. Люди публикуют в сети фанарты (коллажи, портреты, картинки, передающие сцены с участием любимых персонажей), фанфики (истории, посвященные любимым персонажам) и даже серьезные работы вроде короткометражных фильмов. В свою очередь киноделы, писатели, актеры и музыканты не гнушаются отвечать поклонникам — ставят лайки или публикуют понравившиеся работы у себя.
Читайте также: Фанаты пишут не хуже Джоан Роулинг
Например, писатель Нил Гейман 30 июня опубликовал на свой странице видео, снятое на петербургском «Старконе»: поклонники сериала «Благие знамения» устроили флешмоб, соединив свою любимую вселенную с другим культовым британским сериалом «Доктор Кто»: ангелы и демоны выходили из машины времени ТАРДИС (принимающей обычно форму синей полицейской будки).
https://twitter.com/hasharakl/status/1145330779284803584
При этом зачастую во многих (в том числе часто — зарубежных) СМИ бытует мнение, что фанатское влияние может портить представления людей об оригинальном произведении — искажать смысл, например, а сами участники фандома тратят свое время на «несерьезные» занятия. Я решила выяснить, что думают сами косплееры и участники фестиваля о происходящем.
Для чего нужны фандомы?
Вот Наталья — ей 24 года, она работает на «Старконе» косплеером в рамках стенда популярной компьютерной игры The Elder Scrolls. Ей нравится эта игра и вселенная Skyrim.
А это Сергей (более известный в фандомных кругах под ником Sky). Ему 26, и он представлял стенд фантастического сериала «Сверхъестественное» в образе ангела Кастиэля. На «Старкон» он ходит уже пятый год подряд. В фандомах его привлекает возможность творческого самовыражения: когда подбираешь персонажа для косплея, ты стараешься не просто выглядеть как он, но и вжиться в его роль, двигаться, как он, шутить, как ему было бы свойственно.
Стенд отечественной компьютерной игры «Мор. Утопия» удивляет своими проработанными декорациями. Ее создатели подготовили для участников интерактивный квест, чтобы гости фестиваля смогли глубже погрузиться в историю вымышленного Города-на-Горхоне. По словам представителей, к ним даже приходили гейм-дизайнеры, работавшие над самой игрой, и одобрили инициативу.
Большое пространство выставки уделялось аллее авторов. Молодые художники продавали открытки, наклейки и плакаты со своими рисунками. Например, художник, известный под ником Местный Стигматик, выиграл в конкурсе постеров к юбилейному «Старкону» и представлял свои работы, на которые его вдохновляли комиксы. Он признался, что участие на фестивалях помогает ему развивать свои творческие навыки — и, конечно, навыки продаж. С ним вместе работала его девушка, которая поддерживала 29-летнего мужчину в его начинаниях.
Бывает, что косплееры выбирают определенные образы персонажей, чей пол не соответствует косплееру. Это явление в индустрии называется «Gender-Bender»: можно увидеть, как выглядел бы, например, бог Локи, будучи женщиной. Сева Козлов выбрал для себя персонажа из вселенной «Человека-паука» — Гвен Стейси. В оригинале она девушка, но герой Севы сменил имя на Глена.
Были и более классические герои. Например, я встретила с десяток различных реинкарнаций Доктора Кто. На фотографии справа — Алексей, ему 27 лет и он рассказал, что персонаж Доктора привел его в косплей-индустрию. В образе его привлекает легкий и открытый характер героя.
Впрочем, на «Старконе» у меня получилось дополнить получившееся мини-исследование фандомов собственным опытом. На фестивале проходил не только конкурс профессионального косплея, но и так называемое «гостевое дефиле», когда любители или новички в косплее могли показать свой образ на сцене во внеконкурсной программе. Правила здесь одновременно простые и суровые: на одного участника 15 секунд, нельзя подбирать личную музыку для показа, регистрируешься в живой очереди у сцены и проходишь от одного его конца до другого.
Поскольку я была в черном, а с собой носила солнечные очки, мне посчастливилось попасть в компанию тех самых ангелов и демонов из фандома «Благих знамений». Своего стенда у команды не было: до выхода в мае 2019 года одноименного сериала Amazon Prime о книге Нила Геймана и Терри Пратчетта мало кто знал, хотя она вышла в 1990 году. По правде говоря, сама встреча поклонников получилась экспромтом: косплееры в одинаковых образах постоянно натыкались друг на друга на площадке фестиваля и в какой-то момент собрались вместе, на радость публике.
https://twitter.com/ann0y1n9/status/1145418840786046976
Читайте также: «Благие знамения»: сериал о божьем замысле с иронией о США
Эмоции, безусловно, запоминающиеся: ты чувствуешь радость людей. Они узнают тебя, подходят фотографироваться, просят изобразить сцену из сериала. На сцене аплодируют, даже если твой костюм собран из обычных вещей из шкафа, а грим создан благодаря походной косметичке. Честно говоря, у меня возникла мысль задуматься о косплее основательнее — заодно будет повод научиться, наконец, шить.
«Старкон», наверное, не уникальный фестиваль. Но у него удивительный концепт: в конце концов, как бы ни обвиняли представителей фандомов в легкомыслии, именно мечтатели двигают науку вперед.
Читайте также: Двадцатый «Старкон» пройдет в Петербурге в конце июня