Русский Сборник. Т. XXII: 1917 год. М., 2017

Для одних этот год стал трагедией, концом истории великой империи. Для других — началом работы над грандиозным проектом по строительству общества, основанного на законах социальной справедливости.

Не касаясь истинности или ложности каждой из этих оценок, следует признать, что события 1917 г., повлекшие в течение девяти месяцев отречение императора Николая II, создание Временного правительства и последующее его свержение большевиками являются одной из ключевых точек в истории, в отношении которой можно применить слова Черчилля: «Это всегда загадка, больше того — головоломка, нет, тайна за семью печатями».

Авторы «Русского Сборника» рассматривают 1917 год в контексте военных, политических, религиозных и национальных факторов и их роли происходящих событиях.

Так, по мнению историка Олега Айрапетова (МГУ), хотя настроение у военнослужащих было неплохим, имели место проблемы с офицерским корпусом. Большая часть начальствующего состава погибла, а пришедшие им на смену не имели достаточного профессионального опыта и авторитета в глазах подчиненных. Как следствие, «старой кадровой армии, которая вынесла на своих плечах всю тяжесть борьбы с революцией в 1905—1907 гг., не было». Впрочем, деструктивные процессы в вооруженных силах, вызванные их демократизацией со стороны Временного правительства, привели в дальнейшем к еще большему снижению боеспособности. Денис Козлов (Институт военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ) обращает внимание, что накануне захвата власти большевиками, в ходе операции «Альбион» (12−20 октября) немцы смогли захватить Моонзундские острова с минимальными потерями (186 человек), в то время как только пленными ими было взято 20 130 солдат и офицеров.

Не стала на защиту престола и церковь. Павел Рогозный (Санкт-Петербургский Институт истории РАН) указывает на сложившуюся юридическую коллизию: «Сам император Николай II отрекся от престола, а великий князь Михаил Александрович отказался от принятия верховной власти. Поэтому даже монархистам, вслед за всем домом Романовых, по существу, ничего не оставалось, как признать новую власть».

Впрочем, и захватившая власть оппозиция не отличалась единством, а потому и значительными силами. Так, Эдуард Костяев (Саратовский государственный технический университет) анализирует конфликты внутри партии меньшевиков по поводу механизмов выхода страны из войны. Не было единства и у эсеров, шедших, как справедливо отмечает Ярослав Леонтьев (МГУ), к прямому расколу.

А страна тем временем погружалась в смуту…