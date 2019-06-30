Вышла в свет книга Бориса Суетина «Летопись города Северодвинска. 1936−2018 годы». В ней не указано, что это второе издание, но ранее такая книга, значительно в меньшем объеме, уже выходила. На 600 страницах формата А5+, на хорошей бумаге и в твердом переплете, тиражом 500 экземпляров, излагается история хороших дел города-созидателя. Мало осталось городов, жители которых знают, зачем живет их город. Считается, что Северодвинск делает атомные подводные лодки. На самом деле город-завод с каждым следующим поколением АПЛ продлевает жизнь ядерному щиту страны, за которым, с разной степенью удобства, расположились все мы. Ворчим, рассуждаем о разоружении, о тяжести военных расходов, иногда что-то читаем по истории ядерного щита. Всё это делаем за его поверхностью, и дай Бог, чтобы щит защищал нас и наших детей как можно дольше.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Автор «Летописи города Северодвинска» Борис Суетин

Большая часть книги сделана по материалам периодической печати Северодвинска и Архангельской области. Меньшая — по документам — указам, постановлениям. Всё в открытом доступе и не требует долгого сидения в архивах. Борис Суетин сделал, что мог, на свои личные средства. Северодвинск можно поздравить с такой книгой. Однажды я зашел к Эдуарду Сергеевичу Борисову, главному советнику генерального директора «Севмашпредприятия», бывшему первому секретарю горкома КПСС, подпитаться издаваемой заводом литературой. На полке стояло первое издание «Летописи Северодвинска», и я решил выпросить ее у Э. Борисова. В других случаях податливый на третий-четвертый раз, здесь Эдуард Сергеевич уперся, и в его голосе даже послышались нотки тревоги за книгу. Спросил его, что он так ее бережет? «Я ей постоянно пользуюсь, готовлю выступления начальнику, пишу в газеты и журналы. Настольная книга!» — ответил Борисов. Это высшая оценка труда Бориса Суетина, когда его «Летопись» — настольная книга северодвинца, живущего активной жизнью.

Такие летописи надо обязательно создать в каждом районе Архангельской области. Обязательно, а не желательно. То есть районные управления культуры надо обязать собрать авторские коллективы и выделить средства на издание. Без таких книг вести воспитательную работу по «малой родине» в школах и другую культурную работу невозможно. Только надо сделать универсальную летопись-энциклопедию. Импульс должно дать министерство культуры Архангельской области.

Сейчас, насколько я знаю, энциклопедии есть в Каргопольском, Виноградовском, Красноборском, Мезенском, Верхнетоемском районах, городе Северодвинске. Недавно вышла энциклопедия Верхнетоемского района. При высоком уровне информации, верстки и издания, она — пример, как не должны власти относиться в такой работе. Мизерный тираж ее, при том, что предисловия с высокими словами написали глава района и депутат областного собрания, не позволяет разослать книгу в школы, клубы и библиотеки, отдать часть тиража в продажу.

Тиражи, рассылка энциклопедий-летописей городов и районов области должна быть самой широкой. В московских книжных магазинах ничего нет о Русском Севере и Архангельской области в частности. Это позор для всех нас, от архангельского научного сообщества, САФУ и других научных учреждений, до областных и муниципальных властей. А то, что летописи районов, с деревнями возрастом по 900 лет и городов, должны получить все ведущие библиотеки страны и вузы, имеющие исторические кафедры — аксиома. В области — деревенские и школьные библиотеки. И, конечно, эти книги надо вывесить в интернет.

Что касается летописи Северодвинска. Следующее издание, а я не сомневаюсь, что оно выйдет, Борису Суетину надо делать не с 1936 по 2018 годы. Как минумум с даты первого упоминания Николо-Карельского монастыря, с 1419 года. Эту дату надо считать первой датой поселения на месте Северодвинска и в дополнение к проработанной советской истории прорабатывать историю города с XV века. Мэрии Северодвинска, его горсовету надо платить автору такой книги. Книжное дело в регионах давно неприбыльно, не возмещает затрат даже на типографию, не говоря о финансировании исследовательской работы в архивах. А их-то как раз надо поднять в следующем издании «Летописи Северодвинска».

Новых творческих успехов автору!