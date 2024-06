British Battles of the Crimean Wars 1854−1856: Despatches from the Front. PenandSword, Jan 22, 2014.

Противостояние Российской и Британской империй в XIX веке публицистика часто любит сравнивать с холодной войной. Однако холодной фазе предшествовала горячая — Крымская война, где русский и британские солдаты скрестили штыки в кровавом противоборстве. Российских исследователей не раз волновал вопрос — а как обстояли дела с «другой стороны»? Как сам неприятель оценивал нас, что он думал и пытался предпринимать, и как обстояли дела во вражеском стане? Как англичане вели войну с Россией?

Ответы на эти вопросы должны быть даны исследователю в сборнике, посвящённом британским сражениям Крымской войны. В него вошла делопроизводственная переписка и депеши британских командующих — лорда Раглана, генералов Симпсона и Кордингтона, адмирала Нейпира и других. Эти документы показывают проблемы британской армии и стратегии в эту войну.

Читая эти документы, можно узнать, чего хотел неприятель, как именно он собирался вести войну, и что было сделано для этого. Можно отметить, что подробные донесения адмиралов Нейпира, Дандаса и Лайона резко контрастируют с малословными, но очень частыми сообщениями генералов Раглана, Кодрингтона и Симпсона. Адмиралы щедры на подробности, а генералы — скупы. И если вчитаться в поднимаемые проблемы, то читатель вполне догадывается, что скупость на слова объясняется недочётами в организации — лобовые атаки, плохое снабжение и скверная госпитальная часть. Посему пирровы победы прятались за немногословностью сообщений. Рапорты описывают не только сражения под Альмой, Балаклавой или штурмы Севастополя, но также морские кампании британского флота на Чёрном море и на Балтике. Последнее в русской литературе осталось малозамеченным эпизодом, в то время как этот сборник предоставляет возможность взглянуть на этот театр Крымской войны со стороны врага, его замыслов и действий.

Несмотря на научную значимость публикуемых источников, стоит сказать о существенных недостатках самой публикации. Во-первых, читатель не может знать, кто есть кто, или в донесении командующий может допустить ошибку или что-то сказать не так. Во избежание однобокости в чтении источника принято составлять подробный комментарий для читателя, указывающий на персоналии, события, проясняющий некоторые важные моменты, свойственные эпохе. Этого комментария в сборнике нет совсем.

Также объяснять цель подборки источников и их научную значимость, а также вводить читателя в курс дела и в эпоху призвано предисловие. Ибо чтение источника требует определённых познаний, навыков. Для неспециалистов же предисловие призвано помочь объяснить специфику публикуемого источника, историческое событие, породившее источник, и показать его роль и место в эпохе и в научном изучении оной. Предисловие в этой книге является суть кратким пересказом событий начала войны и этапа переброски союзной армии в Чёрное море. Да, читатель узнал о войне, но дальше его оставляют один на один с источником, без указаний, как его читать, что является серьёзным упущением издателей.

В итоге можно сказать, что этот сборник является прекрасным источником для всех исследователей этой нелёгкой и героической войны России и Британии, однако небрежная публикация документов сильно усложнит им жизнь.