Москва, 9 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на южнодонецком направлении отразили атаку бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области. Об этом 9 октября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он отметил, что на этом направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны около населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме этого, российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинским подразделениям около населённого пункта Старомайорское ДНР, уточнил он.

Официальный представитель Минобороны России добавил, что общие потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также были уничтожены боевая машина пехоты, два автомобиля, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащие Южной группировки войск сорвали контратаку украинской армии, уничтожив их временный пункт дислокации. На южнодонецком направлении после штурма укрепрайона противника ВСУ не прекращают попыток вернуть утраченные позиции.

Ранее на южнодонецком направлении российские бойцы подбили украинскую боевую машину пехоты и несколько десятков военных ВСУ. Помимо этого появились данные, что Вооружённые силы России отразили шесть атак противника в районах северо-восточнее Никольского, западнее Новодонецкого, западнее Старомайорского и севернее Приютного. В районе Приютного российские силы ликвидировали разведгруппу ВСУ.