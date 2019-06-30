Каспий пробивается к международному транзиту

Oilcapital.ru СПГ-терминал в Литве «Independence»

На этой неделе российское правительство утвердило план реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне. В документе говорится о модернизации имеющихся портовых мощностей на Каспии, а также о строительстве нового морского порта в Каспийске (республика Дагестан). Сопутствующей задачей выступает развитие автомобильных и железнодорожных подходов к портам.

Предполагается, что при реализации проекта к 2030 году контейнерооборот российских портов Каспийского региона составил порядка 265 тыс. TEUs в год. В целом объем перевалки сухих грузов к этому моменту должен вырасти до 14 млн тонн — для сравнения, по итогам 2018 года показатель составил 2,6 млн тонн.

Сама стратегия развития портов на Каспии до 2030 года была утверждена еще в 2017 году. Ожидается, что работа в регионе позволит укрепить экономическое и геополитическое присутствие России на Каспийском море, расширить связи с соседями, а также интегрироваться в транспортные узлы и коридоры международной торговли. Речь идет о маршрутах Север — Юг, Восток — Запад, а также о Новом шелковом пути.

На сегодняшний момент российские порты Каспийского бассейна показывают наибольший рост грузооборота. С января по май показатель вырос на на 41,2% до 2,9 млн тонн. Однако такая динамика во многом связана с низкой базой прошлого года. В предыдущие годы порты Каспия, в частности Махачкала, теряли объемы наливных грузов, которые в результате уходили в порты соседних стран, а именно — в Баку. Тогда сообщалось, что одной из причин увода грузов стала порча нефти при перевалке.

Mkala.ru Махачкалинский морской торговый порт

Севморпуть на выданье

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев предложил японским компаниям принять участие в освоении Северного морского пути. Об этом топ-менеджер заявил в рамках мероприятий G20.

По словам Лихачева, японская сторона продемонстрировала большой интерес к этому вопросу, и уже более предметное обсуждение вопроса может состояться в сентябре.

«Северный морской путь обсуждали. Мы их пригласили на Восточный форум, там планируем провести первое заседание содержательного общественного совета — совета партнеров Северного морского пути. Японская сторона продемонстрировала очень большой интерес», — отметил глава Росатома.

Алексей Лихачев также отметил, что японские логистические компании имеют большой авторитет в мире, поэтому России выгодно применить их опыт в круглогодичном использовании Севморпути.

Поскольку, согласно майским указам президента России, к 2025 году грузопоток Северного морского пути должен возрасти в десять раз до 80 млн тонн, привлечение иностранных компаний может оказаться вполне выгодным. Сегодня грузооборот Севморпути в основном держится на транспортировке сырья, добытого на арктических территориях.

В целом и планируется, что Северный морской путь будет и дальше загружаться до 2030 года вывозом минерального сырья, добытого в акватории моря. При этом работа компаний из других стран может помочь заработать на использовании СМП. Однако всё же стоит понимать, что перевозка грузов иностранными компаниями по Севморпути может оказаться экономически выгодной для России в случае перевалки груза в отечественных портах.

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Seano1 Контейнеровоз ледового класса Merwedijk (слева)

Северный морской путь — главная российская морская линия коммуникации в Арктике. Севморпуть проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина магистрали — от Карских ворот до бухты Провидения — составляет около 5600 км. Расстояние от Петербурга до Владивостока через маршрут Севморпути составляет около 14 тысяч км, а через Суэцкий канал — свыше 23 тысяч км.

Новый паром для Калининграда

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена спустить на воду паром для линии Усть-Луга — Балтийск в конце июля 2019 года. Об этом на минувшей неделе заявил президент ОСК Алексей Рахманов, сообщило Portnews. Как отметил Рахманов, строительство судов «более-менее идет в графике».

Судно будет работать на маршруте между «большой» Россией и Калининградской областью, что несет стратегическое значение для эксклава.

«Невский судостоительно-судоремонтный завод» стал победителем конкурса на разработку и строительство парома для линии Усть-Луга — Балтийск в июне 2018 года.

Речь идет о строительстве железнодорожного парома проекта CNF19М на СПГ-топливе специально для линии Усть-Луга — Балтийск. Судно представляет собой 200-метровый автомобильно-железнодорожный паром-газоход ледовой категорией Arc4 с закрытой грузовой палубой для вагонов и открытой верхней палубой для автотрейлеров и автомобилей.

Lenobl.ru Морской торговый порт «Усть-Луга»

В начале мая паромное сообщение между Усть-Лугой и Калининградской областью было приостановлено, так как один паром находился на ремонте, а второй был не способен покинуть порт Ленобласти из-за долгов. Речь идет о паромах «Амбал» и «Балтийск».

Позднее, в конце мая, региональное издание «Новый Калининград» сообщило, что паром «Балтийск», который совершил два рейса после длительного простоя в Усть-Луге, ушел на плановый ремонт. «Амбал» также вышел на линию, но, по заявлению директора компании «Транс-Эксим» (агент «Балтийска») Юрия Пятанова, остановил перевозки из-за нехватки вагонов.

Латвия ищет независимости

Латвия готовится создать собственный СПГ-терминал. Компания Skulte LNG инвестирует 150 млн долларов в данный проект, сообщило РБК. Планируется, что терминал сможет принимать газовозы вместимостью от 40 тыс. до 174 тыс. кубометров, а его мощность составит около 3 млн тонн в год.

Председатель совета Skulte LNG Terminal Петерис Алоизс Рагаушс отметил, что у терминала есть шансы стать самым дешевым терминалом СПГ за счет близости Инчукалнского газохранилища, которое можно будет использовать для хранения газа. Это избавит от необходимости устанавливать цистерны для хранения газа прямо на терминале. Для транспортировки газа из порта Скулте в Инчукалнское подземное хранилище будет создан трубопровод длиной 39,5 км, из которых 5,5 км будут проходить под водой.

JoachimKohlerBremen Танкер для перевозки СПГ

Ряд экспертов отмечают, что таким образом Латвия намерена снизить свою зависимость от российского газа. Однако стоит учитывать, что наличие терминала так и иначе не исключает использование российского СПГ.

«Мания строительства терминалов СПГ охватила и Латвию. Сначала Литва построила терминал «Independence» и громко объявила об «энергетической победе» над Россией, после чего стала закупать тот же российский газ, но уже сжиженный. Потом Эстония заявила о собственном проекте, и вот теперь Латвия. На самом деле это достаточно эффективная схема зарабатывания денег: сначала создается проблема (российская энергетическая угроза, которой фактически не было и нет), потом объявляется, что это проблема решается с помощью СПГ, потом в этот терминал загружается тот же российский газ, который продается потребителям внутри страны уже дороже. В итоге все довольны, кроме потребителей, для которых цена на газ значительно увеличивается», — отметил в комментарии заместитель главного редактор ИА REGNUM Игорь Павловский.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в литовский порт Клайпеда прибыл груз сжиженного природного газа с российского завода «Криогаз-Высоцк» в Ленинградской области. При этом напомним, что СПГ-терминал в Клайпеде Литва арендовала у Норвегии для «энергетической независимости от России». Литовские должностные лица публично заявляли, что стремятся отказаться от покупки газа российского происхождения. Однако «Газпром» по-прежнему остаётся основным поставщиком газа в Литву, а на СПГ-терминал в Клайпеде сжиженный газ стал поставлять российский «Новатэк».