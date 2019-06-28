Грязные, помятые, небритые мужики с похмелья, безответственные варвары, в руках которых чудесным образом оказалась сверхсложная техника, способная нанести вред не только «никчёмным недочеловекам», но и всему остальному «гуманному» и «цивилизованному» миру. Именно такими показаны русские моряки в фильме Томаса Винтерберга «Курск».

Иван Шилов ИА REGNUM

Зритель видит на экране, что русские не только не умеют нормально пользоваться сложной техникой, но и не удосужились даже обзавестись вспомогательными устройствами, спасательными средствами, без которых недопустима эксплуатация подводных лодок.

В трагические дни августа 2000 года спасательная операция проводилась подводными аппаратами АС-15, АС-32, АС-34 и АС-36, но безрезультатно. Ежедневно делалось по 6−7 экспериментов по присосу к аварийной площадке. По официальной версии, причиной неудачных попыток стали сколы «зеркальной» площадки. Кормовой аварийно-спасательный люк 20 августа вскрыли водолазы норвежского судна Seaway Eagle.

У среднестатистического западного зрителя складывается впечатление, как же таким разгильдяям можно доверять ядерное оружие? Как же они могут обслуживать сложнейшие атомные электростанции или подводные лодки с ядерным реактором, если отдельные их представители не могут нормально перезарядить кассету с кислородом? Авторы фильма говорят: «Единственное, что у таких варваров хорошо получается — пить водку, которая и становится причиной окончательной гибели экипажа подводной лодки «Курск».

Что же до того, что русские создали самые передовые технологии мирного использования атома? Какое до этого может быть дело «продвинутому», «цивилизованному» европейцу, если атомные электростанции признаны «экологически грязными». По их мнению, это технологическое преимущество русских не является свидетельством их развитости, а в очередной раз доказывает их безответственность перед всем «продвинутым миром» в деле защиты окружающей среды.

Цитата из к/ф «Курск». реж Томас Винтерберг. 2018. Бельгия, Люксембург Торпедный отсек

Не волнует «продвинутый» Запад и тот факт, что США сбросили первую атомную бомбу на Японию спустя 21 день после успешных испытаний своей «Штучки» — 6 августа 1945 года была сброшена бомба на Хиросиму. Применять ядерные технологии в мирных целях США научились лишь через 13 лет после первых испытаний — АЭС «Шиппингпорт» была запущена 26 мая 1958 года. В СССР атомная бомба была впервые испытана 29 августа 1949 года, а первая атомная электростанция в Обнинске появилась 26 июня 1952 года — менее чем через три года после первого испытания на Семипалатинском полигоне.

Однако дело даже не в ядерных технологиях. Авторы фильм недвусмысленно намекают на то, что доверять стратегическое ядерное вооружение варварам нельзя, и нужно сделать всё, для того чтобы передать это вооружение в руки представителей «продвинутого мира». Например, в руки адмирала Рассела, этакого Руматы Эсторского, которому так сложно пробиться до здравого смысла российского руководства Северным флотом. Высокотехнологичный и высоконравственный флот НАТО прорывается всеми силами к подводной лодке, а тупые и бездушные российские адмиралы, наплевавшие на жизни моряков, сопротивляются и не дают благородным Эсторским проявить милость.

Согласно фильму, русские моряки на протяжении нескольких дней борются за свою жизнь. И все это время командование Северным флотом не допускает человеколюбивых американцев и норвежцев к секретам подводной лодки. Лишь в самый последний день, через нескольких часов после взрыва в 9-м отсеке «Курска» из-за водки, благородные рыцари вскрыли уже затопленный отсек. Ведь именно на этом лживом эпизоде держится почти весь сюжет фильма.

Командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов прокомментировал известную записку капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова: «Я как подводник могу только предполагать, подчеркиваю — предполагать, что личный состав погиб не позже 13 августа». Записка капитана Колесникова свидетельствует о том, что 23 человека из 6−8 отсеков находились в 9-м отсеке почти сразу в полной темноте. Авторы фильма не знали об этом?

Цитата из к/ф «Курск». реж Томас Винтерберг. 2018. Бельгия, Люксембург Стук

12 августа в 13 часов 15 минут подводник записал: «Весь личный состав из 6-го, 7-го и 8-го отсеков перешел в 9-й. Нас здесь 23 человека. Мы приняли это решение в результате аварии. Никто из нас не может подняться наверх… Я пишу на ощупь». Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что подводники в девятом отсеке погибли от отравления угарным газом не позднее чем через восемь часов после взрыва.

Согласно неофициальной версии, сигналы SOS якобы фиксировались до 14 августа. Эти данные основаны на акустических сигналах, доносившихся с якобы подводной лодки «Курск». Таким образом, авторы фильма основываются на неофициальной версии, сформированной еще в начале 2000-х годов и предъявленной в художественном фильме в 2019 году.

Неофициальная версия трагедии, представленная в картине, бросает тень на руководство Северным флотом и российскую власть в целом. У российского зрителя должен сформироваться устойчивый негативный образ по отношению к действующей власти, как у детей погибших подводников. В фильме терпеливая пожилая женщина, призывавшая ранее доверять властям, срывается на пресс-службе с руководством флота: «Идите к черту вы и все ваши бюрократы. Вам наплевать на нас и наших мужчин». После чего женщина пытается выяснить, ради чего служат дети. Наносится удар по связи государства и народа. Служба военных моряков, обеспечивающих безопасность государства, преподносится как бессмысленный и губительный труд.

Политическая цель в фильме прослеживается вполне определенно. Дети погибших подводников с ненавистью отвергли руку адмирала, представителя российской власти. Видимо, они должны пронести в своем сердце эту ненависть, чтобы потом выплеснуть её на улицы? По мнению авторов это, видимо, должно произойти при поддержке «серых» элементов, торгующих водкой из-под полы, и под аплодисменты представителей «цивилизованных» стран.

Безусловно, трагедия августа 2000 года на Северном флоте с затонувшей подводной лодкой «Курск» является одной из сложных и болезненных страниц в истории постсоветской России. Ситуация действительно продемонстрировала огромные проблемы, которые накопились в Вооруженных силах. Трагедия требует особенно аккуратного подхода при рассмотрении и анализе. Кто же этим должен заниматься? Томас Винтерберг? Особенно омерзительно становится от того, что подобные трагедии используют в политических и информационно-психологических целях против России.